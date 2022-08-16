Дочь Заворотнюк объяснила, почему не ходит по ток-шоу
Анна Заворотнюк объяснила свое отсутствие на ток-шоу нежелательными вопросами
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Анна Заворотнюк пообщалась с подписчиками в социальных сетях. В одном из вопросов ее спросили, согласилась бы она пойти на интервью. Дочь актрисы ответила, что ее уже не раз приглашали, но она всегда вынуждена отказываться.
"Меня много раз приглашали на очень известные шоу, за очень большие деньги, но есть тема, на которую я говорить абсолютно не готова, а она будет главной", – сказала Заворотнюк.
Девушку часто спрашивают о здоровье ее матери, но она ограничивается короткими репликами, говоря, что актриса – "боец".
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Также у Заворотнюк попросили совет, как справиться с депрессией.
"Вас 100% вылечит время, знаю по себе", – отметила Анна.
В августе 2019 года в СМИ появились публикации, что у звезды сериала "Моя прекрасная няня" диагностировали рак мозга. Долгое время ее родные ничего не комментировали, но позднее они подтвердили, что актриса лечится от глиобластомы.
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