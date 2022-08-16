https://ria.ru/20220816/vzryvy-1809959396.html
В Джанкойском районе на месте детонации боеприпасов слышны отдельные взрывы
В Джанкойском районе на месте детонации боеприпасов слышны отдельные взрывы - РИА Новости, 16.08.2022
В Джанкойском районе на месте детонации боеприпасов слышны отдельные взрывы
Отдельные небольшие взрывы еще слышны на месте детонации боеприпасов на территории одной из воинских частей в Джанкойском районе Крыма, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T12:26
2022-08-16T12:26
2022-08-16T18:53
происшествия
республика крым
джанкой
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости. Отдельные небольшие взрывы еще слышны на месте детонации боеприпасов на территории одной из воинских частей в Джанкойском районе Крыма, сообщил РИА Новости советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.Возгорание на огороженной площадке хранения боеприпасов с детонацией произошло в воинской части в районе села Майское в Крыму, сообщило ранее Минобороны РФ, принимаются меры по тушению пожара и выяснению причин возгорания, добавили в ведомстве. Порядка 2 тысяч жителей эвакуированы из Майского. Установлено оцепление – пятикилометровая зона. Пострадали два человека, состояние одного из них средней тяжести."Отдельные небольшие взрывы пока еще продолжаются", - сказал РИА Новости Крючков.По его словам, после их завершения, начнется обследование поврежденных жилых домов.
https://ria.ru/20220816/krym-1809955607.html
республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Боеприпасы сдетонировали на складе в Джанкойском районе Крыма. Видео с места ЧП
На складе в районе села Майское в Джанкойском районе Крыма сдетонировали боеприпасы, сообщил РИА Новости председатель сельсовета – глава администрации сельского поселения Николай Карпец. "Да, произошла детонация боеприпасов. Это произошло около шести утра", – сказал он.Одиночные взрывы еще продолжаются, добавил Карпец.
2022-08-16T12:26
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"Три часа просидели в подвале" – жительница Джанкойского района о детонации на складе
Следственный комитет возбудил уголовное дело после ЧП на военном складе в Крыму, сообщается в Telegram-канале ведомства.
2022-08-16T12:26
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика крым, джанкой
Происшествия, Республика Крым, Джанкой
12:26 16.08.2022 (обновлено: 18:53 16.08.2022)
В Джанкойском районе на месте детонации боеприпасов слышны отдельные взрывы
Советник главы Крыма Крючков: на месте детонации боеприпасов слышны отдельные взрывы
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости. Отдельные небольшие взрывы еще слышны на месте детонации боеприпасов на территории одной из воинских частей в Джанкойском районе Крыма, сообщил РИА Новости советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.
Возгорание на огороженной площадке хранения боеприпасов с детонацией произошло в воинской части в районе села Майское в Крыму, сообщило ранее Минобороны РФ, принимаются меры по тушению пожара и выяснению причин возгорания, добавили в ведомстве. Порядка 2 тысяч жителей эвакуированы из Майского. Установлено оцепление – пятикилометровая зона. Пострадали два человека, состояние одного из них средней тяжести.
"Отдельные небольшие взрывы пока еще продолжаются", - сказал РИА Новости Крючков.
По его словам, после их завершения, начнется обследование поврежденных жилых домов.