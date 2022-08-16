12:21 16.08.2022 (обновлено: 13:12 16.08.2022)
Запад постарается посеять хаос в разных регионах мира, заявили в СВР
СВР: Запад, пытаясь сохранить доминирование, постарается сеять хаос в разных регионах мира
Герб Службы внешней разведки Росии. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Запад во главе с США, пытаясь сохранить свое ускользающее могущество, планирует укрепить свою глобальную диктатуру, будет становиться все агрессивнее и безрассуднее и стараться посеять хаос в разных странах и регионах, в зоне подобного риска находится вся планета, это крайне опасно, заявил представитель Службы внешней разведки РФ генерал-полковник Владимир Матвеев.
"Запад слабеет, спотыкается, но все еще кажется себе очень могущественным. По нашим данным, в Белом доме всерьез рассчитывают реанимировать и даже укрепить глобальную либеральную диктатуру", - сказал Матвеев во вторник на Московской конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия-2022".
При этом тенденция к становлению многополярности американскими стратегами либо игнорируется, либо трактуется как признак наступающей анархии, добавил он.
"Такой догматический подход с одной стороны смешон, а с другой - крайне опасен. Именно здесь кроется главный вызов миру и стабильности в различных частях земного шара. По мере утраты могущества Запад во главе с США будет становиться все агрессивнее и безрассуднее", - подчеркнул Матвеев. "Чтобы выиграть время для консолидации и перегруппировки собственных сил, Вашингтон и его сателлиты постараются хаотизировать другие страны и регионы, превратить любые потенциальные, тлеющие или застарелые конфликты в "горячие точки", - пояснил представитель СВР.
По словам Матвеева, "в этом смысле в зоне повышенного риска, без преувеличения, находится вся планета - от Балкан и постсоветского пространства до Южно-Китайского моря, полуострова Индостан и Латинской Америки, не говоря уже о Ближнем Востоке".