https://ria.ru/20220816/zaes-1809874606.html

Госдеп заявил, что не располагает данными о высоком уровне радиации на ЗАЭС

Госдеп заявил, что не располагает данными о высоком уровне радиации на ЗАЭС - РИА Новости, 16.08.2022

Госдеп заявил, что не располагает данными о высоком уровне радиации на ЗАЭС

США продолжают следить за развитием ситуации вокруг Запорожской АЭС, но при этом пока не имеют свидетельств аномального уровня радиации на данном объекте,... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T01:01

2022-08-16T01:01

2022-08-16T01:02

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ВАШИНГТОН, 16 авг – РИА Новости. США продолжают следить за развитием ситуации вокруг Запорожской АЭС, но при этом пока не имеют свидетельств аномального уровня радиации на данном объекте, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."Мы по-прежнему обеспокоены продолжающимися боевыми действиями на объектах мирного атома на Украине и вблизи них", - сказал Прайс в ходе брифинга. По его словам, США внимательно следят за работой станции и ситуацией вокруг данного объекта.При этом американский дипломат подчеркнул, что, согласно данным Вашингтона, датчики излучения на ЗАЭС продолжают передавать данные, которые пока не свидетельствуют об аномальном уровне радиации на станции."Тем не менее, военные действия России вокруг нее являются вершиной безответственности", - указал Прайс, призвав Москву передать контроль над станцией Украине.Минобороны РФ в понедельник сообщило, что Киев готовит масштабные провокации в районе Запорожской АЭС, для этого украинское командование привлекло до тысячи военных войск радиационной, химической и биологической защиты.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские войска регулярно обстреливают Энергодар и территорию ЗАЭС.

https://ria.ru/20220815/zaporozhe-1809851773.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, россия, сша, украина, запорожская аэс