Мона Лиза с ногами: вытеснит ли цифровое искусство классику

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. "Живые" гравюры Уильяма Блейка, NFT-инсталляции на стенах флорентийского Палаццо Строцци — цифровое искусство все популярнее. Пользователи нейросети DALL-E 2 даже дорисовали мировые шедевры: у Моны Лизы появились ноги, а у Девушки с жемчужной сережкой — столик. Значит ли это, что скоро художники сменят холст на планшет или вовсе станут не нужны, — разбирается РИА Новости.А искусство ли?Цифровым называют искусство, созданное с помощью компьютерных технологий. Существует около десятка направлений. В том числе использование дополненной и виртуальной реальностей, разработка трехмерных объектов, анимация изображений и генерация новых — например, ставшая сенсацией "Мона Лиза" с ногами.Но если просто перевести картину в цифровой формат и разместить в интернете — станет ли она диджитал-артом?Цифра vs холстКазалось бы, художникам этот тренд сулит одну выгоду: не нужно тратиться на кисти, краски и мастихины, а любую неверную линию легко удалить за секунду. Однако сторонники классической живописи не спешат покупать планшеты и конкуренции не чувствуют.В digital есть свои ограничения. Скажем, добиться эффектов картин старых мастеров — Тициана, Рембрандта, Веласкеса — невозможно в силу разницы материала."Реальные холсты трехмерны, зернисты, краска на них ложится неровно, — поясняет Волжский. — Масляная живопись способна переливаться, как мозаика из цветных камней, — как такого добиться в "цифре"? Цифровая живопись — другой процесс и другое впечатление. По мне — она выглядит дешево".Последний довод сторонников классики — цифровая живопись утомительна и вредна для самого автора. Волжский уверен: цветовосприятие художника деградирует, если он не чередует современные и традиционные технологии.А автор кто?Пользователи нейросетей и приложений не всегда могут предсказать, какой результат выдаст им искусственный интеллект. Если все действия выполняет алгоритм, значит ли это, что он и есть творец?Кроме того, художнику присущи эмоции, из которых рождается творчество."Ученые прикладывают много усилий для того, чтобы приблизить рациональность "роботов" к человеческой, — добавляет Стерлягова. — Но искусство — та сфера, где произведения создаются, наоборот, за счет иррационального в нас. Еще не изобрели такой искусственный интеллект, который смог бы заменить человека-художника в его способности к осмысленному оригинальному художественному высказыванию".Особенности русской цифрыЗа рубежом государство и частные фонды активно поддерживают digital-артистов, проводятся крупные фестивали — ежегодный берлинский Transmediale, канадский MUTEK, OFF в Барселоне. В России к этому направлению пока присматриваются. Музеи с осторожностью покупают такое искусство в связи со сложностями и спецификой хранения. Однако интерес усиливается.Еще в 2019-м Третьяковская галерея реализовала три VR-проекта, посвященных Гончаровой, Малевичу, Шишкину и Мунку. Резидент Новой Третьяковки, лаборатория "Арт&Science", в декабре 2021-го представила выставку New Elements с использованием цифровых технологий. Этой весной московский "Винзавод" стал пространством для "футуристического размышления" Recycle Group New Nature. А в Санкт-Петербурге проводят международный фестиваль медиаискусства "КИБЕРФЕСТ"."В марте в Музее русского искусства в Миннеаполисе (США) открылась выставка цифровых художников ID Art / Tech, в которой были заявлены русские авторы, — рассказывает Евгения Стерлягова. — Некоторые российские художники активно участвуют в международных выставках. Это Покрас Лампас, Аристарх Чернышев, моушен-дизайнер Brickspacer, кибердизайнер R66, группа 404.zero, известная аудиовизуальными перформансами".Живописи конец?Еще одна новинка — онлайн-галереи и виртуальные туры. В пандемию на самоизоляции можно было путешествовать по залам и рассматривать экспонаты, не выходя из дома. Но реальные музеи никуда не исчезли — и не исчезнут."Не волнуйтесь, места в искусстве хватит всем, — уверена Евгения. — Музеи останутся, живописцы тоже. Человек — социальное существо, пандемия показала, насколько нам важны оффлайн-сообщества с живыми людьми. Цифровые технологии имеют преимущество в скорости, доступности из любой точки, охвате, но не заменят реального мира".Классические полотна и книги давно должны были покрыться пылью после появления фотографии и электронных версий — но этого не произошло. Не пропал и интерес к пленочной съемке, хотя активно развивается цифровой формат. В этих случаях новое не убивало старое, но дополняло его. Скорее всего, digital-арт и живопись ждет то же самое.
Мона Лиза с ногами: вытеснит ли цифровое искусство классику
Картина "Мона Лиза" с ногами, дорисованными нейросетью DALL-E 2
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. "Живые" гравюры Уильяма Блейка, NFT-инсталляции на стенах флорентийского Палаццо Строцци — цифровое искусство все популярнее. Пользователи нейросети DALL-E 2 даже дорисовали мировые шедевры: у Моны Лизы появились ноги, а у Девушки с жемчужной сережкой — столик. Значит ли это, что скоро художники сменят холст на планшет или вовсе станут не нужны, — разбирается РИА Новости.
А искусство ли?
