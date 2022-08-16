https://ria.ru/20220816/vystavki-1809935402.html

NFT, живопись и фото: выставки, на которые можно успеть до конца августа

NFT, живопись и фото: выставки, на которые можно успеть до конца августа - РИА Новости, 16.08.2022

NFT, живопись и фото: выставки, на которые можно успеть до конца августа

Культура повседневности, работы современного японского художника, проект, посвященный преобразованию столицы, и многое другое. Какие выставки можно успеть... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T13:25

2022-08-16T13:25

2022-08-16T13:30

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Культура повседневности, работы современного японского художника, проект, посвященный преобразованию столицы, и многое другое. Какие выставки можно успеть посмотреть до конца лета, рассказали пресс-службы музеев. До 21 августа в Музее Москвы открыта экспозиция "Мыслящий ландшафт". Окружающее нас пространство на выставке осмысляют разные поколения художников: от таких известных авторов, как Игорь Шелковский, Юрий Аввакумов и Александр Бродский, до молодых художников — Анастасии Цайдер, Дуни Захаровой и других", — рассказывают в пресс-службе. Также до 21 августа будет открыта летняя экспозиция в Медиацентре парка "Зарядье" — "Новая красивая выставка. Лето". Она посвящена детству, воспоминаниям о каникулах и летним видам спорта. Среди экспонатов живопись, скульптура, кинетические объекты, инсталляции и NFT. Еще одна выставка, открытая до 21 августа, — "Город для каждого" в "Манеже". Здесь рассказывается о Москве, о том, как столица изменилась за последние 10 лет и дальнейших планах по развитию города. В программе много активностей. Например, можно за несколько дней освоить азы мобильной робототехники и графического дизайна. Вход свободный, но нужно заранее зарегистрироваться на сайте выставки. До 28 августа в Мультимедиа Арт Музее работает выставка Игоря Мухина "Москва — Париж — Вена". В экспозиции три серии работ мастера. Одна из них показывается в России впервые. На снимках — три столицы, запечатленные приблизительно в одно время — на рубеже тысячелетий. До конца августа в галерее "Триумф" можно посмотреть выставку японского художника Наоки Фуку. Персонажи его работ олицетворяют эмоции, либо изображены безэмоциональными.Мастер использует необычные инструменты и приемы. Он "стучит по поверхности холста бамбуковой палкой и бьет кулаком, оставляя произвольные следы еще не высохшей туши или краски", рассказывают в музее.До 28 августа во Всероссийском музее декоративного искусства можно посмотреть основную экспозицию "Фестиваля маргинального искусства: эстетика бриколажа". Проект исследует культуру повседневности: арт-среду и декоративные предметы "домашнего производства", творчество аутсайдеров, наивную поэзию.

https://ria.ru/20220814/sady-1809155241.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, выставки, музеи, куда сходить , что посмотреть , музей москвы, зарядье, москва, париж, вена