https://ria.ru/20220722/zavorotnyuk-1804218549.html

"Целыми чемоданами": дочь Заворотнюк отшутилась на вопрос о заработках

"Целыми чемоданами": дочь Заворотнюк отшутилась на вопрос о заработках - РИА Новости, 22.07.2022

"Целыми чемоданами": дочь Заворотнюк отшутилась на вопрос о заработках

Анна Заворотнюк отшутилась в ответ на вопрос поклонников в социальных сетях об источниках дохода. В комментариях предположили, что основной заработок девушке... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T14:45

2022-07-22T14:45

2022-07-22T14:45

шоубиз

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анна заворотнюк

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Анна Заворотнюк отшутилась в ответ на вопрос поклонников в социальных сетях об источниках дохода. В комментариях предположили, что основной заработок девушке приносит реклама в блоге.В социальных сетях Заворотнюк часто публикует фотографии из поездок, отелей, ресторанов, делится любимыми косметическими средствами и брендами одежды, но редко говорит о работе. Также девушка предпочитает скрывать личную жизнь. Она почти не показывает молодого человека, а также не раскрывает подробностей болезни своей матери.В августе 2019 года в СМИ появились публикации, что у звезды сериала "Моя прекрасная няня" диагностировали рак мозга. Долгое время ее родные ничего не комментировали, но позднее они подтвердили, что актриса лечится от глиобластомы.

https://ria.ru/20220210/zavorotnyuk-1772062325.html

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Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, анна заворотнюк, шоу-бизнес, анастасия заворотнюк, деньги, стиль жизни