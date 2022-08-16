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ЕС вряд ли запретит выдачу виз россиянам, заявил министр обороны Литвы - РИА Новости, 16.08.2022
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Туризм
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ЕС вряд ли запретит выдачу виз россиянам, заявил министр обороны Литвы
ЕС вряд ли запретит выдачу виз россиянам, заявил министр обороны Литвы - РИА Новости, 16.08.2022
ЕС вряд ли запретит выдачу виз россиянам, заявил министр обороны Литвы
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас считает, что страны ЕС вряд ли придут к общему соглашению о запрете выдачи виз россиянам, однако это не повод для... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T16:30
2022-08-16T16:34
туризм
минобороны литвы
литва
россия
евросоюз
санкции
санкции в отношении россии
визы
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас считает, что страны ЕС вряд ли придут к общему соглашению о запрете выдачи виз россиянам, однако это не повод для Вильнюса "опускать руки"."Я думаю, что туристический сезон для российских граждан должен быть закончен, и уже давно. Литва ранее предпринимала шаги, выдача виз была ограничена, однако дождаться общего консенсуса, пожалуй, не удастся. Думаю, что часть стран может уклониться от подготовки подобной общей договоренности. Однако не стоит опускать руки из-за этого, думаю, что все равно надо добиваться такого решения", - сказал Анушаускас в эфире радио LRT.Правительство ФРГ ранее вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета. Кроме того, парламент Латвии принял заявление, в котором призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии.В Москве считают проявлением шовинизма предложения запретить выдачу шенгенских виз всем гражданам России, такие заявления европейских политиков не останутся без последствий - "придется за них отвечать", заявлял замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев. Как подчеркивал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, предложение лишить россиян права на получение шенгенских виз противоречит обязательствам ЕС в сфере прав человека и нормативным актам самого союза.
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минобороны литвы, литва, россия, евросоюз, санкции, санкции в отношении россии, визы, арвидас анушаускас, туризм, новости - туризм, в мире, европа
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16:30 16.08.2022 (обновлено: 16:34 16.08.2022)
 
ЕС вряд ли запретит выдачу виз россиянам, заявил министр обороны Литвы

Министр обороны Литвы заявил, что ЕС вряд ли единогласно запретит выдачу виз россиянам

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги ЕС
Флаги ЕС - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас считает, что страны ЕС вряд ли придут к общему соглашению о запрете выдачи виз россиянам, однако это не повод для Вильнюса "опускать руки".
"Я думаю, что туристический сезон для российских граждан должен быть закончен, и уже давно. Литва ранее предпринимала шаги, выдача виз была ограничена, однако дождаться общего консенсуса, пожалуй, не удастся. Думаю, что часть стран может уклониться от подготовки подобной общей договоренности. Однако не стоит опускать руки из-за этого, думаю, что все равно надо добиваться такого решения", - сказал Анушаускас в эфире радио LRT.
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Правительство ФРГ ранее вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета. Кроме того, парламент Латвии принял заявление, в котором призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии.
В Москве считают проявлением шовинизма предложения запретить выдачу шенгенских виз всем гражданам России, такие заявления европейских политиков не останутся без последствий - "придется за них отвечать", заявлял замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев. Как подчеркивал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, предложение лишить россиян права на получение шенгенских виз противоречит обязательствам ЕС в сфере прав человека и нормативным актам самого союза.
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