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Экс-глава МИД Финляндии допустил раскол в ЕС из-за идеи Зеленского - РИА Новости, 16.08.2022
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Экс-глава МИД Финляндии допустил раскол в ЕС из-за идеи Зеленского
Экс-глава МИД Финляндии допустил раскол в ЕС из-за идеи Зеленского - РИА Новости, 16.08.2022
Экс-глава МИД Финляндии допустил раскол в ЕС из-за идеи Зеленского
Призыв президента Украины Владимира Зеленского прекратить выдачу виз россиянам может привести к расколу в ЕС, написал в Twitter бывший глава МИД Финляндии Эркки РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T02:58
2022-08-16T02:58
в мире
олаф шольц
кая каллас
германия
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финляндия
евросоюз
эркки туомиоя
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Призыв президента Украины Владимира Зеленского прекратить выдачу виз россиянам может привести к расколу в ЕС, написал в Twitter бывший глава МИД Финляндии Эркки Туомиоя.По его мнению, разобщенность стран Евросоюза по этому вопросу сыграет на руку Москве.Экс-глава МИД Финляндии поддержал канцлера Германии Олафа Шольца, который призвал не ограничивать выдачу виз всем гражданам России.Ранее Зеленский призвал страны ЕС запретить въезд всем россиянам на один год. Спустя неделю украинский лидер поменял риторику: он снова призвал запретить въезд гражданам России, но делать исключения для противников правительства страны.В Евросоюзе эти слова вызвали разногласия: их поддержали несколько политиков, в частности прибалтийских. Так, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что нужно прекратить выдачу туристических виз россиянам, а посещение Европы назвала "привилегией, а не правом человека". Некоторые представители стран Западной Европы отметили, что это противоречит правилам ЕС.
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в мире, олаф шольц, кая каллас, германия, россия, финляндия, евросоюз, эркки туомиоя, владимир зеленский, украина
В мире, Олаф Шольц, Кая Каллас, Германия, Россия, Финляндия, Евросоюз, Эркки Туомиоя, Владимир Зеленский, Украина
02:58 16.08.2022
 
Экс-глава МИД Финляндии допустил раскол в ЕС из-за идеи Зеленского

Экс-глава МИД Финляндии Туомиоя: раскол в ЕС из-за виз для россиян сыграет на руку Путину

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertЭкс-глава МИД Финляндии Эркки Туомиоя
Экс-глава МИД Финляндии Эркки Туомиоя - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Экс-глава МИД Финляндии Эркки Туомиоя. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Призыв президента Украины Владимира Зеленского прекратить выдачу виз россиянам может привести к расколу в ЕС, написал в Twitter бывший глава МИД Финляндии Эркки Туомиоя.
По его мнению, разобщенность стран Евросоюза по этому вопросу сыграет на руку Москве.
"При рассмотрении вопроса визового режима для россиян Евросоюзу важно прийти к единой позиции. Нарушение единства придется только на руку Путину", — высказался Туомиоя.
Экс-глава МИД Финляндии поддержал канцлера Германии Олафа Шольца, который призвал не ограничивать выдачу виз всем гражданам России.
"Я считаю линию Германии более обоснованной, чем линию Эстонии", — добавил финский политик.
Ранее Зеленский призвал страны ЕС запретить въезд всем россиянам на один год. Спустя неделю украинский лидер поменял риторику: он снова призвал запретить въезд гражданам России, но делать исключения для противников правительства страны.
В Евросоюзе эти слова вызвали разногласия: их поддержали несколько политиков, в частности прибалтийских. Так, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что нужно прекратить выдачу туристических виз россиянам, а посещение Европы назвала "привилегией, а не правом человека". Некоторые представители стран Западной Европы отметили, что это противоречит правилам ЕС.
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В миреОлаф ШольцКая КалласГерманияРоссияФинляндияЕвросоюзЭркки ТуомиояВладимир ЗеленскийУкраина
 
 
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