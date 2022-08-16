https://ria.ru/20220816/zerno-1809892013.html

Судно с украинским зерном покинуло порт Южный вблизи Одессы, пишут СМИ

Судно с украинским зерном покинуло порт Южный вблизи Одессы, пишут СМИ - РИА Новости, 16.08.2022

Судно с украинским зерном покинуло порт Южный вблизи Одессы, пишут СМИ

Судно Brave Commander с украинским зерном покинуло порт Южный близ Одессы, передает агентство Рейтер со ссылкой на данные сервиса отслеживания судов Refinitiv. РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T08:29

2022-08-16T08:29

2022-08-16T09:05

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Судно Brave Commander с украинским зерном покинуло порт Южный близ Одессы, передает агентство Рейтер со ссылкой на данные сервиса отслеживания судов Refinitiv.Накануне совместный координационный центр в Стамбуле разрешил выход из украинских портов пяти судам. В частности, Brave Commander с 23,3 тысячи тонн пшеницы должен направиться в Джибути. По словам представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, это первая партия гуманитарной помощи в рамках "продуктовой сделки".В Минобороны Турции позже уточнили, что из Южного вышло еще одно судно и три — из Черноморска. Сегодня Совместный координационный центр намерен проинспектировать четыре сухогруза, которые отправятся в украинские порты.Вывоз украинского зерна из черноморских портов проходит в соответствии с "продуктовой сделкой", подписанной 22 июля представителями России, Украины, Турции и ООН. Пакет этих документов предполагает снятие ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки, а также определяет алгоритм безопасного выхода коммерческих судов из подконтрольных Украине черноморских портов по специально созданным морским гуманитарным коридорам. Гуманитарная операция спланирована при активном участии российских офицеров в составе Совместного координационного центра в Стамбуле.По оценке замгенсека ООН, исполнительного секретаря Экономической комиссии по Африке Веры Сонгве, выполнение "продуктовой сделки" позволит поставить на мировые рынки 23 миллиона тонн украинского зерна.В ООН неоднократно заявляли об угрозе возникновения продовольственного кризиса из-за дефицита зерна. Запад, в свою очередь, обвинял Россию в том, что злаки с Украины не поступают на мировые рынки. Москва категорически отвергала эти обвинения. В дальнейшем выяснилось, что украинские военные подожгли зерно в порту Мариуполя, а также заминировали часть акватории Черного моря.

https://ria.ru/20220815/prodovolstvie-1809860848.html

https://ria.ru/20220809/zerno-1808195483.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, одесса, стамбул, украина