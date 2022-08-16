https://ria.ru/20220816/zapad-1809957882.html

Запад постарается посеять хаос в разных регионах мира, заявили в СВР

Запад постарается посеять хаос в разных регионах мира, заявили в СВР - РИА Новости, 16.08.2022

Запад постарается посеять хаос в разных регионах мира, заявили в СВР

Запад во главе с США, пытаясь сохранить свое ускользающее могущество, планирует укрепить свою глобальную диктатуру, будет становиться все агрессивнее и... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T12:21

2022-08-16T12:21

2022-08-16T13:12

в мире

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

сша

южно-китайское море

форум "армия-2022"

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Запад во главе с США, пытаясь сохранить свое ускользающее могущество, планирует укрепить свою глобальную диктатуру, будет становиться все агрессивнее и безрассуднее и стараться посеять хаос в разных странах и регионах, в зоне подобного риска находится вся планета, это крайне опасно, заявил представитель Службы внешней разведки РФ генерал-полковник Владимир Матвеев."Запад слабеет, спотыкается, но все еще кажется себе очень могущественным. По нашим данным, в Белом доме всерьез рассчитывают реанимировать и даже укрепить глобальную либеральную диктатуру", - сказал Матвеев во вторник на Московской конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия-2022".При этом тенденция к становлению многополярности американскими стратегами либо игнорируется, либо трактуется как признак наступающей анархии, добавил он."Такой догматический подход с одной стороны смешон, а с другой - крайне опасен. Именно здесь кроется главный вызов миру и стабильности в различных частях земного шара. По мере утраты могущества Запад во главе с США будет становиться все агрессивнее и безрассуднее", - подчеркнул Матвеев. "Чтобы выиграть время для консолидации и перегруппировки собственных сил, Вашингтон и его сателлиты постараются хаотизировать другие страны и регионы, превратить любые потенциальные, тлеющие или застарелые конфликты в "горячие точки", - пояснил представитель СВР.По словам Матвеева, "в этом смысле в зоне повышенного риска, без преувеличения, находится вся планета - от Балкан и постсоветского пространства до Южно-Китайского моря, полуострова Индостан и Латинской Америки, не говоря уже о Ближнем Востоке".

https://ria.ru/20220816/ukraina-1809946426.html

https://ria.ru/20220712/polsha-1802046801.html

сша

южно-китайское море

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сша, южно-китайское море, форум "армия-2022"