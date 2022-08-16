https://ria.ru/20220816/vstrecha-1810097149.html

ООН ожидает двусторонней встречи Гутерреша и Зеленского

ООН ожидает двусторонней встречи Гутерреша и Зеленского - РИА Новости, 16.08.2022

ООН ожидает двусторонней встречи Гутерреша и Зеленского

В ООН ожидают, что генсек всемирной организации Антониу Гутерреш проведет двустороннюю встречу с Владимиром Зеленским в ходе своей поездки на Украину на этой... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T20:14

2022-08-16T20:14

2022-08-16T20:14

в мире

львов

одесса

стамбул

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ООН, 16 авг – РИА Новости. В ООН ожидают, что генсек всемирной организации Антониу Гутерреш проведет двустороннюю встречу с Владимиром Зеленским в ходе своей поездки на Украину на этой неделе, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.По его словам, 18 августа генсек будет во Львове, 19 – в Одессе, а 20 числе посетит Стамбул."Как говорится в приглашении президента Зеленского, часть визита будет посвящена обзору работы черноморской зерновой инициативы. Мы ожидаем двусторонней встречи между генсеком и президентом Зеленским на определенном этапе", - сказал Дюжаррик на брифинге.По его словам, в ходе визита будет подниматься ряд вопросов. "Не сомневаюсь, что вопрос АЭС и миссии по установлению фактов (обстрела СИЗО в Еленовке – ред.) будет подниматься", - добавил он.

https://ria.ru/20220816/guterresh-1810090683.html

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стамбул

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, львов, одесса, стамбул