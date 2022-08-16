14:53 16.08.2022 (обновлено: 14:57 16.08.2022)
Глава МИД Латвии призвал ввести запрет на выдачу шенгенских виз россиянам
Глава МИД Латвии Ринкевич призвал ввести запрет на выдачу шенгенских виз россиянам
Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич. Архивное фото
АНКАРА, 16 авг – РИА Новости. Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич призвал ввести запрет на выдачу шенгенских виз гражданам РФ.
"Считаю, что наряду с санкциями необходимо запретить выдачу шенгенских виз гражданам России", - сказал Ринкевич на пресс-конференции с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу в Анкаре.
Правительство ФРГ ранее вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета. Кроме того, парламент Латвии принял заявление, в котором призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии,
В Москве считают проявлением шовинизма предложения запретить выдачу шенгенских виз всем гражданам России, такие заявления европейских политиков не останутся без последствий - "придется за них отвечать", заявлял замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев. Как подчеркивал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, предложение лишить россиян права на получение шенгенских виз противоречит обязательствам ЕС в сфере прав человека и нормативным актам самого союза.
15 августа, 21:55Шольц повторил тезис Зеленского о визах для россиян