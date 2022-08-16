https://ria.ru/20220816/zapad-1809924693.html
Шойгу заявил, что руководством Украины управляет Запад
Шойгу заявил, что руководством Украины управляет Запад - РИА Новости, 16.08.2022
Шойгу заявил, что руководством Украины управляет Запад
На Украине России противостоят объединенные силы Запада, которые управляют руководством этой страны в гибридной войне, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T10:55
2022-08-16T10:55
2022-08-16T13:05
специальная военная операция на украине
украина
нато
форум "армия-2022"
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КУБИНКА, 16 авг - РИА Новости. На Украине России противостоят объединенные силы Запада, которые управляют руководством этой страны в гибридной войне, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия-2022"."На Украине российским военнослужащим противостоят объединённые силы Запада, которые управляют руководством этой страны в гибридной войне против России", - сказал Шойгу.Он добавил, что наращиваются поставки вооружения и военной техники Украине, проводится обучение личного состава украинской армии, передаются огромные финансовые средства на поддержание жизнеспособности националистического режима."Действия вооружённых сил Украины планируют и координируют иностранные военные советники. Разведданные поставляются от всех имеющихся в НАТО источников информации. Применение вооружений осуществляется под контролем западных специалистов", - сказал Шойгу.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, нато, форум "армия-2022"
Специальная военная операция на Украине, Украина, НАТО, Форум "Армия-2022"
10:55 16.08.2022 (обновлено: 13:05 16.08.2022)
Шойгу заявил, что руководством Украины управляет Запад
Шойгу: России противостоят силы Запада, управляющие руководством Украины