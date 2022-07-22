https://ria.ru/20220722/zavorotnyuk-1804218549.html
"Целыми чемоданами": дочь Заворотнюк отшутилась на вопрос о заработках
"Целыми чемоданами": дочь Заворотнюк отшутилась на вопрос о заработках - РИА Новости, 22.07.2022
"Целыми чемоданами": дочь Заворотнюк отшутилась на вопрос о заработках
Анна Заворотнюк отшутилась в ответ на вопрос поклонников в социальных сетях об источниках дохода. В комментариях предположили, что основной заработок девушке... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T14:45
2022-07-22T14:45
2022-07-22T14:45
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Анна Заворотнюк отшутилась в ответ на вопрос поклонников в социальных сетях об источниках дохода. В комментариях предположили, что основной заработок девушке приносит реклама в блоге.В социальных сетях Заворотнюк часто публикует фотографии из поездок, отелей, ресторанов, делится любимыми косметическими средствами и брендами одежды, но редко говорит о работе. Также девушка предпочитает скрывать личную жизнь. Она почти не показывает молодого человека, а также не раскрывает подробностей болезни своей матери.В августе 2019 года в СМИ появились публикации, что у звезды сериала "Моя прекрасная няня" диагностировали рак мозга. Долгое время ее родные ничего не комментировали, но позднее они подтвердили, что актриса лечится от глиобластомы.
https://ria.ru/20220210/zavorotnyuk-1772062325.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, анна заворотнюк, шоу-бизнес, анастасия заворотнюк, деньги, стиль жизни
"Целыми чемоданами": дочь Заворотнюк отшутилась на вопрос о заработках
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна отшутилась на вопрос о своих заработках