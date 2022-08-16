Рейтинг@Mail.ru
Запорожские власти предложили делегации МАГАТЭ приехать на АЭС через Россию - РИА Новости, 16.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220816/zaes-1810060950.html
Запорожские власти предложили делегации МАГАТЭ приехать на АЭС через Россию
Запорожские власти предложили делегации МАГАТЭ приехать на АЭС через Россию - РИА Новости, 16.08.2022
Запорожские власти предложили делегации МАГАТЭ приехать на АЭС через Россию
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что делегация МАГАТЭ может посетить Запорожскую АЭС через территорию России, в... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T17:15
2022-08-16T17:15
стефан дюжаррик
михаил ульянов (дипломат)
россия
бердянск
запорожская область
магатэ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0c/1809083494_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_6275720149160e375093beb26f72925a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что делегация МАГАТЭ может посетить Запорожскую АЭС через территорию России, в этом случае ее безопасность гарантирована.Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сказал, что организация готова содействовать поездке экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев, если на это согласны Москва и киевские власти. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отмечал РИА Новости, что Россия считает абсолютно безответственными попытки Киева вопреки соображениям безопасности настоять на осуществлении миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через линию соприкосновения сторон.По его словам, визит инспекции МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Украину может быть смертельно опасен, так как у киевского режима есть большой опыт обстрелов людей, пересекающих линию боевого соприкосновения."Велика вероятность, что будет какая-то провокация, и миссия инспекции МАГАТЭ будет обстреляна, а затем Россия будет в этом обвинена, а сам визит сорван", - отметил Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
https://ria.ru/20220815/zelenskiy-1809861547.html
россия
бердянск
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0c/1809083494_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_9d410e356cd20c0b817b81e0831232a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
стефан дюжаррик, михаил ульянов (дипломат), россия, бердянск, запорожская область, магатэ
Стефан Дюжаррик, Михаил Ульянов (дипломат), Россия, Бердянск, Запорожская область, МАГАТЭ
17:15 16.08.2022
 
Запорожские власти предложили делегации МАГАТЭ приехать на АЭС через Россию

Член ВГА Запорожской области Рогов предложил делегации МАГАТЭ приехать на АЭС через Россию

© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Запорожская АЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что делегация МАГАТЭ может посетить Запорожскую АЭС через территорию России, в этом случае ее безопасность гарантирована.
Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сказал, что организация готова содействовать поездке экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев, если на это согласны Москва и киевские власти. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отмечал РИА Новости, что Россия считает абсолютно безответственными попытки Киева вопреки соображениям безопасности настоять на осуществлении миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через линию соприкосновения сторон.
"Если инспекция заедет к нам с территории Донецкой Народной Республики через Бердянск или со стороны Республики Крым и затем уже с юга Запорожской области добравшись в Энергодар, то уровень безопасности здесь на несколько порядков выше, однозначно им ничего не угрожает. Однозначно инспекции МАГАТЭ безопасно будет заезжать только с территории России", - сказал Рогов в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, визит инспекции МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Украину может быть смертельно опасен, так как у киевского режима есть большой опыт обстрелов людей, пересекающих линию боевого соприкосновения.
"Велика вероятность, что будет какая-то провокация, и миссия инспекции МАГАТЭ будет обстреляна, а затем Россия будет в этом обвинена, а сам визит сорван", - отметил Рогов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
15 августа, 21:54
"Ядерная зима близко!" Британцев ужаснули слова Зеленского о ЗАЭС
 
Стефан ДюжаррикМихаил Ульянов (дипломат)РоссияБердянскЗапорожская областьМАГАТЭ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала