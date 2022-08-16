Запорожские власти предложили делегации МАГАТЭ приехать на АЭС через Россию
Член ВГА Запорожской области Рогов предложил делегации МАГАТЭ приехать на АЭС через Россию
Запорожская АЭС. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что делегация МАГАТЭ может посетить Запорожскую АЭС через территорию России, в этом случае ее безопасность гарантирована.
Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сказал, что организация готова содействовать поездке экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев, если на это согласны Москва и киевские власти. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отмечал РИА Новости, что Россия считает абсолютно безответственными попытки Киева вопреки соображениям безопасности настоять на осуществлении миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через линию соприкосновения сторон.
"Если инспекция заедет к нам с территории Донецкой Народной Республики через Бердянск или со стороны Республики Крым и затем уже с юга Запорожской области добравшись в Энергодар, то уровень безопасности здесь на несколько порядков выше, однозначно им ничего не угрожает. Однозначно инспекции МАГАТЭ безопасно будет заезжать только с территории России", - сказал Рогов в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, визит инспекции МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Украину может быть смертельно опасен, так как у киевского режима есть большой опыт обстрелов людей, пересекающих линию боевого соприкосновения.
"Велика вероятность, что будет какая-то провокация, и миссия инспекции МАГАТЭ будет обстреляна, а затем Россия будет в этом обвинена, а сам визит сорван", - отметил Рогов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
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