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NFT, живопись и фото: выставки, на которые можно успеть до конца августа - РИА Новости, 16.08.2022
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220816/vystavki-1809935402.html
NFT, живопись и фото: выставки, на которые можно успеть до конца августа
NFT, живопись и фото: выставки, на которые можно успеть до конца августа - РИА Новости, 16.08.2022
NFT, живопись и фото: выставки, на которые можно успеть до конца августа
Культура повседневности, работы современного японского художника, проект, посвященный преобразованию столицы, и многое другое. Какие выставки можно успеть... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T13:25
2022-08-16T13:30
культура
новости культуры
выставки
музеи
куда сходить
что посмотреть
музей москвы
зарядье
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Культура повседневности, работы современного японского художника, проект, посвященный преобразованию столицы, и многое другое. Какие выставки можно успеть посмотреть до конца лета, рассказали пресс-службы музеев. До 21 августа в Музее Москвы открыта экспозиция "Мыслящий ландшафт". Окружающее нас пространство на выставке осмысляют разные поколения художников: от таких известных авторов, как Игорь Шелковский, Юрий Аввакумов и Александр Бродский, до молодых художников — Анастасии Цайдер, Дуни Захаровой и других", — рассказывают в пресс-службе. Также до 21 августа будет открыта летняя экспозиция в Медиацентре парка "Зарядье" — "Новая красивая выставка. Лето". Она посвящена детству, воспоминаниям о каникулах и летним видам спорта. Среди экспонатов живопись, скульптура, кинетические объекты, инсталляции и NFT. Еще одна выставка, открытая до 21 августа, — "Город для каждого" в "Манеже". Здесь рассказывается о Москве, о том, как столица изменилась за последние 10 лет и дальнейших планах по развитию города. В программе много активностей. Например, можно за несколько дней освоить азы мобильной робототехники и графического дизайна. Вход свободный, но нужно заранее зарегистрироваться на сайте выставки. До 28 августа в Мультимедиа Арт Музее работает выставка Игоря Мухина "Москва — Париж — Вена". В экспозиции три серии работ мастера. Одна из них показывается в России впервые. На снимках — три столицы, запечатленные приблизительно в одно время — на рубеже тысячелетий. До конца августа в галерее "Триумф" можно посмотреть выставку японского художника Наоки Фуку. Персонажи его работ олицетворяют эмоции, либо изображены безэмоциональными.Мастер использует необычные инструменты и приемы. Он "стучит по поверхности холста бамбуковой палкой и бьет кулаком, оставляя произвольные следы еще не высохшей туши или краски", рассказывают в музее.До 28 августа во Всероссийском музее декоративного искусства можно посмотреть основную экспозицию "Фестиваля маргинального искусства: эстетика бриколажа". Проект исследует культуру повседневности: арт-среду и декоративные предметы "домашнего производства", творчество аутсайдеров, наивную поэзию.
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новости культуры, выставки, музеи, куда сходить , что посмотреть , музей москвы, зарядье, москва, париж, вена
Культура, Новости культуры, Выставки, Музеи, куда сходить , что посмотреть , Музей Москвы, Зарядье, Москва, Париж, Вена
13:25 16.08.2022 (обновлено: 13:30 16.08.2022)
 

NFT, живопись и фото: выставки, на которые можно успеть до конца августа

© Предоставлено пресс-службой парка "Зарядье""Новая красивая выставка. Лето" Андрей Новиков. Взгляд 2020. Холст, масло 150х150 см
Новая красивая выставка. Лето Андрей Новиков. Взгляд 2020. Холст, масло 150х150 см
© Предоставлено пресс-службой парка "Зарядье"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Культура повседневности, работы современного японского художника, проект, посвященный преобразованию столицы, и многое другое. Какие выставки можно успеть посмотреть до конца лета, рассказали пресс-службы музеев.
До 21 августа в Музее Москвы открыта экспозиция "Мыслящий ландшафт".
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Экспонаты выставки "Мыслящий ландшафт" в Музее Москвы

Экспонаты выставки Мыслящий ландшафт в Музее Москвы
1 из 3

Экспонаты выставки "Мыслящий ландшафт" в Музее Москвы

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Экспонат выставки "Мыслящий ландшафт"

Экспонат выставки Мыслящий ландшафт в Музее Москвы
2 из 3

Экспонат выставки "Мыслящий ландшафт"

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

"Мыслящий ландшафт" в Музее Москвы

Экспонаты выставки Мыслящий ландшафт в Музее Москвы
3 из 3

"Мыслящий ландшафт" в Музее Москвы

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
1 из 3

Экспонаты выставки "Мыслящий ландшафт" в Музее Москвы

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
2 из 3

Экспонат выставки "Мыслящий ландшафт"

