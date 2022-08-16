https://ria.ru/20220816/vstrecha-1810070362.html

Володин встретился с министром обороны ЮАР

Володин встретился с министром обороны ЮАР - РИА Новости, 16.08.2022

Володин встретился с министром обороны ЮАР

Спикер ГД Вячеслав Володин встретился с министром обороны и по делам ветеранов ЮАР, экс-спикером парламента Танди Модисе, в ходе встречи были затронуты вопросы... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T17:48

2022-08-16T17:48

2022-08-16T17:48

россия

юар

африка

госдума рф

вячеслав володин

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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин встретился с министром обороны и по делам ветеранов ЮАР, экс-спикером парламента Танди Модисе, в ходе встречи были затронуты вопросы социальной поддержки военнослужащих, сообщается на сайте ГД."Вячеслав Володин и Танди Модисе обсудили вопросы межпарламентского взаимодействия России и ЮАР, а также законодательного обеспечения социальной поддержки военнослужащих", - говорится в сообщении.Володин отметил, что для развития межпарламентского диалога со странами Африки прикладываются всевозможные усилия."Мы со своей стороны делаем все, чтобы развивать межпарламентский диалог со странами Африки", - приводятся его слова на сайте ГД.Кроме того, уточняется, что Володин принял приглашение Танди Модисе посетить ЮАР.

https://ria.ru/20220720/sotrudnichestvo-1803883024.html

россия

юар

африка

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, юар, африка, госдума рф, вячеслав володин