https://ria.ru/20220816/zaymy-1810064476.html

Промышленники Оренбуржья получили более 50 млн рублей целевых займов

Промышленники Оренбуржья получили более 50 млн рублей целевых займов - РИА Новости, 16.08.2022

Промышленники Оренбуржья получили более 50 млн рублей целевых займов

Фонд развития промышленности Оренбургской области выдал целевые займы двум предприятиям на сумму 55 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе правительства... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T17:29

2022-08-16T17:29

2022-08-16T17:29

оренбургская область

экономика

денис паслер

фонд развития промышленности

промышленность

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ОРЕНБУРГ, 16 авг – РИА Новости. Фонд развития промышленности Оренбургской области выдал целевые займы двум предприятиям на сумму 55 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе правительства Оренбургской области. ⠀"Финансирование получили проекты Завода бурового оборудования (ЗБО) и Новотроицкого завода нестандартного технологического оборудования", - передаёт пресс- служба.Заем в размере 50 миллионов рублей ЗБО направит на реализацию инвестиционного проекта с общим бюджетом 133,5 миллиона рублей. На эти средства будет приобретено специальное оборудование для проведения испытаний, опытно-конструкторских работ и отработки технологии, включая создание опытно-промышленных установок. Предприятие планирует создать семь рабочих мест."Проект полностью соответствует актуальным задачам по достижению технологического суверенитета и предполагает создание полноценного комплекса. Он способен на равных конкурировать с зарубежными аналогами", – цитируют в пресс-службе комментарий губернатора Оренбургской области Дениса Паслера.Новотроицкий завод нестандартного технологического оборудования получил льготный заем в пять миллионов рублей на пополнение оборотных средств.Поддержка областного Фонда развития промышленности позволит предприятию сохранить списочную численность и уровень заработной платы сотрудников, а также нарастить объемы производства."Новотроицкий завод нестандартного технологического оборудования" – резидент ТОСЭР "Новотроицк" производит машины и оборудование для энергетической, металлургической и строительной отраслей. Благодаря собственному инжинирингу компания может разработать и изготовить любое нестандартное оборудование и металлоконструкции.

https://ria.ru/20220816/orenburzhe-1810055091.html

https://ria.ru/20220803/kompleks-1807065147.html

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, денис паслер, фонд развития промышленности, промышленность