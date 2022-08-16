https://ria.ru/20220816/wildberries-1809883832.html

Юрист оценил возможные последствия переименования для Wildberries

Юрист оценил возможные последствия переименования для Wildberries - РИА Новости, 16.08.2022

Юрист оценил возможные последствия переименования для Wildberries

Переименование Wildberries в "Ягодки" привело бы к существенным расходам, поскольку бренды с таким названием уже зарегистрированы, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T05:20

2022-08-16T05:20

2022-08-16T05:37

общество

технологии

wildberries

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

россия

анатолий семенов

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Переименование Wildberries в "Ягодки" привело бы к существенным расходам, поскольку бренды с таким названием уже зарегистрированы, сообщил РИА Новости преподаватель Moscow Digital School Анатолий Семенов.Ранее сообщалось, что маркетплейс сменил название своего сайта на русскоязычное: на главной странице расположено название "Ягодки", однако ссылка, ведущая на нее, осталась с прежним названием.По словам собеседника агентства, не исключены и споры с правообладателями более старых знаков, может возникнуть необходимость их выкупить."Впрочем, все зависит от реального восприятия потребителями такого названия — если им нравился именно англоязычный вариант названия, то совершенно не факт, что понравится русскоязычный. Вполне возможно, что ситуация будет как с переименованием "Макдоналдса" во "Вкусно — и точка", то есть приведет к утрате репутации сервиса", — добавил он.В пресс-службе Wildberries рассказали РИА Новости, что не подтверждают и не опровергают смену названия, но уточнили, что обновление на сайте — это часть рекламной акции. В Роспатенте сообщили агентству, что заявки на "Ягодки" от Wildberries пока не приходило.Глава Минпромторга и вице-премьер Денис Мантуров, выступая на форуме "Неделя российского ритейла 2022" в начале лета, отмечал, что на отечественном рынке немало компаний с иностранными названиями, причем их выбирают даже те бренды, кто полностью производит продукцию на территории страны, чтобы привлечь больше покупателей.Один из участников дискуссии, обращаясь к основательнице Wildberries Татьяне Бакальчук, тогда указал предпринимательнице, что название ее компании тоже на английском языке. Бакальчук, в свою очередь, допустила возможность ребрендинга.

https://ria.ru/20220815/wilberries-1809852568.html

https://ria.ru/20220815/ozon-1809752232.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, wildberries, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), россия, анатолий семенов