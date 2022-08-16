13:25 16.08.2022 (обновлено: 13:30 16.08.2022)
NFT, живопись и фото: выставки, на которые можно успеть до конца августа
© Предоставлено пресс-службой парка "Зарядье""Новая красивая выставка. Лето" Андрей Новиков. Взгляд 2020. Холст, масло 150х150 см
© Предоставлено пресс-службой парка "Зарядье"
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Культура повседневности, работы современного японского художника, проект, посвященный преобразованию столицы, и многое другое. Какие выставки можно успеть посмотреть до конца лета, рассказали пресс-службы музеев.
До 21 августа в Музее Москвы открыта экспозиция "Мыслящий ландшафт".
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк
Экспонаты выставки "Мыслящий ландшафт" в Музее Москвы
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Экспонаты выставки "Мыслящий ландшафт" в Музее Москвы
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Экспонаты выставки "Мыслящий ландшафт" в Музее Москвы
Окружающее нас пространство на выставке осмысляют разные поколения художников: от таких известных авторов, как Игорь Шелковский, Юрий Аввакумов и Александр Бродский, до молодых художников — Анастасии Цайдер, Дуни Захаровой и других", — рассказывают в пресс-службе.
Также до 21 августа будет открыта летняя экспозиция в Медиацентре парка "Зарядье" — "Новая красивая выставка. Лето". Она посвящена детству, воспоминаниям о каникулах и летним видам спорта. Среди экспонатов живопись, скульптура, кинетические объекты, инсталляции и NFT.
© Предоставлено пресс-службой парка "Зарядье""Новая красивая выставка. Лето" Олег Маслов. "Сон в красном" 2016-2017
© Предоставлено пресс-службой парка "Зарядье"
"Новая красивая выставка. Лето" Олег Маслов. "Сон в красном" 2016-2017
Еще одна выставка, открытая до 21 августа, — "Город для каждого" в "Манеже". Здесь рассказывается о Москве, о том, как столица изменилась за последние 10 лет и дальнейших планах по развитию города.
© Фото : пресс-служба проекта "Город для каждого"
"Город для каждого" в "Манеже"
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"Город для каждого" в "Манеже"
© Фото : пресс-служба проекта "Город для каждого"
© Фото : пресс-служба проекта "Город для каждого"
"Город для каждого"
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"Город для каждого"
© Фото : пресс-служба проекта "Город для каждого"
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"Город для каждого" в "Манеже"
© Фото : пресс-служба проекта "Город для каждого"
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"Город для каждого"
© Фото : пресс-служба проекта "Город для каждого"
В программе много активностей. Например, можно за несколько дней освоить азы мобильной робототехники и графического дизайна. Вход свободный, но нужно заранее зарегистрироваться на сайте выставки.
До 28 августа в Мультимедиа Арт Музее работает выставка Игоря Мухина "Москва — Париж — Вена". В экспозиции три серии работ мастера. Одна из них показывается в России впервые. На снимках — три столицы, запечатленные приблизительно в одно время — на рубеже тысячелетий.
© Предоставлено пресс-службой Мультимедиа Арт МузеяФото Игоря Мухина
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Фото Игоря Мухина
© Предоставлено пресс-службой Мультимедиа Арт Музея
© Предоставлено пресс-службой Мультимедиа Арт Музея
Работа Игоря Мухина
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Работа Игоря Мухина
© Предоставлено пресс-службой Мультимедиа Арт Музея
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Фото Игоря Мухина
© Предоставлено пресс-службой Мультимедиа Арт Музея
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Работа Игоря Мухина
© Предоставлено пресс-службой Мультимедиа Арт Музея
До конца августа в галерее "Триумф" можно посмотреть выставку японского художника Наоки Фуку. Персонажи его работ олицетворяют эмоции, либо изображены безэмоциональными.
© Предоставлено пресс-службой галереи "Триумф"
Наоки Фуку, "Спокойствие"
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Наоки Фуку, "Спокойствие"
© Предоставлено пресс-службой галереи "Триумф"
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Наоки Фуку, "Спокойствие"
© Предоставлено пресс-службой галереи "Триумф"
Мастер использует необычные инструменты и приемы. Он "стучит по поверхности холста бамбуковой палкой и бьет кулаком, оставляя произвольные следы еще не высохшей туши или краски", рассказывают в музее.
© Фото : пресс-служба "Фестиваля маргинального искусства: эстетика бриколажа"
Фестиваль маргинального искусства: эстетика бриколажа
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Фестиваль маргинального искусства: эстетика бриколажа
© Фото : пресс-служба "Фестиваля маргинального искусства: эстетика бриколажа"
© Фото : пресс-служба "Фестиваля маргинального искусства: эстетика бриколажа"
Эстетика бриколажа
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Эстетика бриколажа
© Фото : пресс-служба "Фестиваля маргинального искусства: эстетика бриколажа"
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Фестиваль маргинального искусства: эстетика бриколажа
© Фото : пресс-служба "Фестиваля маргинального искусства: эстетика бриколажа"
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Эстетика бриколажа
© Фото : пресс-служба "Фестиваля маргинального искусства: эстетика бриколажа"
До 28 августа во Всероссийском музее декоративного искусства можно посмотреть основную экспозицию "Фестиваля маргинального искусства: эстетика бриколажа". Проект исследует культуру повседневности: арт-среду и декоративные предметы "домашнего производства", творчество аутсайдеров, наивную поэзию.