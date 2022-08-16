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Глава МИД Финляндии: Хельсинки сократит число выдаваемых россиянам виз

Глава МИД Финляндии: Хельсинки сократит число выдаваемых россиянам виз - РИА Новости, 16.08.2022

Глава МИД Финляндии: Хельсинки сократит число выдаваемых россиянам виз

Финляндия сократит количество туристических виз, выдаваемых россиянам, заявил глава МИД Пекка Хаависто в эфире телеканала Yle. РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T11:14

2022-08-16T11:14

2022-08-16T12:51

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Финляндия сократит количество туристических виз, выдаваемых россиянам, заявил глава МИД Пекка Хаависто в эфире телеканала Yle. "Министерство иностранных дел Финляндии подготовило механизм по ограничению выдачи виз россиянам, согласно которому сократят количество обычных туристических виз, а приоритет будет отдаваться путешествующим по семейным обстоятельствам, учебе или работе", — сказал он. По словам министра, финские власти намерены сократить количество принимаемых заявлений до одной пятой или десятой от текущего объема. До сих пор Финляндия ежедневно принимала около тысячи заявок, но, если эти ограничения введут, в день разрешат подавать 100-200 заявок, напоминает телеканал. На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страны Запада должны запретить всем россиянам въезд на свою территорию, так как ответственность за начало спецоперации лежит на всем населении России. Некоторые страны — Эстония, Латвия, Литва, Чехия, Словакия, Бельгия, Нидерланды и Дания — уже перестали выдавать краткосрочные шенгенские визы. На уровне ЕС этот вопрос обсуждается в рамках очередного пакета санкций.В Москве обратили внимание на то, что ограничение выдачи виз противоречит европейскому законодательству и, если такой запрет примут, Евросоюз сам распишется в собственном национализме. И хотя Россия готова к любому развитию событий, она не оставит враждебные действия без ответа.

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

россия, в мире, финляндия, новости - туризм