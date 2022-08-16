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Юрист оценил возможные последствия переименования для Wildberries - РИА Новости, 16.08.2022
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Юрист оценил возможные последствия переименования для Wildberries
Юрист оценил возможные последствия переименования для Wildberries - РИА Новости, 16.08.2022
Юрист оценил возможные последствия переименования для Wildberries
Переименование Wildberries в "Ягодки" привело бы к существенным расходам, поскольку бренды с таким названием уже зарегистрированы, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T05:20
2022-08-16T05:37
общество
технологии
wildberries
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
россия
анатолий семенов
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Переименование Wildberries в "Ягодки" привело бы к существенным расходам, поскольку бренды с таким названием уже зарегистрированы, сообщил РИА Новости преподаватель Moscow Digital School Анатолий Семенов.Ранее сообщалось, что маркетплейс сменил название своего сайта на русскоязычное: на главной странице расположено название "Ягодки", однако ссылка, ведущая на нее, осталась с прежним названием.По словам собеседника агентства, не исключены и споры с правообладателями более старых знаков, может возникнуть необходимость их выкупить."Впрочем, все зависит от реального восприятия потребителями такого названия — если им нравился именно англоязычный вариант названия, то совершенно не факт, что понравится русскоязычный. Вполне возможно, что ситуация будет как с переименованием "Макдоналдса" во "Вкусно — и точка", то есть приведет к утрате репутации сервиса", — добавил он.В пресс-службе Wildberries рассказали РИА Новости, что не подтверждают и не опровергают смену названия, но уточнили, что обновление на сайте — это часть рекламной акции. В Роспатенте сообщили агентству, что заявки на "Ягодки" от Wildberries пока не приходило.Глава Минпромторга и вице-премьер Денис Мантуров, выступая на форуме "Неделя российского ритейла 2022" в начале лета, отмечал, что на отечественном рынке немало компаний с иностранными названиями, причем их выбирают даже те бренды, кто полностью производит продукцию на территории страны, чтобы привлечь больше покупателей.Один из участников дискуссии, обращаясь к основательнице Wildberries Татьяне Бакальчук, тогда указал предпринимательнице, что название ее компании тоже на английском языке. Бакальчук, в свою очередь, допустила возможность ребрендинга.
https://ria.ru/20220815/wilberries-1809852568.html
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общество, технологии, wildberries, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), россия, анатолий семенов
Общество, Технологии, Wildberries, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Россия, Анатолий Семенов
05:20 16.08.2022 (обновлено: 05:37 16.08.2022)
 
Юрист оценил возможные последствия переименования для Wildberries

Юрист Семенов: Wildberries придется потратиться, чтобы переименоваться в "Ягодки"

© РИА Новости / пресс-служба Wildberries.ru / Перейти в фотобанкРесепшн и примерочные кабинки Wildberries
Ресепшн и примерочные кабинки Wildberries - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / пресс-служба Wildberries.ru
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Ресепшн и примерочные кабинки Wildberries. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Переименование Wildberries в "Ягодки" привело бы к существенным расходам, поскольку бренды с таким названием уже зарегистрированы, сообщил РИА Новости преподаватель Moscow Digital School Анатолий Семенов.
Ранее сообщалось, что маркетплейс сменил название своего сайта на русскоязычное: на главной странице расположено название "Ягодки", однако ссылка, ведущая на нее, осталась с прежним названием.
"Поиск показывает, что очень большое число уже зарегистрированных товарных знаков, тождественных или сходных до степени смешения со словом "Ягодки". Так что для того, чтобы потрафить глупому популизму и переименоваться в "русское", Wildberries придется серьезно потратиться", — пояснил Семенов.
По словам собеседника агентства, не исключены и споры с правообладателями более старых знаков, может возникнуть необходимость их выкупить.
Главная страница сайта wildberries.ru Ягодки на экране монитора - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
Вчера, 20:35
ФАС не рассматривает смену названия Wildberries как введение в заблуждение
"Впрочем, все зависит от реального восприятия потребителями такого названия — если им нравился именно англоязычный вариант названия, то совершенно не факт, что понравится русскоязычный. Вполне возможно, что ситуация будет как с переименованием "Макдоналдса" во "Вкусно — и точка", то есть приведет к утрате репутации сервиса", — добавил он.
В пресс-службе Wildberries рассказали РИА Новости, что не подтверждают и не опровергают смену названия, но уточнили, что обновление на сайте — это часть рекламной акции. В Роспатенте сообщили агентству, что заявки на "Ягодки" от Wildberries пока не приходило.
Глава Минпромторга и вице-премьер Денис Мантуров, выступая на форуме "Неделя российского ритейла 2022" в начале лета, отмечал, что на отечественном рынке немало компаний с иностранными названиями, причем их выбирают даже те бренды, кто полностью производит продукцию на территории страны, чтобы привлечь больше покупателей.
Один из участников дискуссии, обращаясь к основательнице Wildberries Татьяне Бакальчук, тогда указал предпринимательнице, что название ее компании тоже на английском языке. Бакальчук, в свою очередь, допустила возможность ребрендинга.
Логистический центр Ozon - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
Вчера, 15:46
Ozon не планирует менять название на русскоязычный вариант
 
ОбществоТехнологииWildberriesМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)РоссияАнатолий Семенов
 
 
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