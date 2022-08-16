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ЛДПР предложит ввести ежемесячную выплату домохозяйкам - РИА Новости, 16.08.2022
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ЛДПР предложит ввести ежемесячную выплату домохозяйкам
ЛДПР предложит ввести ежемесячную выплату домохозяйкам - РИА Новости, 16.08.2022
ЛДПР предложит ввести ежемесячную выплату домохозяйкам
ЛДПР предлагает ввести ежемесячную выплату домохозяйкам в размере прожиточного минимума, соответствующий законопроект вскоре будет внесен в Госдуму, сообщил РИА РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T17:35
2022-08-16T17:57
общество
лдпр
прожиточный минимум
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. ЛДПР предлагает ввести ежемесячную выплату домохозяйкам в размере прожиточного минимума, соответствующий законопроект вскоре будет внесен в Госдуму, сообщил РИА Новости замруководителя думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов.Он отметил, что будут определены критерии нуждаемости в данной выплате, в том числе в зависимости от среднедушевого дохода в семье."Будут определены критерии нуждаемости в получении этой выплаты: это обязательно работоспособный гражданин, безработный и в зависимости от доходов семьи - если на члена семьи меньше двух прожиточных минимумов среднедушевой доход, то в этом случае женщине, которая занимается ведением домашнего хозяйства, ежемесячно должна выплачиваться соответствующая выплата", - уточнил парламентарий.
https://ria.ru/20220727/minimum-1805256993.html
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общество, лдпр, прожиточный минимум
Общество, ЛДПР, прожиточный минимум
17:35 16.08.2022 (обновлено: 17:57 16.08.2022)
 
ЛДПР предложит ввести ежемесячную выплату домохозяйкам

Депутат Нилов: ЛДПР готовит проект по введению выплат прожиточного минимума домохозяйкам

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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. ЛДПР предлагает ввести ежемесячную выплату домохозяйкам в размере прожиточного минимума, соответствующий законопроект вскоре будет внесен в Госдуму, сообщил РИА Новости замруководителя думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов.
"Предлагается размер прожиточного минимума… Доработка подходит к стадии завершения", - сказал он.
Он отметил, что будут определены критерии нуждаемости в данной выплате, в том числе в зависимости от среднедушевого дохода в семье.
"Будут определены критерии нуждаемости в получении этой выплаты: это обязательно работоспособный гражданин, безработный и в зависимости от доходов семьи - если на члена семьи меньше двух прожиточных минимумов среднедушевой доход, то в этом случае женщине, которая занимается ведением домашнего хозяйства, ежемесячно должна выплачиваться соответствующая выплата", - уточнил парламентарий.
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ОбществоЛДПРпрожиточный минимум
 
 
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