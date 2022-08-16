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Госдеп заявил, что не располагает данными о высоком уровне радиации на ЗАЭС - РИА Новости, 16.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220816/zaes-1809874606.html
Госдеп заявил, что не располагает данными о высоком уровне радиации на ЗАЭС
Госдеп заявил, что не располагает данными о высоком уровне радиации на ЗАЭС - РИА Новости, 16.08.2022
Госдеп заявил, что не располагает данными о высоком уровне радиации на ЗАЭС
США продолжают следить за развитием ситуации вокруг Запорожской АЭС, но при этом пока не имеют свидетельств аномального уровня радиации на данном объекте,... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T01:01
2022-08-16T01:02
специальная военная операция на украине
в мире
россия
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украина
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ВАШИНГТОН, 16 авг – РИА Новости. США продолжают следить за развитием ситуации вокруг Запорожской АЭС, но при этом пока не имеют свидетельств аномального уровня радиации на данном объекте, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."Мы по-прежнему обеспокоены продолжающимися боевыми действиями на объектах мирного атома на Украине и вблизи них", - сказал Прайс в ходе брифинга. По его словам, США внимательно следят за работой станции и ситуацией вокруг данного объекта.При этом американский дипломат подчеркнул, что, согласно данным Вашингтона, датчики излучения на ЗАЭС продолжают передавать данные, которые пока не свидетельствуют об аномальном уровне радиации на станции."Тем не менее, военные действия России вокруг нее являются вершиной безответственности", - указал Прайс, призвав Москву передать контроль над станцией Украине.Минобороны РФ в понедельник сообщило, что Киев готовит масштабные провокации в районе Запорожской АЭС, для этого украинское командование привлекло до тысячи военных войск радиационной, химической и биологической защиты.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские войска регулярно обстреливают Энергодар и территорию ЗАЭС.
https://ria.ru/20220815/zaporozhe-1809851773.html
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в мире, россия, сша, украина, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Украина, Запорожская АЭС
01:01 16.08.2022 (обновлено: 01:02 16.08.2022)
 
Госдеп заявил, что не располагает данными о высоком уровне радиации на ЗАЭС

Госдеп США заявил, что не имеет свидетельств аномального уровня радиации на ЗАЭС

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 авг – РИА Новости. США продолжают следить за развитием ситуации вокруг Запорожской АЭС, но при этом пока не имеют свидетельств аномального уровня радиации на данном объекте, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
"Мы по-прежнему обеспокоены продолжающимися боевыми действиями на объектах мирного атома на Украине и вблизи них", - сказал Прайс в ходе брифинга. По его словам, США внимательно следят за работой станции и ситуацией вокруг данного объекта.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
Вчера, 20:31
Запорожские власти опровергли данные об утечке и выбросах на ЗАЭС
При этом американский дипломат подчеркнул, что, согласно данным Вашингтона, датчики излучения на ЗАЭС продолжают передавать данные, которые пока не свидетельствуют об аномальном уровне радиации на станции.
"Тем не менее, военные действия России вокруг нее являются вершиной безответственности", - указал Прайс, призвав Москву передать контроль над станцией Украине.
Минобороны РФ в понедельник сообщило, что Киев готовит масштабные провокации в районе Запорожской АЭС, для этого украинское командование привлекло до тысячи военных войск радиационной, химической и биологической защиты.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские войска регулярно обстреливают Энергодар и территорию ЗАЭС.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАУкраинаЗапорожская АЭС
 
 
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