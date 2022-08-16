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Экс-глава МИД Финляндии допустил раскол в ЕС из-за идеи Зеленского
Экс-глава МИД Финляндии допустил раскол в ЕС из-за идеи Зеленского - РИА Новости, 16.08.2022
Экс-глава МИД Финляндии допустил раскол в ЕС из-за идеи Зеленского
Призыв президента Украины Владимира Зеленского прекратить выдачу виз россиянам может привести к расколу в ЕС, написал в Twitter бывший глава МИД Финляндии Эркки РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T02:58
2022-08-16T02:58
2022-08-16T02:58
в мире
олаф шольц
кая каллас
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финляндия
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эркки туомиоя
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Призыв президента Украины Владимира Зеленского прекратить выдачу виз россиянам может привести к расколу в ЕС, написал в Twitter бывший глава МИД Финляндии Эркки Туомиоя.По его мнению, разобщенность стран Евросоюза по этому вопросу сыграет на руку Москве.Экс-глава МИД Финляндии поддержал канцлера Германии Олафа Шольца, который призвал не ограничивать выдачу виз всем гражданам России.Ранее Зеленский призвал страны ЕС запретить въезд всем россиянам на один год. Спустя неделю украинский лидер поменял риторику: он снова призвал запретить въезд гражданам России, но делать исключения для противников правительства страны.В Евросоюзе эти слова вызвали разногласия: их поддержали несколько политиков, в частности прибалтийских. Так, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что нужно прекратить выдачу туристических виз россиянам, а посещение Европы назвала "привилегией, а не правом человека". Некоторые представители стран Западной Европы отметили, что это противоречит правилам ЕС.
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в мире, олаф шольц, кая каллас, германия, россия, финляндия, евросоюз, эркки туомиоя, владимир зеленский, украина
В мире, Олаф Шольц, Кая Каллас, Германия, Россия, Финляндия, Евросоюз, Эркки Туомиоя, Владимир Зеленский, Украина
Экс-глава МИД Финляндии допустил раскол в ЕС из-за идеи Зеленского
Экс-глава МИД Финляндии Туомиоя: раскол в ЕС из-за виз для россиян сыграет на руку Путину