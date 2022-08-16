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В Венесуэле достроят заводы "Калашникова", заявили в "Рособоронэкспорте" - РИА Новости, 16.08.2022
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В Венесуэле достроят заводы "Калашникова", заявили в "Рособоронэкспорте"
В Венесуэле достроят заводы "Калашникова", заявили в "Рособоронэкспорте" - РИА Новости, 16.08.2022
В Венесуэле достроят заводы "Калашникова", заявили в "Рособоронэкспорте"
Строительство заводов по производству автоматов "Калашникова" в Венесуэле, несмотря на существующие проблемы, будут достроены, заявил журналистам на полях... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T09:15
2022-08-16T09:15
россия
венесуэла
форум "армия-2022"
рособоронэкспорт
москва
белгородская область
сергей попельнюхов
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КУБИНКА (Московская обл.), 16 авг - РИА Новости. Строительство заводов по производству автоматов "Калашникова" в Венесуэле, несмотря на существующие проблемы, будут достроены, заявил журналистам на полях форума "Армия-2022" гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев."Строительство заводов ведется как российскими техническими специалистами, так и венесуэльскими подрядчиками. Несмотря на объективные сложности, объекты будут достроены", - сказал Михеев.Контракт на строительство заводов "Калашникова" в Венесуэле был подписан еще в 2001 году, но эти мощности все еще не запущены. В декабре 2021 года в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству сообщили, что старт производства намечен на 2022 год.Проект омрачен несколькими уголовными делами, возбужденными из-за хищений при его реализации. Так, в 2017 году экс-сенатор от Белгородской области Сергей Попельнюхов, возглавлявший компанию "Стройинвестинжиниринг СУ-848", участвовавшей в строительстве заводов в Венесуэле, был приговорен Лефортовским судом столицы к 7 годам лишения свободы за хищение у "Рособоронэкспорта" более 1 миллиарда рублей. В 2018-м тот же суд отправил на 3 года в колонию за мошенничество бывшего финансового директора "Стройинвестинжиниринг СУ-848" Ирину Помещикову, ее дело рассматривалось в особом порядке.В марте 2022 года Гагаринский суд Москвы приговорил к условным срокам гендиректора ЗАО "Кислородмонтаж" Сергея Тюкульмина и его бизнес-партнера Владимира Яременко за хищения при строительстве этих заводов.
https://ria.ru/20220815/minoborony-1809697377.html
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россия, венесуэла, форум "армия-2022", рособоронэкспорт, москва, белгородская область, сергей попельнюхов
Россия, Венесуэла, Форум "Армия-2022", Рособоронэкспорт, Москва, Белгородская область, Сергей Попельнюхов
09:15 16.08.2022
 
В Венесуэле достроят заводы "Калашникова", заявили в "Рособоронэкспорте"

"Рособоронэкспорт": в Венесуэле достроят заводы "Калашникова", несмотря на трудности

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПлощадка проведения Международного военно-технического форума "Армия-2022"
Площадка проведения Международного военно-технического форума Армия-2022 - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Площадка проведения Международного военно-технического форума "Армия-2022" . Архивное фото
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КУБИНКА (Московская обл.), 16 авг - РИА Новости. Строительство заводов по производству автоматов "Калашникова" в Венесуэле, несмотря на существующие проблемы, будут достроены, заявил журналистам на полях форума "Армия-2022" гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
"Строительство заводов ведется как российскими техническими специалистами, так и венесуэльскими подрядчиками. Несмотря на объективные сложности, объекты будут достроены", - сказал Михеев.
Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
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Замглавы Минобороны встретился с коллегой из Венесуэлы
Контракт на строительство заводов "Калашникова" в Венесуэле был подписан еще в 2001 году, но эти мощности все еще не запущены. В декабре 2021 года в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству сообщили, что старт производства намечен на 2022 год.
Проект омрачен несколькими уголовными делами, возбужденными из-за хищений при его реализации. Так, в 2017 году экс-сенатор от Белгородской области Сергей Попельнюхов, возглавлявший компанию "Стройинвестинжиниринг СУ-848", участвовавшей в строительстве заводов в Венесуэле, был приговорен Лефортовским судом столицы к 7 годам лишения свободы за хищение у "Рособоронэкспорта" более 1 миллиарда рублей. В 2018-м тот же суд отправил на 3 года в колонию за мошенничество бывшего финансового директора "Стройинвестинжиниринг СУ-848" Ирину Помещикову, ее дело рассматривалось в особом порядке.
В марте 2022 года Гагаринский суд Москвы приговорил к условным срокам гендиректора ЗАО "Кислородмонтаж" Сергея Тюкульмина и его бизнес-партнера Владимира Яременко за хищения при строительстве этих заводов.
На Международном форуме АРМИЯ - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
Вчера, 04:07
Международный военно-технический форум "Армия"
 
РоссияВенесуэлаФорум "Армия-2022"РособоронэкспортМоскваБелгородская областьСергей Попельнюхов
 
 
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