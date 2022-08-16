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Володин встретился с министром обороны ЮАР - РИА Новости, 16.08.2022
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Володин встретился с министром обороны ЮАР
Володин встретился с министром обороны ЮАР - РИА Новости, 16.08.2022
Володин встретился с министром обороны ЮАР
Спикер ГД Вячеслав Володин встретился с министром обороны и по делам ветеранов ЮАР, экс-спикером парламента Танди Модисе, в ходе встречи были затронуты вопросы... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T17:48
2022-08-16T17:48
россия
юар
африка
госдума рф
вячеслав володин
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин встретился с министром обороны и по делам ветеранов ЮАР, экс-спикером парламента Танди Модисе, в ходе встречи были затронуты вопросы социальной поддержки военнослужащих, сообщается на сайте ГД."Вячеслав Володин и Танди Модисе обсудили вопросы межпарламентского взаимодействия России и ЮАР, а также законодательного обеспечения социальной поддержки военнослужащих", - говорится в сообщении.Володин отметил, что для развития межпарламентского диалога со странами Африки прикладываются всевозможные усилия."Мы со своей стороны делаем все, чтобы развивать межпарламентский диалог со странами Африки", - приводятся его слова на сайте ГД.Кроме того, уточняется, что Володин принял приглашение Танди Модисе посетить ЮАР.
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россия, юар, африка, госдума рф, вячеслав володин
Россия, ЮАР, Африка, Госдума РФ, Вячеслав Володин
17:48 16.08.2022
 
Володин встретился с министром обороны ЮАР

Спикер Госдумы Володин встретился с министром обороны ЮАР Танди Модисе

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин встретился с министром обороны и по делам ветеранов ЮАР, экс-спикером парламента Танди Модисе, в ходе встречи были затронуты вопросы социальной поддержки военнослужащих, сообщается на сайте ГД.
"Вячеслав Володин и Танди Модисе обсудили вопросы межпарламентского взаимодействия России и ЮАР, а также законодательного обеспечения социальной поддержки военнослужащих", - говорится в сообщении.
Володин отметил, что для развития межпарламентского диалога со странами Африки прикладываются всевозможные усилия.
"Мы со своей стороны делаем все, чтобы развивать межпарламентский диалог со странами Африки", - приводятся его слова на сайте ГД.
Кроме того, уточняется, что Володин принял приглашение Танди Модисе посетить ЮАР.
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РоссияЮАРАфрикаГосдума РФВячеслав Володин
 
 
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