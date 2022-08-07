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Мона Лиза с ногами: вытеснит ли цифровое искусство классику - РИА Новости, 07.08.2022
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220807/digitalart-1807546711.html
Мона Лиза с ногами: вытеснит ли цифровое искусство классику
Мона Лиза с ногами: вытеснит ли цифровое искусство классику - РИА Новости, 07.08.2022
Мона Лиза с ногами: вытеснит ли цифровое искусство классику
"Живые" гравюры Уильяма Блейка, NFT-инсталляции на стенах флорентийского Палаццо Строцци — цифровое искусство все популярнее. Пользователи нейросети DALL-E 2... РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T08:00
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культура
искусство
выставки
италия
флоренция
покрас лампас
рембрандт
барселона (город)
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. "Живые" гравюры Уильяма Блейка, NFT-инсталляции на стенах флорентийского Палаццо Строцци — цифровое искусство все популярнее. Пользователи нейросети DALL-E 2 даже дорисовали мировые шедевры: у Моны Лизы появились ноги, а у Девушки с жемчужной сережкой — столик. Значит ли это, что скоро художники сменят холст на планшет или вовсе станут не нужны, — разбирается РИА Новости.А искусство ли?Цифровым называют искусство, созданное с помощью компьютерных технологий. Существует около десятка направлений. В том числе использование дополненной и виртуальной реальностей, разработка трехмерных объектов, анимация изображений и генерация новых — например, ставшая сенсацией "Мона Лиза" с ногами.Но если просто перевести картину в цифровой формат и разместить в интернете — станет ли она диджитал-артом?Цифра vs холстКазалось бы, художникам этот тренд сулит одну выгоду: не нужно тратиться на кисти, краски и мастихины, а любую неверную линию легко удалить за секунду. Однако сторонники классической живописи не спешат покупать планшеты и конкуренции не чувствуют.В digital есть свои ограничения. Скажем, добиться эффектов картин старых мастеров — Тициана, Рембрандта, Веласкеса — невозможно в силу разницы материала."Реальные холсты трехмерны, зернисты, краска на них ложится неровно, — поясняет Волжский. — Масляная живопись способна переливаться, как мозаика из цветных камней, — как такого добиться в "цифре"? Цифровая живопись — другой процесс и другое впечатление. По мне — она выглядит дешево".Последний довод сторонников классики — цифровая живопись утомительна и вредна для самого автора. Волжский уверен: цветовосприятие художника деградирует, если он не чередует современные и традиционные технологии.А автор кто?Пользователи нейросетей и приложений не всегда могут предсказать, какой результат выдаст им искусственный интеллект. Если все действия выполняет алгоритм, значит ли это, что он и есть творец?Кроме того, художнику присущи эмоции, из которых рождается творчество."Ученые прикладывают много усилий для того, чтобы приблизить рациональность "роботов" к человеческой, — добавляет Стерлягова. — Но искусство — та сфера, где произведения создаются, наоборот, за счет иррационального в нас. Еще не изобрели такой искусственный интеллект, который смог бы заменить человека-художника в его способности к осмысленному оригинальному художественному высказыванию".Особенности русской цифрыЗа рубежом государство и частные фонды активно поддерживают digital-артистов, проводятся крупные фестивали — ежегодный берлинский Transmediale, канадский MUTEK, OFF в Барселоне. В России к этому направлению пока присматриваются. Музеи с осторожностью покупают такое искусство в связи со сложностями и спецификой хранения. Однако интерес усиливается.Еще в 2019-м Третьяковская галерея реализовала три VR-проекта, посвященных Гончаровой, Малевичу, Шишкину и Мунку. Резидент Новой Третьяковки, лаборатория "Арт&amp;Science", в декабре 2021-го представила выставку New Elements с использованием цифровых технологий. Этой весной московский "Винзавод" стал пространством для "футуристического размышления" Recycle Group New Nature. А в Санкт-Петербурге проводят международный фестиваль медиаискусства "КИБЕРФЕСТ"."В марте в Музее русского искусства в Миннеаполисе (США) открылась выставка цифровых художников ID Art / Tech, в которой были заявлены русские авторы, — рассказывает Евгения Стерлягова. — Некоторые российские художники активно участвуют в международных выставках. Это Покрас Лампас, Аристарх Чернышев, моушен-дизайнер Brickspacer, кибердизайнер R66, группа 404.zero, известная аудиовизуальными перформансами".Живописи конец?Еще одна новинка — онлайн-галереи и виртуальные туры. В пандемию на самоизоляции можно было путешествовать по залам и рассматривать экспонаты, не выходя из дома. Но реальные музеи никуда не исчезли — и не исчезнут."Не волнуйтесь, места в искусстве хватит всем, — уверена Евгения. — Музеи останутся, живописцы тоже. Человек — социальное существо, пандемия показала, насколько нам важны оффлайн-сообщества с живыми людьми. Цифровые технологии имеют преимущество в скорости, доступности из любой точки, охвате, но не заменят реального мира".Классические полотна и книги давно должны были покрыться пылью после появления фотографии и электронных версий — но этого не произошло. Не пропал и интерес к пленочной съемке, хотя активно развивается цифровой формат. В этих случаях новое не убивало старое, но дополняло его. Скорее всего, digital-арт и живопись ждет то же самое.
https://ria.ru/20220622/cosmopolitan-1797266699.html
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искусство, выставки, италия, флоренция, покрас лампас, рембрандт, барселона (город), россия, санкт-петербург, третьяковская галерея, винзавод, технологии, искусственный интеллект, леонардо да винчи, музеи, что посмотреть
08:00 07.08.2022 (обновлено: 08:06 07.08.2022)
 

Мона Лиза с ногами: вытеснит ли цифровое искусство классику

Картина "Мона Лиза" с ногами, дорисованными нейросетью DALL-E 2
Картина Мона Лиза с ногами, дорисованными нейросетью DALL-E 2
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. "Живые" гравюры Уильяма Блейка, NFT-инсталляции на стенах флорентийского Палаццо Строцци — цифровое искусство все популярнее. Пользователи нейросети DALL-E 2 даже дорисовали мировые шедевры: у Моны Лизы появились ноги, а у Девушки с жемчужной сережкой — столик. Значит ли это, что скоро художники сменят холст на планшет или вовсе станут не нужны, — разбирается РИА Новости.

А искусство ли?

Цифровым называют искусство, созданное с помощью компьютерных технологий. Существует около десятка направлений. В том числе использование дополненной и виртуальной реальностей, разработка трехмерных объектов, анимация изображений и генерация новых — например, ставшая сенсацией "Мона Лиза" с ногами.
© Фото : Fondazione Palazzo StrozziЭкспозиция выставки Let’s Get Digital! в Палаццо Строцци
Экспозиция выставки Let’s Get Digital! в Палаццо Строцци - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© Фото : Fondazione Palazzo Strozzi
Экспозиция выставки Let’s Get Digital! в Палаццо Строцци
Но если просто перевести картину в цифровой формат и разместить в интернете — станет ли она диджитал-артом?

"Здесь, скорее, вопрос, будет ли это вообще искусством, — замечает Евгения Стерлягова, художница, куратор, создательница онлайн-галереи "Лабиринт Павла". — Если художник оцифрует каталог картин — это еще не акт производства новых работ, это документация. Но если при цифровизации он преобразует полотна, внесет дополнительные смыслы — о цифровом искусстве говорить можно".

© Фото : Fondazione Palazzo Strozzi

Let’s Get Digital! в Палаццо Строцци

Экспозиция выставки Let’s Get Digital! в Палаццо Строцци
1 из 6

Let’s Get Digital! в Палаццо Строцци

© Фото : Fondazione Palazzo Strozzi
© Фото : Fondazione Palazzo Strozzi

Let’s Get Digital!

Экспозиция выставки Let’s Get Digital! в Палаццо Строцци
2 из 6

Let’s Get Digital!

© Фото : Fondazione Palazzo Strozzi
© Фото : Fondazione Palazzo Strozzi

Экспозиция выставки Let’s Get Digital!

Экспозиция выставки Let’s Get Digital! в Палаццо Строцци
3 из 6

Экспозиция выставки Let’s Get Digital!

© Фото : Fondazione Palazzo Strozzi
© Фото : Fondazione Palazzo Strozzi

NFT-инсталляции на стенах флорентийского Палаццо Строцци

Экспозиция выставки Let’s Get Digital! в Палаццо Строцци
4 из 6

NFT-инсталляции на стенах флорентийского Палаццо Строцци

© Фото : Fondazione Palazzo Strozzi
© Фото : Fondazione Palazzo Strozzi

Экспозиция Let’s Get Digital!

Экспозиция выставки Let’s Get Digital! в Палаццо Строцци
5 из 6

Экспозиция Let’s Get Digital!

© Фото : Fondazione Palazzo Strozzi
© Фото : Fondazione Palazzo Strozzi

NFT-арт в Палаццо Строцци

Экспозиция выставки Let’s Get Digital! в Палаццо Строцци
6 из 6

NFT-арт в Палаццо Строцци

© Фото : Fondazione Palazzo Strozzi
1 из 6

Let’s Get Digital! в Палаццо Строцци

© Фото : Fondazione Palazzo Strozzi
2 из 6

Let’s Get Digital!

© Фото : Fondazione Palazzo Strozzi
3 из 6

Экспозиция выставки Let’s Get Digital!

© Фото : Fondazione Palazzo Strozzi
4 из 6

NFT-инсталляции на стенах флорентийского Палаццо Строцци

© Фото : Fondazione Palazzo Strozzi
5 из 6

Экспозиция Let’s Get Digital!

© Фото : Fondazione Palazzo Strozzi
6 из 6

NFT-арт в Палаццо Строцци

© Фото : Fondazione Palazzo Strozzi

Цифра vs холст

Казалось бы, художникам этот тренд сулит одну выгоду: не нужно тратиться на кисти, краски и мастихины, а любую неверную линию легко удалить за секунду. Однако сторонники классической живописи не спешат покупать планшеты и конкуренции не чувствуют.

"Возможно, с ростом популярности "цифры" традиционная живопись станет более элитарной, редкой, даже экзотичной. Но вряд ли исчезнет, — считает художник Ваня Волжский. — Вероятно, цифровое искусство просто всем надоест. К нему уже сейчас нередко относятся как к одноразовым вещам, где нет ничего глубокого, трогающего за душу. Глянул — и тут же забыл. А вот, например, "Голову Леды" Леонардо да Винчи просто так не забудешь".

© Леонардо да Винчи"Голова Леды"
Голова Леды
© Леонардо да Винчи
"Голова Леды"
В digital есть свои ограничения. Скажем, добиться эффектов картин старых мастеров — Тициана, Рембрандта, Веласкеса — невозможно в силу разницы материала.
"Реальные холсты трехмерны, зернисты, краска на них ложится неровно, — поясняет Волжский. — Масляная живопись способна переливаться, как мозаика из цветных камней, — как такого добиться в "цифре"? Цифровая живопись — другой процесс и другое впечатление. По мне — она выглядит дешево".
© Государственная Третьяковская галерея / Ralf Baecker Ральф Беккер. Естественная история сетей / Softmachine, 2021
Ральф Беккер. Естественная история сетей / Softmachine, 2021
1 из 4
Ральф Беккер. Естественная история сетей / Softmachine, 2021
© Государственная Третьяковская галерея / Ralf Baecker
© Фото : Государственная Третьяковская галерея

Илья Федотов-Федоров. Exo-ark, 2019

Илья Федотов-Федоров. Exo-ark. 2019
2 из 4

Илья Федотов-Федоров. Exo-ark, 2019

© Фото : Государственная Третьяковская галерея
CC0 / Cracksinthestreet / Инсталляция 2008 года "Иррациональная геометрия" Паскаля Домбиса
Инсталляция 2008 года Иррациональная геометрия Паскаля Домбиса
3 из 4
Инсталляция 2008 года "Иррациональная геометрия" Паскаля Домбиса
CC0 / Cracksinthestreet /
CC0 / Soler97 / Образец фрактального искусства
Образец фрактального искусства
4 из 4
Образец фрактального искусства
CC0 / Soler97 /
1 из 4
Ральф Беккер. Естественная история сетей / Softmachine, 2021
© Государственная Третьяковская галерея / Ralf Baecker
2 из 4

Илья Федотов-Федоров. Exo-ark, 2019

© Фото : Государственная Третьяковская галерея
3 из 4
Инсталляция 2008 года "Иррациональная геометрия" Паскаля Домбиса
CC0 / Cracksinthestreet /
4 из 4
Образец фрактального искусства
CC0 / Soler97 /
Последний довод сторонников классики — цифровая живопись утомительна и вредна для самого автора. Волжский уверен: цветовосприятие художника деградирует, если он не чередует современные и традиционные технологии.

А автор кто?

Пользователи нейросетей и приложений не всегда могут предсказать, какой результат выдаст им искусственный интеллект. Если все действия выполняет алгоритм, значит ли это, что он и есть творец?

"Здесь важно, насколько оригинален вклад человека, — говорит Волжский. — Если ты можешь с помощью программ создавать уникальное, узнаваемое без подписи, то, конечно, машина — только инструмент".

© Телеграм-канала “Нейросети и Блендер”Пост ​​”Дорисовываем классические картины” из телеграм-канала “Нейросети и Блендер”
Пост ​​”Дорисовываем классические картины” из Телеграм-канала “Нейросети и Блендер”
© Телеграм-канала “Нейросети и Блендер”
Пост ​​”Дорисовываем классические картины” из телеграм-канала “Нейросети и Блендер”
Кроме того, художнику присущи эмоции, из которых рождается творчество.
"Ученые прикладывают много усилий для того, чтобы приблизить рациональность "роботов" к человеческой, — добавляет Стерлягова. — Но искусство — та сфера, где произведения создаются, наоборот, за счет иррационального в нас. Еще не изобрели такой искусственный интеллект, который смог бы заменить человека-художника в его способности к осмысленному оригинальному художественному высказыванию".

Особенности русской цифры

За рубежом государство и частные фонды активно поддерживают digital-артистов, проводятся крупные фестивали — ежегодный берлинский Transmediale, канадский MUTEK, OFF в Барселоне. В России к этому направлению пока присматриваются. Музеи с осторожностью покупают такое искусство в связи со сложностями и спецификой хранения. Однако интерес усиливается.
© КиберфестАлександр Погребняк, Антон Щеголев (Россия), Break-in, медиаинсталляция, 2021
Александр Погребняк, Антон Щеголев (Россия), Break-in, медиаинсталляция, 2021
1 из 2
Александр Погребняк, Антон Щеголев (Россия), Break-in, медиаинсталляция, 2021
© Киберфест
© КиберфестАнестис Анестис (Греция), Материя жизни, интерактивная инсталляция, 2020
Анестис Анестис (Греция), Материя жизни, интерактивная инсталляция, 2020
2 из 2
Анестис Анестис (Греция), Материя жизни, интерактивная инсталляция, 2020
© Киберфест
1 из 2
Александр Погребняк, Антон Щеголев (Россия), Break-in, медиаинсталляция, 2021
© Киберфест
2 из 2
Анестис Анестис (Греция), Материя жизни, интерактивная инсталляция, 2020
© Киберфест
Еще в 2019-м Третьяковская галерея реализовала три VR-проекта, посвященных Гончаровой, Малевичу, Шишкину и Мунку. Резидент Новой Третьяковки, лаборатория "Арт&Science", в декабре 2021-го представила выставку New Elements с использованием цифровых технологий. Этой весной московский "Винзавод" стал пространством для "футуристического размышления" Recycle Group New Nature. А в Санкт-Петербурге проводят международный фестиваль медиаискусства "КИБЕРФЕСТ".
© Фото : Аристарх Чернышев

Аристарх Чернышев, Владислав Ефимов. Проект памятника Терминатору Т-800. Forum Stadtpark, Грац, Австрия. Мультимедийный проект, 2002

Аристарх Чернышев, Владислав Ефимов. Проект памятника Терминатору Т-800. Forum Stadtpark, Грац, Австрия. Мультимедийный проект. 2002
1 из 4

Аристарх Чернышев, Владислав Ефимов. Проект памятника Терминатору Т-800. Forum Stadtpark, Грац, Австрия. Мультимедийный проект, 2002

© Фото : Аристарх Чернышев
© Фото : центр современного искусства "Винзавод"

Выставка Recycle Group NewNature

Экспонат выставки Recycle Group NewNature
2 из 4

Выставка Recycle Group NewNature

© Фото : центр современного искусства "Винзавод"
© Фото : центр современного искусства "Винзавод"Экспонат выставки Recycle Group NewNature
Экспонат выставки Recycle Group NewNature
3 из 4
Экспонат выставки Recycle Group NewNature
© Фото : центр современного искусства "Винзавод"
© Фото : центр современного искусства "Винзавод"

Recycle Group NewNature

Экспонат выставки Recycle Group NewNature
4 из 4

Recycle Group NewNature

© Фото : центр современного искусства "Винзавод"
1 из 4

Аристарх Чернышев, Владислав Ефимов. Проект памятника Терминатору Т-800. Forum Stadtpark, Грац, Австрия. Мультимедийный проект, 2002

© Фото : Аристарх Чернышев
2 из 4

Выставка Recycle Group NewNature

© Фото : центр современного искусства "Винзавод"
3 из 4
Экспонат выставки Recycle Group NewNature
© Фото : центр современного искусства "Винзавод"
4 из 4

Recycle Group NewNature

© Фото : центр современного искусства "Винзавод"
"В марте в Музее русского искусства в Миннеаполисе (США) открылась выставка цифровых художников ID Art / Tech, в которой были заявлены русские авторы, — рассказывает Евгения Стерлягова. — Некоторые российские художники активно участвуют в международных выставках. Это Покрас Лампас, Аристарх Чернышев, моушен-дизайнер Brickspacer, кибердизайнер R66, группа 404.zero, известная аудиовизуальными перформансами".
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Живописи конец?

Еще одна новинка — онлайн-галереи и виртуальные туры. В пандемию на самоизоляции можно было путешествовать по залам и рассматривать экспонаты, не выходя из дома. Но реальные музеи никуда не исчезли — и не исчезнут.
"Не волнуйтесь, места в искусстве хватит всем, — уверена Евгения. — Музеи останутся, живописцы тоже. Человек — социальное существо, пандемия показала, насколько нам важны оффлайн-сообщества с живыми людьми. Цифровые технологии имеют преимущество в скорости, доступности из любой точки, охвате, но не заменят реального мира".
Классические полотна и книги давно должны были покрыться пылью после появления фотографии и электронных версий — но этого не произошло. Не пропал и интерес к пленочной съемке, хотя активно развивается цифровой формат. В этих случаях новое не убивало старое, но дополняло его. Скорее всего, digital-арт и живопись ждет то же самое.
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