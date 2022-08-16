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Запад хочет вернуть колониальный порядок в Африке, заявил Шойгу - РИА Новости, 16.08.2022
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Запад хочет вернуть колониальный порядок в Африке, заявил Шойгу
Запад хочет вернуть колониальный порядок в Африке, заявил Шойгу - РИА Новости, 16.08.2022
Запад хочет вернуть колониальный порядок в Африке, заявил Шойгу
Запад хочет вернуть в Африке колониальный порядок через военное давление на суверенные страны, поддержку сепаратизма и терроризма, заявил министр обороны РФ... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T10:42
2022-08-16T13:06
африка
россия
ливия
нато
в мире
форум "армия-2022"
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КУБИНКА (Московская обл.), 16 авг - РИА Новости. Запад хочет вернуть в Африке колониальный порядок через военное давление на суверенные страны, поддержку сепаратизма и терроризма, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Для Африки специфика состоит в стремлении стран коллективного Запада вернуть порядок и правила взаимодействия, характерные для колониального периода. Неоколониализм насаждается через военное давление на правительства суверенных стран, поддержку сепаратистских и террористических движений", - сказал Шойгу на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия-2022".В качестве примера он привел Ливию, где после вторжения НАТО до сих пор не восстановлена государственность. В Западной Африке, по словам министра, под предлогом борьбы с терроризмом были введены войска европейских стран. Он отметил, что эти миссии Евросоюза десятилетиями боролись с террористами, занимались подготовкой национальных сил безопасности, но в итоге признали свое фиаско."Правительства и руководители африканских стран, что называется, "держат удар", проводят собственную линию на независимость, укрепление суверенитета, развитие экономики и обороноспособности в условиях многополярного мира", - отметил Шойгу.Минобороны России стремится расширять взаимодействие со странами Африки в области военного и военно-технического сотрудничества, добавил министр.
https://ria.ru/20220816/gegemoniya-1809920265.html
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африка, россия, ливия, нато, в мире, форум "армия-2022"
Африка, Россия, Ливия, НАТО, В мире, Форум "Армия-2022"
10:42 16.08.2022 (обновлено: 13:06 16.08.2022)
 
Запад хочет вернуть колониальный порядок в Африке, заявил Шойгу

Глава Минобороны Шойгу заявил, что Запад хочет вернуть колониальный порядок в Африке

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны России Сергей Шойгу. Архивное фото
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КУБИНКА (Московская обл.), 16 авг - РИА Новости. Запад хочет вернуть в Африке колониальный порядок через военное давление на суверенные страны, поддержку сепаратизма и терроризма, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Для Африки специфика состоит в стремлении стран коллективного Запада вернуть порядок и правила взаимодействия, характерные для колониального периода. Неоколониализм насаждается через военное давление на правительства суверенных стран, поддержку сепаратистских и террористических движений", - сказал Шойгу на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия-2022".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
10:41
Путин заявил, что Запад пытается удержать гегемонию в мире
В качестве примера он привел Ливию, где после вторжения НАТО до сих пор не восстановлена государственность. В Западной Африке, по словам министра, под предлогом борьбы с терроризмом были введены войска европейских стран. Он отметил, что эти миссии Евросоюза десятилетиями боролись с террористами, занимались подготовкой национальных сил безопасности, но в итоге признали свое фиаско.
"Правительства и руководители африканских стран, что называется, "держат удар", проводят собственную линию на независимость, укрепление суверенитета, развитие экономики и обороноспособности в условиях многополярного мира", - отметил Шойгу.
Минобороны России стремится расширять взаимодействие со странами Африки в области военного и военно-технического сотрудничества, добавил министр.
Президент РФ Владимир Путин во время обращения к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
10:28
Запад пытается сохранить доминирование и паразитировать, заявил Путин
 
АфрикаРоссияЛивияНАТОВ миреФорум "Армия-2022"
 
 
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