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Запад постарается посеять хаос в разных регионах мира, заявили в СВР - РИА Новости, 16.08.2022
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Запад постарается посеять хаос в разных регионах мира, заявили в СВР
Запад постарается посеять хаос в разных регионах мира, заявили в СВР - РИА Новости, 16.08.2022
Запад постарается посеять хаос в разных регионах мира, заявили в СВР
Запад во главе с США, пытаясь сохранить свое ускользающее могущество, планирует укрепить свою глобальную диктатуру, будет становиться все агрессивнее и... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T12:21
2022-08-16T13:12
в мире
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
сша
южно-китайское море
форум "армия-2022"
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Запад во главе с США, пытаясь сохранить свое ускользающее могущество, планирует укрепить свою глобальную диктатуру, будет становиться все агрессивнее и безрассуднее и стараться посеять хаос в разных странах и регионах, в зоне подобного риска находится вся планета, это крайне опасно, заявил представитель Службы внешней разведки РФ генерал-полковник Владимир Матвеев."Запад слабеет, спотыкается, но все еще кажется себе очень могущественным. По нашим данным, в Белом доме всерьез рассчитывают реанимировать и даже укрепить глобальную либеральную диктатуру", - сказал Матвеев во вторник на Московской конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия-2022".При этом тенденция к становлению многополярности американскими стратегами либо игнорируется, либо трактуется как признак наступающей анархии, добавил он."Такой догматический подход с одной стороны смешон, а с другой - крайне опасен. Именно здесь кроется главный вызов миру и стабильности в различных частях земного шара. По мере утраты могущества Запад во главе с США будет становиться все агрессивнее и безрассуднее", - подчеркнул Матвеев. "Чтобы выиграть время для консолидации и перегруппировки собственных сил, Вашингтон и его сателлиты постараются хаотизировать другие страны и регионы, превратить любые потенциальные, тлеющие или застарелые конфликты в "горячие точки", - пояснил представитель СВР.По словам Матвеева, "в этом смысле в зоне повышенного риска, без преувеличения, находится вся планета - от Балкан и постсоветского пространства до Южно-Китайского моря, полуострова Индостан и Латинской Америки, не говоря уже о Ближнем Востоке".
https://ria.ru/20220816/ukraina-1809946426.html
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в мире, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сша, южно-китайское море, форум "армия-2022"
В мире, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), США, Южно-Китайское море, Форум "Армия-2022"
12:21 16.08.2022 (обновлено: 13:12 16.08.2022)
 
Запад постарается посеять хаос в разных регионах мира, заявили в СВР

СВР: Запад, пытаясь сохранить доминирование, постарается сеять хаос в разных регионах мира

© РИА Новости / Алексей ДружининГерб Службы внешней разведки Росии
Герб Службы внешней разведки Росии - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Герб Службы внешней разведки Росии. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Запад во главе с США, пытаясь сохранить свое ускользающее могущество, планирует укрепить свою глобальную диктатуру, будет становиться все агрессивнее и безрассуднее и стараться посеять хаос в разных странах и регионах, в зоне подобного риска находится вся планета, это крайне опасно, заявил представитель Службы внешней разведки РФ генерал-полковник Владимир Матвеев.
"Запад слабеет, спотыкается, но все еще кажется себе очень могущественным. По нашим данным, в Белом доме всерьез рассчитывают реанимировать и даже укрепить глобальную либеральную диктатуру", - сказал Матвеев во вторник на Московской конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия-2022".
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Западные кураторы почти списали киевский режим со счетов, заявили в СВР
При этом тенденция к становлению многополярности американскими стратегами либо игнорируется, либо трактуется как признак наступающей анархии, добавил он.
"Такой догматический подход с одной стороны смешон, а с другой - крайне опасен. Именно здесь кроется главный вызов миру и стабильности в различных частях земного шара. По мере утраты могущества Запад во главе с США будет становиться все агрессивнее и безрассуднее", - подчеркнул Матвеев. "Чтобы выиграть время для консолидации и перегруппировки собственных сил, Вашингтон и его сателлиты постараются хаотизировать другие страны и регионы, превратить любые потенциальные, тлеющие или застарелые конфликты в "горячие точки", - пояснил представитель СВР.
По словам Матвеева, "в этом смысле в зоне повышенного риска, без преувеличения, находится вся планета - от Балкан и постсоветского пространства до Южно-Китайского моря, полуострова Индостан и Латинской Америки, не говоря уже о Ближнем Востоке".
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В миреСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)СШАЮжно-Китайское мореФорум "Армия-2022"
 
 
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