https://ria.ru/20220816/viktoriya-1809938672.html
Стартовал прием заявок на премию "Виктория–2022"
Стартовал прием заявок на премию "Виктория–2022" - РИА Новости, 16.08.2022
Стартовал прием заявок на премию "Виктория–2022"
Фонд поддержки отечественной музыки начал прием заявок на соискание музыкальной премии "Виктория-2022". Работы на конкурс можно подать до 1 октября, сообщают... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T12:59
2022-08-16T12:59
2022-08-16T19:17
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Фонд поддержки отечественной музыки начал прием заявок на соискание музыкальной премии "Виктория-2022". Работы на конкурс можно подать до 1 октября, сообщают организаторы мероприятия.В честь начала приема заявок в столице прошло специальное мероприятие, на котором, в частности, выступили номинанты прошлых лет: группы "Пицца" и "На-На", певица Наталья Гордиенко и другие. Предлагать номинантов на соискание премии могут творческие и продюсерские центры, звукозаписывающие лейблы, композиторы, поэты, а также сами артисты. На победу в 13 номинациях имеют право претендовать только произведения и музыкальные события, опубликованные или прошедшие с 1 октября 2021 года по 30 сентября 2022 года.В число основных номинаций "Виктории 2022" войдут "Песня года", "Певица года", "Певец года", "Поп-группа года", "Лучшая рок-группа/рок-исполнитель", "Поэт года", "Композитор года", "Городской романс", "Хип-хоп исполнитель года" и другие.Награждение победителей премии состоится 17 ноября. Учредителями мероприятия выступили поэт и бизнесмен Михаил Гуцериев и композитор Игорь Крутой. Президент премии – медиаменеджер Юрий Костин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Шоубиз, Знаменитости, Шоу-бизнес
12:59 16.08.2022 (обновлено: 19:17 16.08.2022)
Стартовал прием заявок на премию "Виктория–2022"
Стартовал прием заявок на российскую музыкальную премию "Виктория–2022"
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Фонд поддержки отечественной музыки начал прием заявок на соискание музыкальной премии "Виктория-2022". Работы на конкурс можно подать до 1 октября, сообщают организаторы мероприятия.
В честь начала приема заявок в столице прошло специальное мероприятие, на котором, в частности, выступили номинанты прошлых лет: группы "Пицца" и "На-На", певица Наталья Гордиенко и другие.
1 из 7
Певец Артем Кид (Артем Пиндюра)
2 из 7
Участник группы "На-На" Владимир Политов
6 из 7
Певица и автор песен Lina Lee (Лина Подлужная)
1 из 7
Певец Артем Кид (Артем Пиндюра)
2 из 7
Участник группы "На-На" Владимир Политов
6 из 7
Певица и автор песен Lina Lee (Лина Подлужная)
Предлагать номинантов на соискание премии могут творческие и продюсерские центры, звукозаписывающие лейблы, композиторы, поэты, а также сами артисты. На победу в 13 номинациях имеют право претендовать только произведения и музыкальные события, опубликованные или прошедшие с 1 октября 2021 года по 30 сентября 2022 года.
В число основных номинаций "Виктории 2022" войдут "Песня года", "Певица года", "Певец года", "Поп-группа года", "Лучшая рок-группа/рок-исполнитель", "Поэт года", "Композитор года", "Городской романс", "Хип-хоп исполнитель года" и другие.
Награждение победителей премии состоится 17 ноября. Учредителями мероприятия выступили поэт и бизнесмен Михаил Гуцериев и композитор Игорь Крутой. Президент премии – медиаменеджер Юрий Костин.