10:42 16.08.2022 (обновлено: 13:06 16.08.2022)
Запад хочет вернуть колониальный порядок в Африке, заявил Шойгу
Глава Минобороны Шойгу заявил, что Запад хочет вернуть колониальный порядок в Африке
Министр обороны России Сергей Шойгу. Архивное фото
КУБИНКА (Московская обл.), 16 авг - РИА Новости. Запад хочет вернуть в Африке колониальный порядок через военное давление на суверенные страны, поддержку сепаратизма и терроризма, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Для Африки специфика состоит в стремлении стран коллективного Запада вернуть порядок и правила взаимодействия, характерные для колониального периода. Неоколониализм насаждается через военное давление на правительства суверенных стран, поддержку сепаратистских и террористических движений", - сказал Шойгу на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия-2022".
В качестве примера он привел Ливию, где после вторжения НАТО до сих пор не восстановлена государственность. В Западной Африке, по словам министра, под предлогом борьбы с терроризмом были введены войска европейских стран. Он отметил, что эти миссии Евросоюза десятилетиями боролись с террористами, занимались подготовкой национальных сил безопасности, но в итоге признали свое фиаско.
"Правительства и руководители африканских стран, что называется, "держат удар", проводят собственную линию на независимость, укрепление суверенитета, развитие экономики и обороноспособности в условиях многополярного мира", - отметил Шойгу.
Минобороны России стремится расширять взаимодействие со странами Африки в области военного и военно-технического сотрудничества, добавил министр.