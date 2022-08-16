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ООН ожидает двусторонней встречи Гутерреша и Зеленского - РИА Новости, 16.08.2022
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ООН ожидает двусторонней встречи Гутерреша и Зеленского
ООН ожидает двусторонней встречи Гутерреша и Зеленского - РИА Новости, 16.08.2022
ООН ожидает двусторонней встречи Гутерреша и Зеленского
В ООН ожидают, что генсек всемирной организации Антониу Гутерреш проведет двустороннюю встречу с Владимиром Зеленским в ходе своей поездки на Украину на этой... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T20:14
2022-08-16T20:14
в мире
львов
одесса
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ООН, 16 авг – РИА Новости. В ООН ожидают, что генсек всемирной организации Антониу Гутерреш проведет двустороннюю встречу с Владимиром Зеленским в ходе своей поездки на Украину на этой неделе, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.По его словам, 18 августа генсек будет во Львове, 19 – в Одессе, а 20 числе посетит Стамбул."Как говорится в приглашении президента Зеленского, часть визита будет посвящена обзору работы черноморской зерновой инициативы. Мы ожидаем двусторонней встречи между генсеком и президентом Зеленским на определенном этапе", - сказал Дюжаррик на брифинге.По его словам, в ходе визита будет подниматься ряд вопросов. "Не сомневаюсь, что вопрос АЭС и миссии по установлению фактов (обстрела СИЗО в Еленовке – ред.) будет подниматься", - добавил он.
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в мире, львов, одесса, стамбул
В мире, Львов, Одесса, Стамбул
20:14 16.08.2022
 
ООН ожидает двусторонней встречи Гутерреша и Зеленского

Дюжжарик: ООН ожидает, что генсек Гутерреш проведет двустороннюю встречу с Зеленским

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкФлаг ООН на территории Дворца мира в Гааге
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге. Архивное фото
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ООН, 16 авг – РИА Новости. В ООН ожидают, что генсек всемирной организации Антониу Гутерреш проведет двустороннюю встречу с Владимиром Зеленским в ходе своей поездки на Украину на этой неделе, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
По его словам, 18 августа генсек будет во Львове, 19 – в Одессе, а 20 числе посетит Стамбул.
"Как говорится в приглашении президента Зеленского, часть визита будет посвящена обзору работы черноморской зерновой инициативы. Мы ожидаем двусторонней встречи между генсеком и президентом Зеленским на определенном этапе", - сказал Дюжаррик на брифинге.
По его словам, в ходе визита будет подниматься ряд вопросов. "Не сомневаюсь, что вопрос АЭС и миссии по установлению фактов (обстрела СИЗО в Еленовке – ред.) будет подниматься", - добавил он.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
Вчера, 19:29
Генсек ООН встретится во Львове с президентами Украины и Турции
 
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