https://ria.ru/20220816/zapad-1809914786.html

Запад пытается сохранить доминирование и паразитировать, заявил Путин

Запад пытается сохранить доминирование и паразитировать, заявил Путин - РИА Новости, 16.08.2022

Запад пытается сохранить доминирование и паразитировать, заявил Путин

Запад пытается заставить независимые государства подчиниться своей воле, жить по чужим правилам, чтобы сохранить доминирование и паразитировать на них, заявил... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T10:28

2022-08-16T10:28

2022-08-16T13:03

в мире

владимир путин

сша

форум "армия-2022"

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Запад пытается заставить независимые государства подчиниться своей воле, жить по чужим правилам, чтобы сохранить доминирование и паразитировать на них, заявил президент РФ Владимир Путин."США и их вассалы грубо вмешиваются во внутренние дела суверенных государств, организуют провокации, государственные перевороты, гражданские войны. Угрозами, шантажом и давлением пытаются заставить независимые государства подчиниться своей воле, жить по чужим для них правилам. И все это делается с одной целью - сохранить свое доминирование, ту модель, которая позволяет паразитировать на всем мире", - сказал Путин на Московской конференции по международной безопасности.

https://ria.ru/20220816/velikobritaniya-1809913620.html

сша

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, владимир путин, сша, форум "армия-2022"