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Причиной детонации боеприпасов в Крыму стала диверсия
Причиной детонации боеприпасов в Крыму стала диверсия - РИА Новости, 16.08.2022
Причиной детонации боеприпасов в Крыму стала диверсия
Детонация боеприпасов на военном складе в Джанкойском районе Крыма произошла из-за диверсии, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T12:56
2022-08-16T12:56
2022-08-16T13:33
происшествия
джанкой
республика крым
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Детонация боеприпасов на военном складе в Джанкойском районе Крыма произошла из-за диверсии, сообщили в Минобороны.При этом никто серьезно не пострадал, добавили в военном ведомстве."Принимаются необходимые меры для ликвидации последствий диверсии", — заявили в Минобороны.Тем не менее, отметили там, нанесен ущерб гражданским объектам: ЛЭП, электростанции, железнодорожному полотну и жилым домам.Возгорание на огороженной площадке хранения боеприпасов в воинской части в районе села Майское произошло около 06:15 утра. Как рассказал глава Крыма Сергей Аксенов, двое гражданских получили ранения — легкие и средней степени тяжести. Зону происшествия оцепили, оттуда эвакуировали порядка двух тысяч человек. При разлете боеприпасов повредились железнодорожные пути, из-за чего задерживаются семь пассажирских поездов. Полотно уже восстановили, но движение возобновят только после проведения всех мероприятий, связанных с обеспечением безопасности.
https://ria.ru/20220809/krym-1808441916.html
джанкой
республика крым
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Боеприпасы сдетонировали на складе в Джанкойском районе Крыма. Видео с места ЧП
На складе в районе села Майское в Джанкойском районе Крыма сдетонировали боеприпасы, сообщил РИА Новости председатель сельсовета – глава администрации сельского поселения Николай Карпец. "Да, произошла детонация боеприпасов. Это произошло около шести утра", – сказал он.Одиночные взрывы еще продолжаются, добавил Карпец.
2022-08-16T12:56
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PT0M56S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, джанкой, республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Джанкой, Республика Крым, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
12:56 16.08.2022 (обновлено: 13:33 16.08.2022)
Причиной детонации боеприпасов в Крыму стала диверсия
Минобороны России: военный склад в районе Джанкоя пострадал в результате диверсии
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Детонация боеприпасов на военном складе в Джанкойском районе Крыма произошла из-за диверсии, сообщили в Минобороны.
"Утром 16 августа в результате диверсии пострадал склад военного назначения в районе населенного пункта Джанкой", — говорится в релизе.
При этом никто серьезно не пострадал, добавили в военном ведомстве.
"Принимаются необходимые меры для ликвидации последствий диверсии", — заявили в Минобороны.
Тем не менее, отметили там, нанесен ущерб гражданским объектам: ЛЭП, электростанции, железнодорожному полотну и жилым домам.
Возгорание на огороженной площадке хранения боеприпасов в воинской части в районе села Майское произошло около 06:15 утра. Как рассказал глава Крыма Сергей Аксенов
, двое гражданских получили ранения — легкие и средней степени тяжести. Зону происшествия оцепили, оттуда эвакуировали порядка двух тысяч человек.
При разлете боеприпасов повредились железнодорожные пути, из-за чего задерживаются семь пассажирских поездов. Полотно уже восстановили, но движение возобновят только после проведения всех мероприятий, связанных с обеспечением безопасности.