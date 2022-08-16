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ЕС вряд ли запретит выдачу виз россиянам, заявил министр обороны Литвы

ЕС вряд ли запретит выдачу виз россиянам, заявил министр обороны Литвы - РИА Новости, 16.08.2022

ЕС вряд ли запретит выдачу виз россиянам, заявил министр обороны Литвы

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас считает, что страны ЕС вряд ли придут к общему соглашению о запрете выдачи виз россиянам, однако это не повод для... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T16:30

2022-08-16T16:30

2022-08-16T16:34

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас считает, что страны ЕС вряд ли придут к общему соглашению о запрете выдачи виз россиянам, однако это не повод для Вильнюса "опускать руки"."Я думаю, что туристический сезон для российских граждан должен быть закончен, и уже давно. Литва ранее предпринимала шаги, выдача виз была ограничена, однако дождаться общего консенсуса, пожалуй, не удастся. Думаю, что часть стран может уклониться от подготовки подобной общей договоренности. Однако не стоит опускать руки из-за этого, думаю, что все равно надо добиваться такого решения", - сказал Анушаускас в эфире радио LRT.Правительство ФРГ ранее вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета. Кроме того, парламент Латвии принял заявление, в котором призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии.В Москве считают проявлением шовинизма предложения запретить выдачу шенгенских виз всем гражданам России, такие заявления европейских политиков не останутся без последствий - "придется за них отвечать", заявлял замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев. Как подчеркивал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, предложение лишить россиян права на получение шенгенских виз противоречит обязательствам ЕС в сфере прав человека и нормативным актам самого союза.

https://ria.ru/20220816/evropa-1810019912.html

https://ria.ru/20220816/estoniya-1810043232.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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