https://ria.ru/20220816/zavorotnyuk-1810065297.html

Дочь Заворотнюк объяснила, почему не ходит по ток-шоу

Дочь Заворотнюк объяснила, почему не ходит по ток-шоу - РИА Новости, 16.08.2022

Дочь Заворотнюк объяснила, почему не ходит по ток-шоу

Анна Заворотнюк пообщалась с подписчиками в социальных сетях. В одном из вопросов ее спросили, согласилась бы она пойти на интервью. Дочь актрисы ответила, что... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T17:59

2022-08-16T17:59

2022-08-16T17:59

шоубиз

знаменитости

анна заворотнюк

шоу-бизнес

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Анна Заворотнюк пообщалась с подписчиками в социальных сетях. В одном из вопросов ее спросили, согласилась бы она пойти на интервью. Дочь актрисы ответила, что ее уже не раз приглашали, но она всегда вынуждена отказываться.Девушку часто спрашивают о здоровье ее матери, но она ограничивается короткими репликами, говоря, что актриса – "боец".Также у Заворотнюк попросили совет, как справиться с депрессией.В августе 2019 года в СМИ появились публикации, что у звезды сериала "Моя прекрасная няня" диагностировали рак мозга. Долгое время ее родные ничего не комментировали, но позднее они подтвердили, что актриса лечится от глиобластомы.

https://ria.ru/20220208/zavorotnyuk-1771620963.html

https://ria.ru/20220210/zavorotnyuk-1772062325.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, анна заворотнюк, шоу-бизнес