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ЛДПР предложит ввести ежемесячную выплату домохозяйкам

ЛДПР предложит ввести ежемесячную выплату домохозяйкам - РИА Новости, 16.08.2022

ЛДПР предложит ввести ежемесячную выплату домохозяйкам

ЛДПР предлагает ввести ежемесячную выплату домохозяйкам в размере прожиточного минимума, соответствующий законопроект вскоре будет внесен в Госдуму, сообщил РИА РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T17:35

2022-08-16T17:35

2022-08-16T17:57

общество

лдпр

прожиточный минимум

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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. ЛДПР предлагает ввести ежемесячную выплату домохозяйкам в размере прожиточного минимума, соответствующий законопроект вскоре будет внесен в Госдуму, сообщил РИА Новости замруководителя думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов.Он отметил, что будут определены критерии нуждаемости в данной выплате, в том числе в зависимости от среднедушевого дохода в семье."Будут определены критерии нуждаемости в получении этой выплаты: это обязательно работоспособный гражданин, безработный и в зависимости от доходов семьи - если на члена семьи меньше двух прожиточных минимумов среднедушевой доход, то в этом случае женщине, которая занимается ведением домашнего хозяйства, ежемесячно должна выплачиваться соответствующая выплата", - уточнил парламентарий.

https://ria.ru/20220727/minimum-1805256993.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, лдпр, прожиточный минимум