https://ria.ru/20220816/vyplaty-1810066800.html
ЛДПР предложит ввести ежемесячную выплату домохозяйкам
ЛДПР предложит ввести ежемесячную выплату домохозяйкам - РИА Новости, 16.08.2022
ЛДПР предложит ввести ежемесячную выплату домохозяйкам
ЛДПР предлагает ввести ежемесячную выплату домохозяйкам в размере прожиточного минимума, соответствующий законопроект вскоре будет внесен в Госдуму, сообщил РИА РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T17:35
2022-08-16T17:35
2022-08-16T17:57
общество
лдпр
прожиточный минимум
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780728256_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6c9ac3c7788c070ed09bac8550965c81.jpg
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. ЛДПР предлагает ввести ежемесячную выплату домохозяйкам в размере прожиточного минимума, соответствующий законопроект вскоре будет внесен в Госдуму, сообщил РИА Новости замруководителя думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов.Он отметил, что будут определены критерии нуждаемости в данной выплате, в том числе в зависимости от среднедушевого дохода в семье."Будут определены критерии нуждаемости в получении этой выплаты: это обязательно работоспособный гражданин, безработный и в зависимости от доходов семьи - если на члена семьи меньше двух прожиточных минимумов среднедушевой доход, то в этом случае женщине, которая занимается ведением домашнего хозяйства, ежемесячно должна выплачиваться соответствующая выплата", - уточнил парламентарий.
https://ria.ru/20220727/minimum-1805256993.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780728256_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0810201a71be18b0d9cac71c3e67cf57.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, лдпр, прожиточный минимум
Общество, ЛДПР, прожиточный минимум
17:35 16.08.2022 (обновлено: 17:57 16.08.2022)
ЛДПР предложит ввести ежемесячную выплату домохозяйкам
Депутат Нилов: ЛДПР готовит проект по введению выплат прожиточного минимума домохозяйкам