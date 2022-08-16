https://ria.ru/20220816/zaymy-1810064476.html
Промышленники Оренбуржья получили более 50 млн рублей целевых займов
Промышленники Оренбуржья получили более 50 млн рублей целевых займов - РИА Новости, 16.08.2022
Промышленники Оренбуржья получили более 50 млн рублей целевых займов
Фонд развития промышленности Оренбургской области выдал целевые займы двум предприятиям на сумму 55 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе правительства... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T17:29
2022-08-16T17:29
2022-08-16T17:29
оренбургская область
экономика
денис паслер
фонд развития промышленности
промышленность
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ОРЕНБУРГ, 16 авг – РИА Новости. Фонд развития промышленности Оренбургской области выдал целевые займы двум предприятиям на сумму 55 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе правительства Оренбургской области. ⠀"Финансирование получили проекты Завода бурового оборудования (ЗБО) и Новотроицкого завода нестандартного технологического оборудования", - передаёт пресс- служба.Заем в размере 50 миллионов рублей ЗБО направит на реализацию инвестиционного проекта с общим бюджетом 133,5 миллиона рублей. На эти средства будет приобретено специальное оборудование для проведения испытаний, опытно-конструкторских работ и отработки технологии, включая создание опытно-промышленных установок. Предприятие планирует создать семь рабочих мест."Проект полностью соответствует актуальным задачам по достижению технологического суверенитета и предполагает создание полноценного комплекса. Он способен на равных конкурировать с зарубежными аналогами", – цитируют в пресс-службе комментарий губернатора Оренбургской области Дениса Паслера.Новотроицкий завод нестандартного технологического оборудования получил льготный заем в пять миллионов рублей на пополнение оборотных средств.Поддержка областного Фонда развития промышленности позволит предприятию сохранить списочную численность и уровень заработной платы сотрудников, а также нарастить объемы производства."Новотроицкий завод нестандартного технологического оборудования" – резидент ТОСЭР "Новотроицк" производит машины и оборудование для энергетической, металлургической и строительной отраслей. Благодаря собственному инжинирингу компания может разработать и изготовить любое нестандартное оборудование и металлоконструкции.
https://ria.ru/20220816/orenburzhe-1810055091.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, денис паслер, фонд развития промышленности, промышленность
Оренбургская область, Экономика, Денис Паслер, Фонд развития промышленности, Промышленность
ОРЕНБУРГ, 16 авг – РИА Новости. Фонд развития промышленности Оренбургской области выдал целевые займы двум предприятиям на сумму 55 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе правительства Оренбургской области. ⠀
"Финансирование получили проекты Завода бурового оборудования (ЗБО) и Новотроицкого завода нестандартного технологического оборудования", - передаёт пресс- служба.
Заем в размере 50 миллионов рублей ЗБО направит на реализацию инвестиционного проекта с общим бюджетом 133,5 миллиона рублей. На эти средства будет приобретено специальное оборудование для проведения испытаний, опытно-конструкторских работ и отработки технологии, включая создание опытно-промышленных установок. Предприятие планирует создать семь рабочих мест.
"Проект полностью соответствует актуальным задачам по достижению технологического суверенитета и предполагает создание полноценного комплекса. Он способен на равных конкурировать с зарубежными аналогами", – цитируют в пресс-службе комментарий губернатора Оренбургской области Дениса Паслера
.
Новотроицкий завод нестандартного технологического оборудования получил льготный заем в пять миллионов рублей на пополнение оборотных средств.
Поддержка областного Фонда развития промышленности
позволит предприятию сохранить списочную численность и уровень заработной платы сотрудников, а также нарастить объемы производства.
"Новотроицкий завод нестандартного технологического оборудования" – резидент ТОСЭР "Новотроицк" производит машины и оборудование для энергетической, металлургической и строительной отраслей. Благодаря собственному инжинирингу компания может разработать и изготовить любое нестандартное оборудование и металлоконструкции.