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Глава МИД Финляндии: Хельсинки сократит число выдаваемых россиянам виз - РИА Новости, 16.08.2022
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Туризм
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Глава МИД Финляндии: Хельсинки сократит число выдаваемых россиянам виз
Глава МИД Финляндии: Хельсинки сократит число выдаваемых россиянам виз - РИА Новости, 16.08.2022
Глава МИД Финляндии: Хельсинки сократит число выдаваемых россиянам виз
Финляндия сократит количество туристических виз, выдаваемых россиянам, заявил глава МИД Пекка Хаависто в эфире телеканала Yle. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T11:14
2022-08-16T12:51
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Финляндия сократит количество туристических виз, выдаваемых россиянам, заявил глава МИД Пекка Хаависто в эфире телеканала Yle. "Министерство иностранных дел Финляндии подготовило механизм по ограничению выдачи виз россиянам, согласно которому сократят количество обычных туристических виз, а приоритет будет отдаваться путешествующим по семейным обстоятельствам, учебе или работе", — сказал он. По словам министра, финские власти намерены сократить количество принимаемых заявлений до одной пятой или десятой от текущего объема. До сих пор Финляндия ежедневно принимала около тысячи заявок, но, если эти ограничения введут, в день разрешат подавать 100-200 заявок, напоминает телеканал. На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страны Запада должны запретить всем россиянам въезд на свою территорию, так как ответственность за начало спецоперации лежит на всем населении России. Некоторые страны — Эстония, Латвия, Литва, Чехия, Словакия, Бельгия, Нидерланды и Дания — уже перестали выдавать краткосрочные шенгенские визы. На уровне ЕС этот вопрос обсуждается в рамках очередного пакета санкций.В Москве обратили внимание на то, что ограничение выдачи виз противоречит европейскому законодательству и, если такой запрет примут, Евросоюз сам распишется в собственном национализме. И хотя Россия готова к любому развитию событий, она не оставит враждебные действия без ответа.
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россия, в мире, финляндия, новости - туризм
Туризм, Россия, В мире, Финляндия, Новости - Туризм
11:14 16.08.2022 (обновлено: 12:51 16.08.2022)
 
Глава МИД Финляндии: Хельсинки сократит число выдаваемых россиянам виз

Глава МИД Финляндии Хаависто заявил, что Хельсинки снизит число выдаваемых россиянам виз

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Финляндия сократит количество туристических виз, выдаваемых россиянам, заявил глава МИД Пекка Хаависто в эфире телеканала Yle.
"Министерство иностранных дел Финляндии подготовило механизм по ограничению выдачи виз россиянам, согласно которому сократят количество обычных туристических виз, а приоритет будет отдаваться путешествующим по семейным обстоятельствам, учебе или работе", — сказал он.
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По словам министра, финские власти намерены сократить количество принимаемых заявлений до одной пятой или десятой от текущего объема. До сих пор Финляндия ежедневно принимала около тысячи заявок, но, если эти ограничения введут, в день разрешат подавать 100-200 заявок, напоминает телеканал.
На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страны Запада должны запретить всем россиянам въезд на свою территорию, так как ответственность за начало спецоперации лежит на всем населении России. Некоторые страны — Эстония, Латвия, Литва, Чехия, Словакия, Бельгия, Нидерланды и Дания — уже перестали выдавать краткосрочные шенгенские визы. На уровне ЕС этот вопрос обсуждается в рамках очередного пакета санкций.
В Москве обратили внимание на то, что ограничение выдачи виз противоречит европейскому законодательству и, если такой запрет примут, Евросоюз сам распишется в собственном национализме. И хотя Россия готова к любому развитию событий, она не оставит враждебные действия без ответа.
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