Цифровым называют искусство, созданное с помощью компьютерных технологий. Существует около десятка направлений. В том числе использование дополненной и виртуальной реальностей, разработка трехмерных объектов, анимация изображений и генерация новых — например, ставшая сенсацией "Мона Лиза" с ногами.
Экспозиция выставки Let’s Get Digital! в Палаццо Строцци
Но если просто перевести картину в цифровой формат и разместить в интернете — станет ли она диджитал-артом?
"Здесь, скорее, вопрос, будет ли это вообще искусством, — замечает Евгения Стерлягова, художница, куратор, создательница онлайн-галереи "Лабиринт Павла". — Если художник оцифрует каталог картин — это еще не акт производства новых работ, это документация. Но если при цифровизации он преобразует полотна, внесет дополнительные смыслы — о цифровом искусстве говорить можно".
Казалось бы, художникам этот тренд сулит одну выгоду: не нужно тратиться на кисти, краски и мастихины, а любую неверную линию легко удалить за секунду. Однако сторонники классической живописи не спешат покупать планшеты и конкуренции не чувствуют.
"Возможно, с ростом популярности "цифры" традиционная живопись станет более элитарной, редкой, даже экзотичной. Но вряд ли исчезнет, — считает художник Ваня Волжский. — Вероятно, цифровое искусство просто всем надоест. К нему уже сейчас нередко относятся как к одноразовым вещам, где нет ничего глубокого, трогающего за душу. Глянул — и тут же забыл. А вот, например, "Голову Леды" Леонардо да Винчи просто так не забудешь".
В digital есть свои ограничения. Скажем, добиться эффектов картин старых мастеров — Тициана, Рембрандта, Веласкеса — невозможно в силу разницы материала.
"Реальные холсты трехмерны, зернисты, краска на них ложится неровно, — поясняет Волжский. — Масляная живопись способна переливаться, как мозаика из цветных камней, — как такого добиться в "цифре"? Цифровая живопись — другой процесс и другое впечатление. По мне — она выглядит дешево".
Последний довод сторонников классики — цифровая живопись утомительна и вредна для самого автора. Волжский уверен: цветовосприятие художника деградирует, если он не чередует современные и традиционные технологии.
А автор кто?
Пользователи нейросетей и приложений не всегда могут предсказать, какой результат выдаст им искусственный интеллект. Если все действия выполняет алгоритм, значит ли это, что он и есть творец?
"Здесь важно, насколько оригинален вклад человека, — говорит Волжский. — Если ты можешь с помощью программ создавать уникальное, узнаваемое без подписи, то, конечно, машина — только инструмент".
Пост ”Дорисовываем классические картины” из телеграм-канала “Нейросети и Блендер”
Кроме того, художнику присущи эмоции, из которых рождается творчество.
"Ученые прикладывают много усилий для того, чтобы приблизить рациональность "роботов" к человеческой, — добавляет Стерлягова. — Но искусство — та сфера, где произведения создаются, наоборот, за счет иррационального в нас. Еще не изобрели такой искусственный интеллект, который смог бы заменить человека-художника в его способности к осмысленному оригинальному художественному высказыванию".
Особенности русской цифры
За рубежом государство и частные фонды активно поддерживают digital-артистов, проводятся крупные фестивали — ежегодный берлинский Transmediale, канадский MUTEK, OFF в Барселоне. В России к этому направлению пока присматриваются. Музеи с осторожностью покупают такое искусство в связи со сложностями и спецификой хранения. Однако интерес усиливается.
Еще в 2019-м Третьяковская галерея реализовала три VR-проекта, посвященных Гончаровой, Малевичу, Шишкину и Мунку. Резидент Новой Третьяковки, лаборатория "Арт&Science", в декабре 2021-го представила выставку New Elements с использованием цифровых технологий. Этой весной московский "Винзавод" стал пространством для "футуристического размышления" Recycle Group New Nature. А в Санкт-Петербурге проводят международный фестиваль медиаискусства "КИБЕРФЕСТ".
"В марте в Музее русского искусства в Миннеаполисе (США) открылась выставка цифровых художников ID Art / Tech, в которой были заявлены русские авторы, — рассказывает Евгения Стерлягова. — Некоторые российские художники активно участвуют в международных выставках. Это Покрас Лампас, Аристарх Чернышев, моушен-дизайнер Brickspacer, кибердизайнер R66, группа 404.zero, известная аудиовизуальными перформансами".
Еще одна новинка — онлайн-галереи и виртуальные туры. В пандемию на самоизоляции можно было путешествовать по залам и рассматривать экспонаты, не выходя из дома. Но реальные музеи никуда не исчезли — и не исчезнут.
"Не волнуйтесь, места в искусстве хватит всем, — уверена Евгения. — Музеи останутся, живописцы тоже. Человек — социальное существо, пандемия показала, насколько нам важны оффлайн-сообщества с живыми людьми. Цифровые технологии имеют преимущество в скорости, доступности из любой точки, охвате, но не заменят реального мира".
Классические полотна и книги давно должны были покрыться пылью после появления фотографии и электронных версий — но этого не произошло. Не пропал и интерес к пленочной съемке, хотя активно развивается цифровой формат. В этих случаях новое не убивало старое, но дополняло его. Скорее всего, digital-арт и живопись ждет то же самое.
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