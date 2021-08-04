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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210804/nftart-1744198011.html
Дивный новый мир: кто и зачем платит миллионы долларов за пиксели NFT
Дивный новый мир: кто и зачем платит миллионы долларов за пиксели NFT - РИА Новости, 04.08.2021
Дивный новый мир: кто и зачем платит миллионы долларов за пиксели NFT
Государственный Эрмитаж объявил, что собирается торговать цифровыми копиями шедевров из коллекции. Крипто-арт в моде: цены доходят до десятков миллионов... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T08:00
2021-08-04T10:45
культура
искусство
санкт-петербургский международный культурный форум
новости культуры
покрас лампас
блокчейн
технологии
hermes
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости, Ольга Распопова. Государственный Эрмитаж объявил, что собирается торговать цифровыми копиями шедевров из коллекции. Крипто-арт в моде: цены доходят до десятков миллионов долларов. Это направление в искусстве собираются обсудить на дискуссиях "Культура 2.0" на Санкт-Петербургском международном культурном форуме. О том, кому нужно NFT, при чем здесь котики, откуда такое безумие, правда ли, что это очередной мыльный пузырь, — в материале РИА Новости.Три загадочные буквыНачалось все с котиков. В 2017-м появилась игра CryptoKitties, где можно разводить и продавать виртуальных питомцев. Это не первый проект с NFT, но благодаря ему о феномене заговорили, ведь цена на одного тамагочи на аукционе дошла до 172 тысяч долларов.Да, создание из пикселей, которое даже нельзя потрогать, вполне может столько стоить. К тому же каждый цифровой кот неповторим, потому что наследует черты обоих родителей, а уникальность всегда в цене.Аббревиатуру NFT можно расшифровать как Non-fungible token, или невзаимозаменяемый токен. То есть ему нет эквивалента, и в этом как раз его фишка. К примеру, деньги: банкноту в тысячу рублей вы спокойно обменяете на любую с аналогичным значением либо на две по 500, либо на десять по сто и так далее. С искусством всегда было по-другому: конечно, можно махнуться картинами — скажем, полотно Мане на шедевр Моне. Но в этом случае у вас будет уже совершенно другое произведение. Примерно так же и с NFT-артом.Но тут возникает вопрос: зачем платить за цифровую картинку, которую все равно кто угодно может скопировать себе на телефон или в компьютер. "Большинство произведений в пространстве NFT открыты для просмотра, но собственность ограничивается одним коллекционером", — поясняет основатель цифровой платформы Snark.art Михаил Либман.Покупатель приобретает не столько оригинал работы, сколько оговоренные права на нее, причем информацию о сделке не скрывают, она в открытом доступе.И тут даже надежнее, чем с обычной картиной. Скажем, у коллекционера есть полотно и документы на него — и он надеется, что это подлинник, а не подделка, ведь ему так сказали авторитетные эксперты. В случае же с NFT данные можно проверить в блокчейне, и обман, как заявляют, исключен. Так кому лучше доверять — людям или компьютеру?"Я вижу NFT как технологию верификации уже существующего арта, это универсальный сертификат аутентичности для полотна", — рассуждает художник Покрас Лампас.Также удобно цифровое искусство в плане хранения и перевозки. Правда, куратор и основатель галереи Кейт Васильева указывает, что физическую выставку NFT-арта технически организовать непросто. "Это другой уровень: музею нужны высокоскоростной интернет, аппаратура, специальная поддержка".Почему так дорогоНа днях Эрмитаж заявил, что планирует выпустить лимитированную серию NFT с цифровыми копиями картин из своей коллекции, среди которых "Мадонна Литта" Леонардо да Винчи. Причем для каждой работы создадут две цифровые метки: одна для хранения в музее, вторая — на продажу.Вообще, токен можно сделать не только на картины, а на любой предмет: на фотографии, музыку, аксессуары в компьютерной игре, книги, дипломы. Это удобно, потому что теоретически решает проблему фальшивок, от которой часто страдают владельцы интеллектуальной собственности.Художники могут зарабатывать проценты с последующих перепродаж работы, что, по идее, позволит им спокойно посвятить себя творчеству. Пока, впрочем, оно весьма специфическое — с точки зрения широкой публики. При этом суммы крутятся внушительные."В этом году рынок, который в 2020-м оценивали в несколько сотен миллионов долларов, превысил два миллиарда к концу первого квартала 2021-го", — говорит соучредитель блокчейн-платформы Verisart Роберт Нортон.Почти 390 тысяч долларов отдали за 50-секундный ролик певицы и подруги Илона Маска Граймс. За невероятные 6,6 миллиона ушло видео художника Beeple. Первую в истории запись в Twitter продали за 2,9 миллиона — из Сети она при этом никуда не делась. Наконец, картину Бэнкси купили за 95 тысяч долларов и сожгли в прямом эфире, чтобы потом превратить в токен.Первым проданным NFT-объектом недвижимости стал "Марсианский дом" — за него выложили больше полумиллиона долларов. Новый владелец получил 3D-файлы: их можно загрузить в метавселенную и использовать как дом для собственного аватара.Подсуетились и производители товаров роскоши: самая дорогая виртуальная сумка Baby Birkin от Hermes стоит 443 тысячи долларов. "Криптохудожницей" объявила себя главная IT-girl нулевых Пэрис Хилтон: за одно из творений ей удалось выручить более миллиона.Можно ли разбогатеть на токенахНеужели любой умелец теперь способен картинками в Paint заработать на безбедное существование? Увы, только при очень большом везении. Просто так торговать собственными NFT-работами на улицу не выйдешь: создавать и покупать такое искусство можно только на специальных площадках. На многих из них просто так не зарегистрируешься: нужен инвайт, или рекомендация. К тому же будущему криптохудожнику потребуется специальный кошелек.Покрас Лампас, который в марте продал NFT-фотографию своей работы за 2,1 миллиона рублей, указывает на другие сложности: "Стоимость загрузки произведения составляет 30-50, иногда 100-200 долларов... Не все художники могут себе позволить. А еще есть ограничения по весу файлов, нельзя добавить много текста".Кроме того, эксперт по блокчейн-технологиям Герберт Шопник указывает: "Юридическая и правовая сторона NFT — отдельный большой вопрос, особенно в России. По умолчанию купленный токен не дает вам никаких прав на использование художественного произведения — все это необходимо отдельно обсуждать".В начале лета продажи на рынке блокчейн-арта обвалились почти на 90 процентов, и многие заговорили о схлопывании NFT-пузыря. Но бизнесмен Роберт Нортон уверен, что крипто-арт остается хорошим вложением: "Несмотря на падение, мы все еще наблюдаем устойчивый уровень интереса".Можно ли считать торговцев токенами "продавцами воздуха", а саму затею — очередным пшиком? "На заре интернета думали, что электронная почта — просто способ сэкономить на марках, и так же сейчас недооценивают блокчейн. А это инструмент, который изменит наше потребление и восприятие цифрового искусства", — говорит Михаил Либман.Покрас Лампас согласен: "Здесь, как мне кажется, все только начинается".Благодарим за помощь в подготовке материала организаторов и спикеров IX Санкт-Петербургского международного культурного форума (11-13 ноября 2021 года).
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искусство, санкт-петербургский международный культурный форум, новости культуры, покрас лампас, блокчейн, технологии, hermes, леонардо да винчи, бэнкси, илон маск, россия, искусственный интеллект, мода, живопись, фотография, картины
08:00 04.08.2021 (обновлено: 10:45 04.08.2021)
 

Дивный новый мир: кто и зачем платит миллионы долларов за пиксели NFT

© AFP 2021 / Getty Images/ Cindy Ord Работа NFT под названием "SHIFT //" от Mad Dog Jones на пресс-показе Sotheby's
Работа NFT под названием SHIFT // от Mad Dog Jones на пресс-показе Sotheby's - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© AFP 2021 / Getty Images/ Cindy Ord
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости, Ольга Распопова. Государственный Эрмитаж объявил, что собирается торговать цифровыми копиями шедевров из коллекции. Крипто-арт в моде: цены доходят до десятков миллионов долларов. Это направление в искусстве собираются обсудить на дискуссиях "Культура 2.0" на Санкт-Петербургском международном культурном форуме. О том, кому нужно NFT, при чем здесь котики, откуда такое безумие, правда ли, что это очередной мыльный пузырь, — в материале РИА Новости.

Три загадочные буквы

Началось все с котиков. В 2017-м появилась игра CryptoKitties, где можно разводить и продавать виртуальных питомцев. Это не первый проект с NFT, но благодаря ему о феномене заговорили, ведь цена на одного тамагочи на аукционе дошла до 172 тысяч долларов.
Да, создание из пикселей, которое даже нельзя потрогать, вполне может столько стоить. К тому же каждый цифровой кот неповторим, потому что наследует черты обоих родителей, а уникальность всегда в цене.
© AFP 2021 / Philip FongВыставка CrypTOKYO — художественная выставка токенов (NFT) от нескольких десятков художников. Токио
Выставка CrypTOKYO, художественная выставка токенов (NFT) от нескольких десятков художников.Токио - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© AFP 2021 / Philip Fong
Выставка CrypTOKYO — художественная выставка токенов (NFT) от нескольких десятков художников. Токио
Аббревиатуру NFT можно расшифровать как Non-fungible token, или невзаимозаменяемый токен. То есть ему нет эквивалента, и в этом как раз его фишка.
К примеру, деньги: банкноту в тысячу рублей вы спокойно обменяете на любую с аналогичным значением либо на две по 500, либо на десять по сто и так далее. С искусством всегда было по-другому: конечно, можно махнуться картинами — скажем, полотно Мане на шедевр Моне. Но в этом случае у вас будет уже совершенно другое произведение. Примерно так же и с NFT-артом.
Но тут возникает вопрос: зачем платить за цифровую картинку, которую все равно кто угодно может скопировать себе на телефон или в компьютер.
"Большинство произведений в пространстве NFT открыты для просмотра, но собственность ограничивается одним коллекционером", — поясняет основатель цифровой платформы Snark.art Михаил Либман.

"Надо понимать, что крипто-арт — не новое направление в искусстве. Это медиум. А NFT-художник — тот, кто просто присоединил к токену собственные картинки или анимации", — говорит арт-критик Александра Генералова.

Покупатель приобретает не столько оригинал работы, сколько оговоренные права на нее, причем информацию о сделке не скрывают, она в открытом доступе.
И тут даже надежнее, чем с обычной картиной. Скажем, у коллекционера есть полотно и документы на него — и он надеется, что это подлинник, а не подделка, ведь ему так сказали авторитетные эксперты. В случае же с NFT данные можно проверить в блокчейне, и обман, как заявляют, исключен. Так кому лучше доверять — людям или компьютеру?
"Я вижу NFT как технологию верификации уже существующего арта, это универсальный сертификат аутентичности для полотна", — рассуждает художник Покрас Лампас.
Также удобно цифровое искусство в плане хранения и перевозки. Правда, куратор и основатель галереи Кейт Васильева указывает, что физическую выставку NFT-арта технически организовать непросто. "Это другой уровень: музею нужны высокоскоростной интернет, аппаратура, специальная поддержка".

Почему так дорого

На днях Эрмитаж заявил, что планирует выпустить лимитированную серию NFT с цифровыми копиями картин из своей коллекции, среди которых "Мадонна Литта" Леонардо да Винчи. Причем для каждой работы создадут две цифровые метки: одна для хранения в музее, вторая — на продажу.
© РИА Новости / Б.Манушин / Перейти в фотобанкРепродукция картины итальянского художника Леонардо да Винчи "Мадонна с младенцем" ("Мадонна Литта")
Репродукция картины итальянского художника Леонардо да Винчи Мадонна с младенцем (Мадонна Литта) - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Б.Манушин
Перейти в фотобанк
Репродукция картины итальянского художника Леонардо да Винчи "Мадонна с младенцем" ("Мадонна Литта")
Вообще, токен можно сделать не только на картины, а на любой предмет: на фотографии, музыку, аксессуары в компьютерной игре, книги, дипломы. Это удобно, потому что теоретически решает проблему фальшивок, от которой часто страдают владельцы интеллектуальной собственности.
"У всех потребительских товаров, кроме съедобных, в ближайшее десятилетие появится NFT", — считает предприниматель Уильям Куигли.
Художники могут зарабатывать проценты с последующих перепродаж работы, что, по идее, позволит им спокойно посвятить себя творчеству. Пока, впрочем, оно весьма специфическое — с точки зрения широкой публики. При этом суммы крутятся внушительные.
"В этом году рынок, который в 2020-м оценивали в несколько сотен миллионов долларов, превысил два миллиарда к концу первого квартала 2021-го", — говорит соучредитель блокчейн-платформы Verisart Роберт Нортон.
© AFP 2021 / Roslan RahmanТокен (NFT) "Каждый день: первые 5000 дней" художника Beeple
Токен (NFT) Каждый день: первые 5000 дней художника Beeple - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© AFP 2021 / Roslan Rahman
Токен (NFT) "Каждый день: первые 5000 дней" художника Beeple
Почти 390 тысяч долларов отдали за 50-секундный ролик певицы и подруги Илона Маска Граймс. За невероятные 6,6 миллиона ушло видео художника Beeple. Первую в истории запись в Twitter продали за 2,9 миллиона — из Сети она при этом никуда не делась. Наконец, картину Бэнкси купили за 95 тысяч долларов и сожгли в прямом эфире, чтобы потом превратить в токен.
© AP Photo / Kirsty WigglesworthРабота художника Бэнкси под названием Morons ("Дураки"), которая была конвертирована в NFT-токен
Работа художника Бэнкси под названием Morons (Дураки), которая была конвертирована в NFT-токен - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Работа художника Бэнкси под названием Morons ("Дураки"), которая была конвертирована в NFT-токен
Первым проданным NFT-объектом недвижимости стал "Марсианский дом" — за него выложили больше полумиллиона долларов. Новый владелец получил 3D-файлы: их можно загрузить в метавселенную и использовать как дом для собственного аватара.
Подсуетились и производители товаров роскоши: самая дорогая виртуальная сумка Baby Birkin от Hermes стоит 443 тысячи долларов. "Криптохудожницей" объявила себя главная IT-girl нулевых Пэрис Хилтон: за одно из творений ей удалось выручить более миллиона.

Но это случаи единичные. "Если мы посмотрим на количество отчеканенных NFT с точки зрения стоимости, 90 процентов — мусор", — указывает Кейт Васильева.

Можно ли разбогатеть на токенах

Неужели любой умелец теперь способен картинками в Paint заработать на безбедное существование? Увы, только при очень большом везении. Просто так торговать собственными NFT-работами на улицу не выйдешь: создавать и покупать такое искусство можно только на специальных площадках. На многих из них просто так не зарегистрируешься: нужен инвайт, или рекомендация. К тому же будущему криптохудожнику потребуется специальный кошелек.
© @pokraslampas/instagramПокрас Лампас
Покрас Лампас
© @pokraslampas/instagram
Покрас Лампас
Покрас Лампас, который в марте продал NFT-фотографию своей работы за 2,1 миллиона рублей, указывает на другие сложности: "Стоимость загрузки произведения составляет 30-50, иногда 100-200 долларов... Не все художники могут себе позволить. А еще есть ограничения по весу файлов, нельзя добавить много текста".
Кроме того, эксперт по блокчейн-технологиям Герберт Шопник указывает: "Юридическая и правовая сторона NFT — отдельный большой вопрос, особенно в России. По умолчанию купленный токен не дает вам никаких прав на использование художественного произведения — все это необходимо отдельно обсуждать".
В начале лета продажи на рынке блокчейн-арта обвалились почти на 90 процентов, и многие заговорили о схлопывании NFT-пузыря. Но бизнесмен Роберт Нортон уверен, что крипто-арт остается хорошим вложением: "Несмотря на падение, мы все еще наблюдаем устойчивый уровень интереса".

Правда, художник Артем Ткач уточняет, что подходит не любая работа: "Здесь как с классическим рынком искусства. Хорошая инвестиция — если у автора есть медийность, он востребован и в моде".

Можно ли считать торговцев токенами "продавцами воздуха", а саму затею — очередным пшиком? "На заре интернета думали, что электронная почта — просто способ сэкономить на марках, и так же сейчас недооценивают блокчейн. А это инструмент, который изменит наше потребление и восприятие цифрового искусства", — говорит Михаил Либман.
Покрас Лампас согласен: "Здесь, как мне кажется, все только начинается".
Благодарим за помощь в подготовке материала организаторов и спикеров IX Санкт-Петербургского международного культурного форума (11-13 ноября 2021 года).
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