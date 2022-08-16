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Глава МИД Латвии призвал ввести запрет на выдачу шенгенских виз россиянам

Глава МИД Латвии призвал ввести запрет на выдачу шенгенских виз россиянам - РИА Новости, 16.08.2022

Глава МИД Латвии призвал ввести запрет на выдачу шенгенских виз россиянам

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич призвал ввести запрет на выдачу шенгенских виз гражданам РФ. РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T14:53

2022-08-16T14:53

2022-08-16T14:57

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АНКАРА, 16 авг – РИА Новости. Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич призвал ввести запрет на выдачу шенгенских виз гражданам РФ.Правительство ФРГ ранее вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета. Кроме того, парламент Латвии принял заявление, в котором призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии,В Москве считают проявлением шовинизма предложения запретить выдачу шенгенских виз всем гражданам России, такие заявления европейских политиков не останутся без последствий - "придется за них отвечать", заявлял замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев. Как подчеркивал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, предложение лишить россиян права на получение шенгенских виз противоречит обязательствам ЕС в сфере прав человека и нормативным актам самого союза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

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