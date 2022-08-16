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Глава МИД Латвии призвал ввести запрет на выдачу шенгенских виз россиянам - РИА Новости, 16.08.2022
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Туризм
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Глава МИД Латвии призвал ввести запрет на выдачу шенгенских виз россиянам
Глава МИД Латвии призвал ввести запрет на выдачу шенгенских виз россиянам - РИА Новости, 16.08.2022
Глава МИД Латвии призвал ввести запрет на выдачу шенгенских виз россиянам
Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич призвал ввести запрет на выдачу шенгенских виз гражданам РФ. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T14:53
2022-08-16T14:57
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АНКАРА, 16 авг – РИА Новости. Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич призвал ввести запрет на выдачу шенгенских виз гражданам РФ.Правительство ФРГ ранее вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета. Кроме того, парламент Латвии принял заявление, в котором призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии,В Москве считают проявлением шовинизма предложения запретить выдачу шенгенских виз всем гражданам России, такие заявления европейских политиков не останутся без последствий - "придется за них отвечать", заявлял замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев. Как подчеркивал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, предложение лишить россиян права на получение шенгенских виз противоречит обязательствам ЕС в сфере прав человека и нормативным актам самого союза.
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новости - туризм, россия, евросоюз, в мире, константин косачев, латвия, германия, совет федерации рф, санкции в отношении россии
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Евросоюз, В мире, Константин Косачев, Латвия, Германия, Совет Федерации РФ, Санкции в отношении России
14:53 16.08.2022 (обновлено: 14:57 16.08.2022)
 
Глава МИД Латвии призвал ввести запрет на выдачу шенгенских виз россиянам

Глава МИД Латвии Ринкевич призвал ввести запрет на выдачу шенгенских виз россиянам

© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкГлава МИД Латвии Эдгар Ринкевич
Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич. Архивное фото
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АНКАРА, 16 авг – РИА Новости. Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич призвал ввести запрет на выдачу шенгенских виз гражданам РФ.
"Считаю, что наряду с санкциями необходимо запретить выдачу шенгенских виз гражданам России", - сказал Ринкевич на пресс-конференции с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу в Анкаре.
Правительство ФРГ ранее вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета. Кроме того, парламент Латвии принял заявление, в котором призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии,
В Москве считают проявлением шовинизма предложения запретить выдачу шенгенских виз всем гражданам России, такие заявления европейских политиков не останутся без последствий - "придется за них отвечать", заявлял замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев. Как подчеркивал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, предложение лишить россиян права на получение шенгенских виз противоречит обязательствам ЕС в сфере прав человека и нормативным актам самого союза.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
15 августа, 21:55
Шольц повторил тезис Зеленского о визах для россиян
 
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