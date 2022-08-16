https://ria.ru/20220816/zavody-1809897663.html

В Венесуэле достроят заводы "Калашникова", заявили в "Рособоронэкспорте"

В Венесуэле достроят заводы "Калашникова", заявили в "Рособоронэкспорте" - РИА Новости, 16.08.2022

В Венесуэле достроят заводы "Калашникова", заявили в "Рособоронэкспорте"

Строительство заводов по производству автоматов "Калашникова" в Венесуэле, несмотря на существующие проблемы, будут достроены, заявил журналистам на полях... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T09:15

2022-08-16T09:15

2022-08-16T09:15

россия

венесуэла

форум "армия-2022"

рособоронэкспорт

москва

белгородская область

сергей попельнюхов

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КУБИНКА (Московская обл.), 16 авг - РИА Новости. Строительство заводов по производству автоматов "Калашникова" в Венесуэле, несмотря на существующие проблемы, будут достроены, заявил журналистам на полях форума "Армия-2022" гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев."Строительство заводов ведется как российскими техническими специалистами, так и венесуэльскими подрядчиками. Несмотря на объективные сложности, объекты будут достроены", - сказал Михеев.Контракт на строительство заводов "Калашникова" в Венесуэле был подписан еще в 2001 году, но эти мощности все еще не запущены. В декабре 2021 года в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству сообщили, что старт производства намечен на 2022 год.Проект омрачен несколькими уголовными делами, возбужденными из-за хищений при его реализации. Так, в 2017 году экс-сенатор от Белгородской области Сергей Попельнюхов, возглавлявший компанию "Стройинвестинжиниринг СУ-848", участвовавшей в строительстве заводов в Венесуэле, был приговорен Лефортовским судом столицы к 7 годам лишения свободы за хищение у "Рособоронэкспорта" более 1 миллиарда рублей. В 2018-м тот же суд отправил на 3 года в колонию за мошенничество бывшего финансового директора "Стройинвестинжиниринг СУ-848" Ирину Помещикову, ее дело рассматривалось в особом порядке.В марте 2022 года Гагаринский суд Москвы приговорил к условным срокам гендиректора ЗАО "Кислородмонтаж" Сергея Тюкульмина и его бизнес-партнера Владимира Яременко за хищения при строительстве этих заводов.

https://ria.ru/20220815/minoborony-1809697377.html

https://ria.ru/20220815/forum-1809084393.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, венесуэла, форум "армия-2022", рособоронэкспорт, москва, белгородская область, сергей попельнюхов