https://ria.ru/20220816/zapad-1809920660.html

Запад хочет вернуть колониальный порядок в Африке, заявил Шойгу

Запад хочет вернуть колониальный порядок в Африке, заявил Шойгу - РИА Новости, 16.08.2022

Запад хочет вернуть колониальный порядок в Африке, заявил Шойгу

Запад хочет вернуть в Африке колониальный порядок через военное давление на суверенные страны, поддержку сепаратизма и терроризма, заявил министр обороны РФ... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T10:42

2022-08-16T10:42

2022-08-16T13:06

африка

россия

ливия

нато

в мире

форум "армия-2022"

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КУБИНКА (Московская обл.), 16 авг - РИА Новости. Запад хочет вернуть в Африке колониальный порядок через военное давление на суверенные страны, поддержку сепаратизма и терроризма, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Для Африки специфика состоит в стремлении стран коллективного Запада вернуть порядок и правила взаимодействия, характерные для колониального периода. Неоколониализм насаждается через военное давление на правительства суверенных стран, поддержку сепаратистских и террористических движений", - сказал Шойгу на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия-2022".В качестве примера он привел Ливию, где после вторжения НАТО до сих пор не восстановлена государственность. В Западной Африке, по словам министра, под предлогом борьбы с терроризмом были введены войска европейских стран. Он отметил, что эти миссии Евросоюза десятилетиями боролись с террористами, занимались подготовкой национальных сил безопасности, но в итоге признали свое фиаско."Правительства и руководители африканских стран, что называется, "держат удар", проводят собственную линию на независимость, укрепление суверенитета, развитие экономики и обороноспособности в условиях многополярного мира", - отметил Шойгу.Минобороны России стремится расширять взаимодействие со странами Африки в области военного и военно-технического сотрудничества, добавил министр.

https://ria.ru/20220816/gegemoniya-1809920265.html

https://ria.ru/20220816/zapad-1809914786.html

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Севастиан Котов

африка, россия, ливия, нато, в мире, форум "армия-2022"