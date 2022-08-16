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Причиной детонации боеприпасов в Крыму стала диверсия

Причиной детонации боеприпасов в Крыму стала диверсия - РИА Новости, 16.08.2022

Причиной детонации боеприпасов в Крыму стала диверсия

Детонация боеприпасов на военном складе в Джанкойском районе Крыма произошла из-за диверсии, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T12:56

2022-08-16T12:56

2022-08-16T13:33

происшествия

джанкой

республика крым

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Детонация боеприпасов на военном складе в Джанкойском районе Крыма произошла из-за диверсии, сообщили в Минобороны.При этом никто серьезно не пострадал, добавили в военном ведомстве."Принимаются необходимые меры для ликвидации последствий диверсии", — заявили в Минобороны.Тем не менее, отметили там, нанесен ущерб гражданским объектам: ЛЭП, электростанции, железнодорожному полотну и жилым домам.Возгорание на огороженной площадке хранения боеприпасов в воинской части в районе села Майское произошло около 06:15 утра. Как рассказал глава Крыма Сергей Аксенов, двое гражданских получили ранения — легкие и средней степени тяжести. Зону происшествия оцепили, оттуда эвакуировали порядка двух тысяч человек. При разлете боеприпасов повредились железнодорожные пути, из-за чего задерживаются семь пассажирских поездов. Полотно уже восстановили, но движение возобновят только после проведения всех мероприятий, связанных с обеспечением безопасности.

https://ria.ru/20220809/krym-1808441916.html

джанкой

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Боеприпасы сдетонировали на складе в Джанкойском районе Крыма. Видео с места ЧП На складе в районе села Майское в Джанкойском районе Крыма сдетонировали боеприпасы, сообщил РИА Новости председатель сельсовета – глава администрации сельского поселения Николай Карпец. "Да, произошла детонация боеприпасов. Это произошло около шести утра", – сказал он.Одиночные взрывы еще продолжаются, добавил Карпец. 2022-08-16T12:56 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, джанкой, республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф)