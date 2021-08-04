https://ria.ru/20210804/nftart-1744198011.html

Дивный новый мир: кто и зачем платит миллионы долларов за пиксели NFT

Дивный новый мир: кто и зачем платит миллионы долларов за пиксели NFT - РИА Новости, 04.08.2021

Дивный новый мир: кто и зачем платит миллионы долларов за пиксели NFT

Государственный Эрмитаж объявил, что собирается торговать цифровыми копиями шедевров из коллекции. Крипто-арт в моде: цены доходят до десятков миллионов... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T08:00

2021-08-04T08:00

2021-08-04T10:45

культура

искусство

санкт-петербургский международный культурный форум

новости культуры

покрас лампас

блокчейн

технологии

hermes

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости, Ольга Распопова. Государственный Эрмитаж объявил, что собирается торговать цифровыми копиями шедевров из коллекции. Крипто-арт в моде: цены доходят до десятков миллионов долларов. Это направление в искусстве собираются обсудить на дискуссиях "Культура 2.0" на Санкт-Петербургском международном культурном форуме. О том, кому нужно NFT, при чем здесь котики, откуда такое безумие, правда ли, что это очередной мыльный пузырь, — в материале РИА Новости.Три загадочные буквыНачалось все с котиков. В 2017-м появилась игра CryptoKitties, где можно разводить и продавать виртуальных питомцев. Это не первый проект с NFT, но благодаря ему о феномене заговорили, ведь цена на одного тамагочи на аукционе дошла до 172 тысяч долларов.Да, создание из пикселей, которое даже нельзя потрогать, вполне может столько стоить. К тому же каждый цифровой кот неповторим, потому что наследует черты обоих родителей, а уникальность всегда в цене.Аббревиатуру NFT можно расшифровать как Non-fungible token, или невзаимозаменяемый токен. То есть ему нет эквивалента, и в этом как раз его фишка. К примеру, деньги: банкноту в тысячу рублей вы спокойно обменяете на любую с аналогичным значением либо на две по 500, либо на десять по сто и так далее. С искусством всегда было по-другому: конечно, можно махнуться картинами — скажем, полотно Мане на шедевр Моне. Но в этом случае у вас будет уже совершенно другое произведение. Примерно так же и с NFT-артом.Но тут возникает вопрос: зачем платить за цифровую картинку, которую все равно кто угодно может скопировать себе на телефон или в компьютер. "Большинство произведений в пространстве NFT открыты для просмотра, но собственность ограничивается одним коллекционером", — поясняет основатель цифровой платформы Snark.art Михаил Либман.Покупатель приобретает не столько оригинал работы, сколько оговоренные права на нее, причем информацию о сделке не скрывают, она в открытом доступе.И тут даже надежнее, чем с обычной картиной. Скажем, у коллекционера есть полотно и документы на него — и он надеется, что это подлинник, а не подделка, ведь ему так сказали авторитетные эксперты. В случае же с NFT данные можно проверить в блокчейне, и обман, как заявляют, исключен. Так кому лучше доверять — людям или компьютеру?"Я вижу NFT как технологию верификации уже существующего арта, это универсальный сертификат аутентичности для полотна", — рассуждает художник Покрас Лампас.Также удобно цифровое искусство в плане хранения и перевозки. Правда, куратор и основатель галереи Кейт Васильева указывает, что физическую выставку NFT-арта технически организовать непросто. "Это другой уровень: музею нужны высокоскоростной интернет, аппаратура, специальная поддержка".Почему так дорогоНа днях Эрмитаж заявил, что планирует выпустить лимитированную серию NFT с цифровыми копиями картин из своей коллекции, среди которых "Мадонна Литта" Леонардо да Винчи. Причем для каждой работы создадут две цифровые метки: одна для хранения в музее, вторая — на продажу.Вообще, токен можно сделать не только на картины, а на любой предмет: на фотографии, музыку, аксессуары в компьютерной игре, книги, дипломы. Это удобно, потому что теоретически решает проблему фальшивок, от которой часто страдают владельцы интеллектуальной собственности.Художники могут зарабатывать проценты с последующих перепродаж работы, что, по идее, позволит им спокойно посвятить себя творчеству. Пока, впрочем, оно весьма специфическое — с точки зрения широкой публики. При этом суммы крутятся внушительные."В этом году рынок, который в 2020-м оценивали в несколько сотен миллионов долларов, превысил два миллиарда к концу первого квартала 2021-го", — говорит соучредитель блокчейн-платформы Verisart Роберт Нортон.Почти 390 тысяч долларов отдали за 50-секундный ролик певицы и подруги Илона Маска Граймс. За невероятные 6,6 миллиона ушло видео художника Beeple. Первую в истории запись в Twitter продали за 2,9 миллиона — из Сети она при этом никуда не делась. Наконец, картину Бэнкси купили за 95 тысяч долларов и сожгли в прямом эфире, чтобы потом превратить в токен.Первым проданным NFT-объектом недвижимости стал "Марсианский дом" — за него выложили больше полумиллиона долларов. Новый владелец получил 3D-файлы: их можно загрузить в метавселенную и использовать как дом для собственного аватара.Подсуетились и производители товаров роскоши: самая дорогая виртуальная сумка Baby Birkin от Hermes стоит 443 тысячи долларов. "Криптохудожницей" объявила себя главная IT-girl нулевых Пэрис Хилтон: за одно из творений ей удалось выручить более миллиона.Можно ли разбогатеть на токенахНеужели любой умелец теперь способен картинками в Paint заработать на безбедное существование? Увы, только при очень большом везении. Просто так торговать собственными NFT-работами на улицу не выйдешь: создавать и покупать такое искусство можно только на специальных площадках. На многих из них просто так не зарегистрируешься: нужен инвайт, или рекомендация. К тому же будущему криптохудожнику потребуется специальный кошелек.Покрас Лампас, который в марте продал NFT-фотографию своей работы за 2,1 миллиона рублей, указывает на другие сложности: "Стоимость загрузки произведения составляет 30-50, иногда 100-200 долларов... Не все художники могут себе позволить. А еще есть ограничения по весу файлов, нельзя добавить много текста".Кроме того, эксперт по блокчейн-технологиям Герберт Шопник указывает: "Юридическая и правовая сторона NFT — отдельный большой вопрос, особенно в России. По умолчанию купленный токен не дает вам никаких прав на использование художественного произведения — все это необходимо отдельно обсуждать".В начале лета продажи на рынке блокчейн-арта обвалились почти на 90 процентов, и многие заговорили о схлопывании NFT-пузыря. Но бизнесмен Роберт Нортон уверен, что крипто-арт остается хорошим вложением: "Несмотря на падение, мы все еще наблюдаем устойчивый уровень интереса".Можно ли считать торговцев токенами "продавцами воздуха", а саму затею — очередным пшиком? "На заре интернета думали, что электронная почта — просто способ сэкономить на марках, и так же сейчас недооценивают блокчейн. А это инструмент, который изменит наше потребление и восприятие цифрового искусства", — говорит Михаил Либман.Покрас Лампас согласен: "Здесь, как мне кажется, все только начинается".Благодарим за помощь в подготовке материала организаторов и спикеров IX Санкт-Петербургского международного культурного форума (11-13 ноября 2021 года).

https://ria.ru/20210803/kino-1744042191.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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