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В Джанкойском районе на месте детонации боеприпасов слышны отдельные взрывы

В Джанкойском районе на месте детонации боеприпасов слышны отдельные взрывы - РИА Новости, 16.08.2022

В Джанкойском районе на месте детонации боеприпасов слышны отдельные взрывы

Отдельные небольшие взрывы еще слышны на месте детонации боеприпасов на территории одной из воинских частей в Джанкойском районе Крыма, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T12:26

2022-08-16T12:26

2022-08-16T18:53

происшествия

республика крым

джанкой

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости. Отдельные небольшие взрывы еще слышны на месте детонации боеприпасов на территории одной из воинских частей в Джанкойском районе Крыма, сообщил РИА Новости советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.Возгорание на огороженной площадке хранения боеприпасов с детонацией произошло в воинской части в районе села Майское в Крыму, сообщило ранее Минобороны РФ, принимаются меры по тушению пожара и выяснению причин возгорания, добавили в ведомстве. Порядка 2 тысяч жителей эвакуированы из Майского. Установлено оцепление – пятикилометровая зона. Пострадали два человека, состояние одного из них средней тяжести."Отдельные небольшие взрывы пока еще продолжаются", - сказал РИА Новости Крючков.По его словам, после их завершения, начнется обследование поврежденных жилых домов.

https://ria.ru/20220816/krym-1809955607.html

республика крым

джанкой

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Боеприпасы сдетонировали на складе в Джанкойском районе Крыма. Видео с места ЧП На складе в районе села Майское в Джанкойском районе Крыма сдетонировали боеприпасы, сообщил РИА Новости председатель сельсовета – глава администрации сельского поселения Николай Карпец. "Да, произошла детонация боеприпасов. Это произошло около шести утра", – сказал он.Одиночные взрывы еще продолжаются, добавил Карпец. 2022-08-16T12:26 true PT0M56S

"Три часа просидели в подвале" – жительница Джанкойского района о детонации на складе Следственный комитет возбудил уголовное дело после ЧП на военном складе в Крыму, сообщается в Telegram-канале ведомства. 2022-08-16T12:26 true PT1M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, республика крым, джанкой