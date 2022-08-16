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В Крыму на складе в районе села Майское сдетонировали боеприпасы
В Крыму на складе в районе села Майское сдетонировали боеприпасы - РИА Новости, 16.08.2022
В Крыму на складе в районе села Майское сдетонировали боеприпасы
На складе в районе села Майское в Джанкойском районе Крыма сдетонировали боеприпасы, сообщил РИА Новости председатель сельсовета — глава администрации сельского РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T08:58
2022-08-16T08:58
2022-08-16T14:32
происшествия
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг — РИА Новости. На складе в районе села Майское в Джанкойском районе Крыма сдетонировали боеприпасы, сообщил РИА Новости председатель сельсовета — глава администрации сельского поселения Николай Карпец."Да, произошла детонация боеприпасов. Это произошло около шести утра", — сказал он.Одиночные взрывы еще продолжаются, добавил Карпец.В Минобороны подтвердили информацию о детонации боеприпасов.Там отметили, что серьезно пострадавших пока не выявили. Сейчас принимаются меры по тушению пожара и выясняются причины возгорания.В село Майское срочно выехал глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, на месте происшествия продолжаются взрывы. Пострадали двое гражданских — у одного легкое ранение, состояние второго оценивается как средней степени тяжести. Для безопасности военные оцепили зону в радиусе пяти километров, оттуда эвакуировали две тысячи человек.Позже стало известно, что из-за разлета боеприпасов поврежден участок железной дороги. Задержка поездов составляет от одного до трех часов. Пассажирские составы будут останавливаться под Феодосией, откуда людей развезут к местам назначения на автобусах.
https://ria.ru/20220816/krym-1809892612.html
республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, республика крым
Происшествия, Республика Крым
08:58 16.08.2022 (обновлено: 14:32 16.08.2022)
В Крыму на складе в районе села Майское сдетонировали боеприпасы
Глава села Майское в Джанкойском районе Крыма Карпец сообщил о детонации боеприпасов
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг — РИА Новости. На складе в районе села Майское в Джанкойском районе Крыма сдетонировали боеприпасы, сообщил РИА Новости председатель сельсовета — глава администрации сельского поселения Николай Карпец.
"Да, произошла детонация боеприпасов. Это произошло около шести утра", — сказал он.
Одиночные взрывы еще продолжаются, добавил Карпец.
В Минобороны
подтвердили информацию о детонации боеприпасов.
"Шестнадцатого августа около 06:15 мск <…> произошло возгорание на территории обвалованной площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей", — уточнили в ведомстве.
Там отметили, что серьезно пострадавших пока не выявили. Сейчас принимаются меры по тушению пожара и выясняются причины возгорания.
В село Майское срочно выехал глава Крыма Сергей Аксенов
. По его словам, на месте происшествия продолжаются взрывы. Пострадали двое гражданских — у одного легкое ранение, состояние второго оценивается как средней степени тяжести.
Для безопасности военные оцепили зону в радиусе пяти километров, оттуда эвакуировали две тысячи человек.
Позже стало известно, что из-за разлета боеприпасов поврежден участок железной дороги. Задержка поездов составляет от одного до трех часов. Пассажирские составы будут останавливаться под Феодосией, откуда людей развезут к местам назначения на автобусах.