https://ria.ru/20220816/vozgoranie-1809897272.html

После возгорания в Крыму никто серьезно не пострадал, заявили в Минобороны

После возгорания в Крыму никто серьезно не пострадал, заявили в Минобороны - РИА Новости, 16.08.2022

После возгорания в Крыму никто серьезно не пострадал, заявили в Минобороны

Возгорание на огороженной площадке хранения боеприпасов с детонацией произошло в районе Майского в Крыму, серьезно пострадавших нет, сообщает Минобороны РФ РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T09:12

2022-08-16T09:12

2022-08-16T09:32

россия

происшествия

республика крым

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Возгорание на огороженной площадке хранения боеприпасов с детонацией произошло в районе Майского в Крыму, серьезно пострадавших нет, сообщает Минобороны РФ"16 августа около 6.15 мск в районе населенного пункта Майское (Джанкойский район) произошло возгорание на территории обвалованной площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей. В результате возгорания произошла детонация хранившихся боеприпасов", - говорится в сообщении.По докладу с места происшествия на данный момент серьезно пострадавших не выявлено, принимаются меры по тушению пожара и выяснению причин возгорания, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20220816/krym-1809891083.html

россия

республика крым

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф)