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Володин встретился с министром обороны ЮАР
Володин встретился с министром обороны ЮАР - РИА Новости, 16.08.2022
Володин встретился с министром обороны ЮАР
Спикер ГД Вячеслав Володин встретился с министром обороны и по делам ветеранов ЮАР, экс-спикером парламента Танди Модисе, в ходе встречи были затронуты вопросы... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T17:48
2022-08-16T17:48
2022-08-16T17:48
россия
юар
африка
госдума рф
вячеслав володин
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин встретился с министром обороны и по делам ветеранов ЮАР, экс-спикером парламента Танди Модисе, в ходе встречи были затронуты вопросы социальной поддержки военнослужащих, сообщается на сайте ГД."Вячеслав Володин и Танди Модисе обсудили вопросы межпарламентского взаимодействия России и ЮАР, а также законодательного обеспечения социальной поддержки военнослужащих", - говорится в сообщении.Володин отметил, что для развития межпарламентского диалога со странами Африки прикладываются всевозможные усилия."Мы со своей стороны делаем все, чтобы развивать межпарламентский диалог со странами Африки", - приводятся его слова на сайте ГД.Кроме того, уточняется, что Володин принял приглашение Танди Модисе посетить ЮАР.
https://ria.ru/20220720/sotrudnichestvo-1803883024.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, юар, африка, госдума рф, вячеслав володин
Россия, ЮАР, Африка, Госдума РФ, Вячеслав Володин
Володин встретился с министром обороны ЮАР
Спикер Госдумы Володин встретился с министром обороны ЮАР Танди Модисе