https://ria.ru/20220816/vzryv-1809893973.html

В Крыму на складе в районе села Майское сдетонировали боеприпасы

В Крыму на складе в районе села Майское сдетонировали боеприпасы - РИА Новости, 16.08.2022

В Крыму на складе в районе села Майское сдетонировали боеприпасы

На складе в районе села Майское в Джанкойском районе Крыма сдетонировали боеприпасы, сообщил РИА Новости председатель сельсовета — глава администрации сельского РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T08:58

2022-08-16T08:58

2022-08-16T14:32

происшествия

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг — РИА Новости. На складе в районе села Майское в Джанкойском районе Крыма сдетонировали боеприпасы, сообщил РИА Новости председатель сельсовета — глава администрации сельского поселения Николай Карпец."Да, произошла детонация боеприпасов. Это произошло около шести утра", — сказал он.Одиночные взрывы еще продолжаются, добавил Карпец.В Минобороны подтвердили информацию о детонации боеприпасов.Там отметили, что серьезно пострадавших пока не выявили. Сейчас принимаются меры по тушению пожара и выясняются причины возгорания.В село Майское срочно выехал глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, на месте происшествия продолжаются взрывы. Пострадали двое гражданских — у одного легкое ранение, состояние второго оценивается как средней степени тяжести. Для безопасности военные оцепили зону в радиусе пяти километров, оттуда эвакуировали две тысячи человек.Позже стало известно, что из-за разлета боеприпасов поврежден участок железной дороги. Задержка поездов составляет от одного до трех часов. Пассажирские составы будут останавливаться под Феодосией, откуда людей развезут к местам назначения на автобусах.

https://ria.ru/20220816/krym-1809892612.html

республика крым

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, республика крым