https://ria.ru/20220816/zarplata-1810042309.html

Звезда "Мира Юрского периода" пожаловалась на гонорар

Звезда "Мира Юрского периода" пожаловалась на гонорар - РИА Новости, 16.08.2022

Звезда "Мира Юрского периода" пожаловалась на гонорар

Звезда "Мира Юрского периода" Брайс Даллас Ховард пожаловалась на гонорар за съемки во франшизе, сообщает Insider. РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T18:13

2022-08-16T18:13

2022-08-16T18:13

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Звезда "Мира Юрского периода" Брайс Даллас Ховард пожаловалась на гонорар за съемки во франшизе, сообщает Insider. Еще в 2018 году в Variety вышла публикация, где говорилось, что Брайс получила за свою работу над второй частью франшизы восемь миллионов долларов. Это на два миллиона меньше гонорара ее коллеги Криса Прэтта.Актриса уверяет, что разрыв в зарплате на самом деле был больше. "Я начала переговоры об участии в проекте в 2014 году — это был совсем другой мир. И я была в невыгодном положении. К сожалению, контракт подписывается за три фильма. Так что все сделки уже заключены", — комментирует артистка. Брайс Даллас Ховард обсуждала разницу в зарплате с Прэттом. И он помог ей добиться равного дохода не от фильмов, а за другие возможности, которые предоставляет франшиза (видеоигры, тематические парки развлечения). Разница в оплате труда женщин и мужчин в Голливуде все чаще обсуждается публично. Например, звезда "Анатомии страсти" Эллен Помпео в 2019 году призналась, что хотела уйти из культового сериала, когда услышала, сколько платили ее коллеге Патрику Демпси. В начале шоу он получал сумму почти в два раза больше, чем ее гонорар.Мишель Уильямс заявляла, что была практически парализована, когда узнала о громадной разнице между ее зарплатой за пересъемки фильма "Все деньги мира" и суммой, что заплатили ее партнеру по ленте Марку Уолбергу. Она получила около тысячи долларов, а он — 1,5 миллионов долларов.

https://ria.ru/20220815/depp-1809799928.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды, крис прэтт