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Пропавшими без вести после взрыва в ТЦ в Ереване числятся восемь человек - РИА Новости, 16.08.2022
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Пропавшими без вести после взрыва в ТЦ в Ереване числятся восемь человек
Пропавшими без вести после взрыва в ТЦ в Ереване числятся восемь человек - РИА Новости, 16.08.2022
Пропавшими без вести после взрыва в ТЦ в Ереване числятся восемь человек
Пропавшими без вести в связи со взрывом в торговом центре "Сурмалу" в Ереване все еще числятся восемь человек, сообщил пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T12:12
2022-08-16T12:12
в мире
ереван
взрыв на рынке в ереване
армения
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ЕРЕВАН, 16 авг - РИА Новости. Пропавшими без вести в связи со взрывом в торговом центре "Сурмалу" в Ереване все еще числятся восемь человек, сообщил пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян."По состоянию на 12.20 (11.20 мск) пропавшими без вести числятся восемь человек. Погибли 16 граждан. Поисково-спасательные работы продолжаются", - написал Костанян в соцсетях.Согласно сайту ведомства, россиянки, о которой сообщалось в понедельник, среди пропавших без вести нет.В результате взрыва в торговом центре, который произошел 14 августа, по последним данным, погибли 16 человек, 62 получили ранения. В мэрии Еревана ранее уточняли, что в торговом центре "Сурмалу" взорвался склад пиротехнических материалов.
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в мире, ереван, взрыв на рынке в ереване, армения
В мире, Ереван, Взрыв на рынке в Ереване, Армения
12:12 16.08.2022
 
Пропавшими без вести после взрыва в ТЦ в Ереване числятся восемь человек

МЧС: восемь человек числятся пропавшими без вести после взрыва в торговом центре в Ереване

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкРазрушения на месте взрыва у торгового центра "Сурмалу" в Ереване
Разрушения на месте взрыва у торгового центра Сурмалу в Ереване - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Разрушения на месте взрыва у торгового центра "Сурмалу" в Ереване
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 16 авг - РИА Новости. Пропавшими без вести в связи со взрывом в торговом центре "Сурмалу" в Ереване все еще числятся восемь человек, сообщил пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян.
"По состоянию на 12.20 (11.20 мск) пропавшими без вести числятся восемь человек. Погибли 16 граждан. Поисково-спасательные работы продолжаются", - написал Костанян в соцсетях.
Согласно сайту ведомства, россиянки, о которой сообщалось в понедельник, среди пропавших без вести нет.
В результате взрыва в торговом центре, который произошел 14 августа, по последним данным, погибли 16 человек, 62 получили ранения. В мэрии Еревана ранее уточняли, что в торговом центре "Сурмалу" взорвался склад пиротехнических материалов.
Местные жители и пожарные на месте взрыва у торгового центра Сурмалу в Ереване - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
07:33
Число погибших в ТЦ в Ереване увеличилось до 16 человек
 
В миреЕреванВзрыв на рынке в ЕреванеАрмения
 
 
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