https://ria.ru/20220816/zapad-1809914786.html
Запад пытается сохранить доминирование и паразитировать, заявил Путин
Запад пытается сохранить доминирование и паразитировать, заявил Путин - РИА Новости, 16.08.2022
Запад пытается сохранить доминирование и паразитировать, заявил Путин
Запад пытается заставить независимые государства подчиниться своей воле, жить по чужим правилам, чтобы сохранить доминирование и паразитировать на них, заявил... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T10:28
2022-08-16T10:28
2022-08-16T13:03
в мире
владимир путин
сша
форум "армия-2022"
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Запад пытается заставить независимые государства подчиниться своей воле, жить по чужим правилам, чтобы сохранить доминирование и паразитировать на них, заявил президент РФ Владимир Путин."США и их вассалы грубо вмешиваются во внутренние дела суверенных государств, организуют провокации, государственные перевороты, гражданские войны. Угрозами, шантажом и давлением пытаются заставить независимые государства подчиниться своей воле, жить по чужим для них правилам. И все это делается с одной целью - сохранить свое доминирование, ту модель, которая позволяет паразитировать на всем мире", - сказал Путин на Московской конференции по международной безопасности.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, сша, форум "армия-2022"
В мире, Владимир Путин, США, Форум "Армия-2022"
10:28 16.08.2022 (обновлено: 13:03 16.08.2022)
Запад пытается сохранить доминирование и паразитировать, заявил Путин
Путин: Запад хочет заставить независимые страны подчиняться, чтобы сохранить доминирование
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Запад пытается заставить независимые государства подчиниться своей воле, жить по чужим правилам, чтобы сохранить доминирование и паразитировать на них, заявил президент РФ Владимир Путин.
"США и их вассалы грубо вмешиваются во внутренние дела суверенных государств, организуют провокации, государственные перевороты, гражданские войны. Угрозами, шантажом и давлением пытаются заставить независимые государства подчиниться своей воле, жить по чужим для них правилам. И все это делается с одной целью - сохранить свое доминирование, ту модель, которая позволяет паразитировать на всем мире", - сказал Путин на Московской конференции по международной безопасности.