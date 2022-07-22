Рейтинг@Mail.ru
"Целыми чемоданами": дочь Заворотнюк отшутилась на вопрос о заработках - РИА Новости, 22.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220722/zavorotnyuk-1804218549.html
"Целыми чемоданами": дочь Заворотнюк отшутилась на вопрос о заработках
"Целыми чемоданами": дочь Заворотнюк отшутилась на вопрос о заработках - РИА Новости, 22.07.2022
"Целыми чемоданами": дочь Заворотнюк отшутилась на вопрос о заработках
Анна Заворотнюк отшутилась в ответ на вопрос поклонников в социальных сетях об источниках дохода. В комментариях предположили, что основной заработок девушке... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T14:45
2022-07-22T14:45
шоубиз
знаменитости
анна заворотнюк
шоу-бизнес
анастасия заворотнюк
деньги
стиль жизни
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0f/1589280629_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_f77015df2dc1c1e2d337a18ffecb3d4c.jpg
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Анна Заворотнюк отшутилась в ответ на вопрос поклонников в социальных сетях об источниках дохода. В комментариях предположили, что основной заработок девушке приносит реклама в блоге.В социальных сетях Заворотнюк часто публикует фотографии из поездок, отелей, ресторанов, делится любимыми косметическими средствами и брендами одежды, но редко говорит о работе. Также девушка предпочитает скрывать личную жизнь. Она почти не показывает молодого человека, а также не раскрывает подробностей болезни своей матери.В августе 2019 года в СМИ появились публикации, что у звезды сериала "Моя прекрасная няня" диагностировали рак мозга. Долгое время ее родные ничего не комментировали, но позднее они подтвердили, что актриса лечится от глиобластомы.
https://ria.ru/20220210/zavorotnyuk-1772062325.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Жанна Старицына
Жанна Старицына
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0f/1589280629_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_22d376de7a28997c1ab9cc3729c29830.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
знаменитости, анна заворотнюк, шоу-бизнес, анастасия заворотнюк, деньги, стиль жизни
14:45 22.07.2022
 
"Целыми чемоданами": дочь Заворотнюк отшутилась на вопрос о заработках

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна отшутилась на вопрос о своих заработках

© Фото : @anna_zavorotnyu/InstagramАнна Заворотнюк
Анна Заворотнюк - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© Фото : @anna_zavorotnyu/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Анна Заворотнюк отшутилась в ответ на вопрос поклонников в социальных сетях об источниках дохода. В комментариях предположили, что основной заработок девушке приносит реклама в блоге.

"У меня талант находить деньги на улице. Иногда кошельками, иногда целыми чемоданами. Если повезет, сейф под ноги попадется", – написала Анна.

В социальных сетях Заворотнюк часто публикует фотографии из поездок, отелей, ресторанов, делится любимыми косметическими средствами и брендами одежды, но редко говорит о работе. Также девушка предпочитает скрывать личную жизнь. Она почти не показывает молодого человека, а также не раскрывает подробностей болезни своей матери.
В августе 2019 года в СМИ появились публикации, что у звезды сериала "Моя прекрасная няня" диагностировали рак мозга. Долгое время ее родные ничего не комментировали, но позднее они подтвердили, что актриса лечится от глиобластомы.
Кадр интервью Владимира Фриске YouTube-каналу Психология Звезд
10 февраля, 14:37Шоубиз
Владимир Фриске сравнил онкологию Заворотнюк и своей дочери
 
ШоубизЗнаменитостиАнна ЗаворотнюкШоу-бизнесАнастасия ЗаворотнюкДеньгиСтиль жизни
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала