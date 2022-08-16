https://ria.ru/20220816/zaes-1810060950.html

Запорожские власти предложили делегации МАГАТЭ приехать на АЭС через Россию

Запорожские власти предложили делегации МАГАТЭ приехать на АЭС через Россию - РИА Новости, 16.08.2022

Запорожские власти предложили делегации МАГАТЭ приехать на АЭС через Россию

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что делегация МАГАТЭ может посетить Запорожскую АЭС через территорию России, в... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T17:15

2022-08-16T17:15

2022-08-16T17:15

стефан дюжаррик

михаил ульянов (дипломат)

россия

бердянск

запорожская область

магатэ

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что делегация МАГАТЭ может посетить Запорожскую АЭС через территорию России, в этом случае ее безопасность гарантирована.Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сказал, что организация готова содействовать поездке экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев, если на это согласны Москва и киевские власти. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отмечал РИА Новости, что Россия считает абсолютно безответственными попытки Киева вопреки соображениям безопасности настоять на осуществлении миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через линию соприкосновения сторон.По его словам, визит инспекции МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Украину может быть смертельно опасен, так как у киевского режима есть большой опыт обстрелов людей, пересекающих линию боевого соприкосновения."Велика вероятность, что будет какая-то провокация, и миссия инспекции МАГАТЭ будет обстреляна, а затем Россия будет в этом обвинена, а сам визит сорван", - отметил Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

https://ria.ru/20220815/zelenskiy-1809861547.html

россия

бердянск

запорожская область

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

стефан дюжаррик, михаил ульянов (дипломат), россия, бердянск, запорожская область, магатэ