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
3 из 3

"Мыслящий ландшафт" в Музее Москвы

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Окружающее нас пространство на выставке осмысляют разные поколения художников: от таких известных авторов, как Игорь Шелковский, Юрий Аввакумов и Александр Бродский, до молодых художников — Анастасии Цайдер, Дуни Захаровой и других", — рассказывают в пресс-службе.
Также до 21 августа будет открыта летняя экспозиция в Медиацентре парка "Зарядье" — "Новая красивая выставка. Лето". Она посвящена детству, воспоминаниям о каникулах и летним видам спорта. Среди экспонатов живопись, скульптура, кинетические объекты, инсталляции и NFT.
© Предоставлено пресс-службой парка "Зарядье""Новая красивая выставка. Лето" Олег Маслов. "Сон в красном" 2016-2017
Новая красивая выставка. Лето Олег Маслов. Сон в красном 2016-2017
© Предоставлено пресс-службой парка "Зарядье"
"Новая красивая выставка. Лето" Олег Маслов. "Сон в красном" 2016-2017
Еще одна выставка, открытая до 21 августа, — "Город для каждого" в "Манеже". Здесь рассказывается о Москве, о том, как столица изменилась за последние 10 лет и дальнейших планах по развитию города.
© Фото : пресс-служба проекта "Город для каждого"

"Город для каждого" в "Манеже"

Город для каждого
1 из 2

"Город для каждого" в "Манеже"

© Фото : пресс-служба проекта "Город для каждого"
© Фото : пресс-служба проекта "Город для каждого"

"Город для каждого"

Город для каждого
2 из 2

"Город для каждого"

© Фото : пресс-служба проекта "Город для каждого"
1 из 2

"Город для каждого" в "Манеже"

© Фото : пресс-служба проекта "Город для каждого"
2 из 2

"Город для каждого"

© Фото : пресс-служба проекта "Город для каждого"
В программе много активностей. Например, можно за несколько дней освоить азы мобильной робототехники и графического дизайна. Вход свободный, но нужно заранее зарегистрироваться на сайте выставки.
До 28 августа в Мультимедиа Арт Музее работает выставка Игоря Мухина "Москва — Париж — Вена". В экспозиции три серии работ мастера. Одна из них показывается в России впервые. На снимках — три столицы, запечатленные приблизительно в одно время — на рубеже тысячелетий.
© Предоставлено пресс-службой Мультимедиа Арт МузеяФото Игоря Мухина
Фото Игоря Мухина
1 из 2
Фото Игоря Мухина
© Предоставлено пресс-службой Мультимедиа Арт Музея
© Предоставлено пресс-службой Мультимедиа Арт Музея

Работа Игоря Мухина

Фото Игоря Мухина
2 из 2

Работа Игоря Мухина

© Предоставлено пресс-службой Мультимедиа Арт Музея
1 из 2
Фото Игоря Мухина
© Предоставлено пресс-службой Мультимедиа Арт Музея
2 из 2

Работа Игоря Мухина

© Предоставлено пресс-службой Мультимедиа Арт Музея
До конца августа в галерее "Триумф" можно посмотреть выставку японского художника Наоки Фуку. Персонажи его работ олицетворяют эмоции, либо изображены безэмоциональными.
© Предоставлено пресс-службой галереи "Триумф"

Наоки Фуку, "Спокойствие"

Наоки Фуку. Спокойствие 2017
1 из 1

Наоки Фуку, "Спокойствие"

© Предоставлено пресс-службой галереи "Триумф"
1 из 1

Наоки Фуку, "Спокойствие"

© Предоставлено пресс-службой галереи "Триумф"
Мастер использует необычные инструменты и приемы. Он "стучит по поверхности холста бамбуковой палкой и бьет кулаком, оставляя произвольные следы еще не высохшей туши или краски", рассказывают в музее.
© Фото : пресс-служба "Фестиваля маргинального искусства: эстетика бриколажа"

Фестиваль маргинального искусства: эстетика бриколажа

Эстетика бриколажа
1 из 2

Фестиваль маргинального искусства: эстетика бриколажа

© Фото : пресс-служба "Фестиваля маргинального искусства: эстетика бриколажа"
© Фото : пресс-служба "Фестиваля маргинального искусства: эстетика бриколажа"

Эстетика бриколажа

Эстетика бриколажа
2 из 2

Эстетика бриколажа

© Фото : пресс-служба "Фестиваля маргинального искусства: эстетика бриколажа"
1 из 2

Фестиваль маргинального искусства: эстетика бриколажа

© Фото : пресс-служба "Фестиваля маргинального искусства: эстетика бриколажа"
2 из 2

Эстетика бриколажа

© Фото : пресс-служба "Фестиваля маргинального искусства: эстетика бриколажа"
До 28 августа во Всероссийском музее декоративного искусства можно посмотреть основную экспозицию "Фестиваля маргинального искусства: эстетика бриколажа". Проект исследует культуру повседневности: арт-среду и декоративные предметы "домашнего производства", творчество аутсайдеров, наивную поэзию.
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