https://ria.ru/20220816/vozgoranie-1809897272.html
После возгорания в Крыму никто серьезно не пострадал, заявили в Минобороны
После возгорания в Крыму никто серьезно не пострадал, заявили в Минобороны - РИА Новости, 16.08.2022
После возгорания в Крыму никто серьезно не пострадал, заявили в Минобороны
Возгорание на огороженной площадке хранения боеприпасов с детонацией произошло в районе Майского в Крыму, серьезно пострадавших нет, сообщает Минобороны РФ РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T09:12
2022-08-16T09:12
2022-08-16T09:32
россия
происшествия
республика крым
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Возгорание на огороженной площадке хранения боеприпасов с детонацией произошло в районе Майского в Крыму, серьезно пострадавших нет, сообщает Минобороны РФ"16 августа около 6.15 мск в районе населенного пункта Майское (Джанкойский район) произошло возгорание на территории обвалованной площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей. В результате возгорания произошла детонация хранившихся боеприпасов", - говорится в сообщении.По докладу с места происшествия на данный момент серьезно пострадавших не выявлено, принимаются меры по тушению пожара и выяснению причин возгорания, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20220816/krym-1809891083.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Происшествия, Республика Крым, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
09:12 16.08.2022 (обновлено: 09:32 16.08.2022)
После возгорания в Крыму никто серьезно не пострадал, заявили в Минобороны
Минобороны подтвердило возгорание в месте хранения боеприпасов в районе Майского в Крыму