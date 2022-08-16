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Пропавшими без вести после взрыва в ТЦ в Ереване числятся восемь человек

Пропавшими без вести после взрыва в ТЦ в Ереване числятся восемь человек - РИА Новости, 16.08.2022

Пропавшими без вести после взрыва в ТЦ в Ереване числятся восемь человек

Пропавшими без вести в связи со взрывом в торговом центре "Сурмалу" в Ереване все еще числятся восемь человек, сообщил пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян. РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T12:12

2022-08-16T12:12

2022-08-16T12:12

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ЕРЕВАН, 16 авг - РИА Новости. Пропавшими без вести в связи со взрывом в торговом центре "Сурмалу" в Ереване все еще числятся восемь человек, сообщил пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян."По состоянию на 12.20 (11.20 мск) пропавшими без вести числятся восемь человек. Погибли 16 граждан. Поисково-спасательные работы продолжаются", - написал Костанян в соцсетях.Согласно сайту ведомства, россиянки, о которой сообщалось в понедельник, среди пропавших без вести нет.В результате взрыва в торговом центре, который произошел 14 августа, по последним данным, погибли 16 человек, 62 получили ранения. В мэрии Еревана ранее уточняли, что в торговом центре "Сурмалу" взорвался склад пиротехнических материалов.

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Екатерина Зайцева

в мире, ереван, взрыв на рынке в ереване, армения