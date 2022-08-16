В Венесуэле достроят заводы "Калашникова", заявили в "Рособоронэкспорте"
"Рособоронэкспорт": в Венесуэле достроят заводы "Калашникова", несмотря на трудности
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПлощадка проведения Международного военно-технического форума "Армия-2022"
Площадка проведения Международного военно-технического форума "Армия-2022" . Архивное фото
КУБИНКА (Московская обл.), 16 авг - РИА Новости. Строительство заводов по производству автоматов "Калашникова" в Венесуэле, несмотря на существующие проблемы, будут достроены, заявил журналистам на полях форума "Армия-2022" гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
"Строительство заводов ведется как российскими техническими специалистами, так и венесуэльскими подрядчиками. Несмотря на объективные сложности, объекты будут достроены", - сказал Михеев.
Контракт на строительство заводов "Калашникова" в Венесуэле был подписан еще в 2001 году, но эти мощности все еще не запущены. В декабре 2021 года в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству сообщили, что старт производства намечен на 2022 год.
Проект омрачен несколькими уголовными делами, возбужденными из-за хищений при его реализации. Так, в 2017 году экс-сенатор от Белгородской области Сергей Попельнюхов, возглавлявший компанию "Стройинвестинжиниринг СУ-848", участвовавшей в строительстве заводов в Венесуэле, был приговорен Лефортовским судом столицы к 7 годам лишения свободы за хищение у "Рособоронэкспорта" более 1 миллиарда рублей. В 2018-м тот же суд отправил на 3 года в колонию за мошенничество бывшего финансового директора "Стройинвестинжиниринг СУ-848" Ирину Помещикову, ее дело рассматривалось в особом порядке.
В марте 2022 года Гагаринский суд Москвы приговорил к условным срокам гендиректора ЗАО "Кислородмонтаж" Сергея Тюкульмина и его бизнес-партнера Владимира Яременко за хищения при строительстве этих заводов.
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