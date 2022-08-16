https://ria.ru/20220816/wildberries-1809934463.html

Сайт Wildberries вернулся к прежнему названию

Сайт Wildberries вернулся к прежнему названию - РИА Новости, 16.08.2022

Сайт Wildberries вернулся к прежнему названию

Сайт Wildberries, который вчера был переименован в "Ягодки", вернулся к своему прежнему названию, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T11:21

2022-08-16T11:21

2022-08-16T11:21

общество

wildberries

россия

татьяна бакальчук

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Сайт Wildberries, который вчера был переименован в "Ягодки", вернулся к своему прежнему названию, передает корреспондент РИА Новости.Сегодня на главной странице сайта значится прежнее название - Wildberries, ссылка, как и остальные элементы дизайна сайта остались неизменны, как и раньше.В понедельник маркетплейс Wildberries сменил название своего сайта на русскоязычное "Ягодки". Позже компания сообщила, что информацию о возможной смене названия площадки не подтверждает, но и не опровергает, а появившееся на сайт обновление назвала частью маркетинговой акции.Следом ФАС РФ сообщила РИА Новости, что ведомство не рассматривает смену названия маркетплейса как намеренное введение граждан в заблуждение.Глава Минпромторга РФ и вице-премьер Денис Мантуров, выступая на форуме "Неделя российского ритейла 2022" в июне, отмечал, что на российском рынке множество компаний с иностранными названиями, причем такие названия выбирают даже те бренды, кто полностью производит продукцию на территории страны, чтобы привлечь больше покупателей. Один из участников дискуссии, обращаясь к гендиректору и основательнице Wildberries Татьяне Бакальчук, отметил, что название ее компании тоже на английском языке, а не "Дикие ягоды". Бакальчук тогда допустила возможность ребрендинга названия компании на русском языке.

https://ria.ru/20220815/ozon-1809752232.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, wildberries, россия, татьяна бакальчук