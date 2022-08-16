https://ria.ru/20220816/zapchasti-1809953296.html

Мантуров назвал разбор самолетов на запчасти мировой практикой

Мантуров назвал разбор самолетов на запчасти мировой практикой - РИА Новости, 16.08.2022

Мантуров назвал разбор самолетов на запчасти мировой практикой

Разбор самолетов на запчасти - это международная практика, а не выдумка российской авиации, сообщил вице-премьер РФ, глава Минпромторга Денис Мантуров в рамках... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T12:07

2022-08-16T12:07

2022-08-16T12:32

технологии

форум "армия-2022"

россия

аэрофлот

безопасность

самолеты

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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КУБИНКА (Московская область), 16 авг - РИА Новости. Разбор самолетов на запчасти - это международная практика, а не выдумка российской авиации, сообщил вице-премьер РФ, глава Минпромторга Денис Мантуров в рамках сессии на форуме "Армия-2022".На прошлой неделе агентство Рейтер со ссылками на источники сообщало, что российские авиакомпании, в частности "Аэрофлот", начали разбирать самолеты, чтобы обеспечить другие свои лайнеры запчастями, которые они больше не могут покупать за границей из-за западных санкций."То, что вы сказали по перестановке (запчастей - ред.), на самом деле это выдумка не нашей российской авиации, которая эксплуатирует технику, это мировая практика для того, чтобы обеспечить ритмичность обслуживания и эксплуатации самолетов. Пока запчасти приходят, если есть возможность использовать - не хочу говорить слово каннибализм - с другого летательного аппарата для того, чтобы обеспечить выполнение оперативно рейса, то такая практика всегда имела место быть. Как я хочу еще раз повторить - это не российская практика, а международная", - прокомментировал тему Мантуров.Он также подчеркнул, что самолеты российских авиакомпаний обслуживаются с соблюдением всех требований безопасности."Никто не предполагал, что будут приняты извне решения по запрету на использование иностранной продукции, которую так нам сильно предлагали, если не сказать навязывали все эти 30 лет. И наши авиакомпании просто привыкли приобретать иностранную технику: и Boeing, и Airbus, которая в одночасье оказалась кем-то, по чьему-то решению запрещена к эксплуатации. Мы, конечно, нашли способ и возможность и продолжаем эксплуатировать, как мы с вами видим - граждане Российской Федерации летают на этой технике, она безопасна, эксплуатируется, обслуживается", - добавил вице-премьер, глава Минпромторга.Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.

https://ria.ru/20220815/samolet-1809762129.html

https://ria.ru/20220816/aeroporty-1809895037.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

технологии, форум "армия-2022", россия, аэрофлот, безопасность, самолеты, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), санкции, санкции в отношении россии, евросоюз