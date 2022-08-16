08:29 16.08.2022 (обновлено: 09:05 16.08.2022)
Судно с украинским зерном покинуло порт Южный вблизи Одессы, пишут СМИ
Рейтер: судно Brave Commander с украинским зерном покинуло порт Южный вблизи Одессы
Зерно пшеницы. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Судно Brave Commander с украинским зерном покинуло порт Южный близ Одессы, передает агентство Рейтер со ссылкой на данные сервиса отслеживания судов Refinitiv.
Накануне совместный координационный центр в Стамбуле разрешил выход из украинских портов пяти судам. В частности, Brave Commander с 23,3 тысячи тонн пшеницы должен направиться в Джибути. По словам представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, это первая партия гуманитарной помощи в рамках "продуктовой сделки".
В Минобороны Турции позже уточнили, что из Южного вышло еще одно судно и три — из Черноморска. Сегодня Совместный координационный центр намерен проинспектировать четыре сухогруза, которые отправятся в украинские порты.
Вывоз украинского зерна из черноморских портов проходит в соответствии с "продуктовой сделкой", подписанной 22 июля представителями России, Украины, Турции и ООН. Пакет этих документов предполагает снятие ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки, а также определяет алгоритм безопасного выхода коммерческих судов из подконтрольных Украине черноморских портов по специально созданным морским гуманитарным коридорам. Гуманитарная операция спланирована при активном участии российских офицеров в составе Совместного координационного центра в Стамбуле.
По оценке замгенсека ООН, исполнительного секретаря Экономической комиссии по Африке Веры Сонгве, выполнение "продуктовой сделки" позволит поставить на мировые рынки 23 миллиона тонн украинского зерна.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе возникновения продовольственного кризиса из-за дефицита зерна. Запад, в свою очередь, обвинял Россию в том, что злаки с Украины не поступают на мировые рынки. Москва категорически отвергала эти обвинения. В дальнейшем выяснилось, что украинские военные подожгли зерно в порту Мариуполя, а также заминировали часть акватории Черного моря.
9 августа, 01:56Раскрыты подробности продуктовой сделки