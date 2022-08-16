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Стартовал прием заявок на премию "Виктория–2022" - РИА Новости, 16.08.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220816/viktoriya-1809938672.html
Стартовал прием заявок на премию "Виктория–2022"
Стартовал прием заявок на премию "Виктория–2022" - РИА Новости, 16.08.2022
Стартовал прием заявок на премию "Виктория–2022"
Фонд поддержки отечественной музыки начал прием заявок на соискание музыкальной премии "Виктория-2022". Работы на конкурс можно подать до 1 октября, сообщают... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T12:59
2022-08-16T19:17
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Фонд поддержки отечественной музыки начал прием заявок на соискание музыкальной премии "Виктория-2022". Работы на конкурс можно подать до 1 октября, сообщают организаторы мероприятия.В честь начала приема заявок в столице прошло специальное мероприятие, на котором, в частности, выступили номинанты прошлых лет: группы "Пицца" и "На-На", певица Наталья Гордиенко и другие. Предлагать номинантов на соискание премии могут творческие и продюсерские центры, звукозаписывающие лейблы, композиторы, поэты, а также сами артисты. На победу в 13 номинациях имеют право претендовать только произведения и музыкальные события, опубликованные или прошедшие с 1 октября 2021 года по 30 сентября 2022 года.В число основных номинаций "Виктории 2022" войдут "Песня года", "Певица года", "Певец года", "Поп-группа года", "Лучшая рок-группа/рок-исполнитель", "Поэт года", "Композитор года", "Городской романс", "Хип-хоп исполнитель года" и другие.Награждение победителей премии состоится 17 ноября. Учредителями мероприятия выступили поэт и бизнесмен Михаил Гуцериев и композитор Игорь Крутой. Президент премии – медиаменеджер Юрий Костин.
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знаменитости, шоу-бизнес
Шоубиз, Знаменитости, Шоу-бизнес
12:59 16.08.2022 (обновлено: 19:17 16.08.2022)
 
Стартовал прием заявок на премию "Виктория–2022"

Стартовал прием заявок на российскую музыкальную премию "Виктория–2022"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФестиваль Reka Fest
Фестиваль Reka Fest - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Фонд поддержки отечественной музыки начал прием заявок на соискание музыкальной премии "Виктория-2022". Работы на конкурс можно подать до 1 октября, сообщают организаторы мероприятия.
В честь начала приема заявок в столице прошло специальное мероприятие, на котором, в частности, выступили номинанты прошлых лет: группы "Пицца" и "На-На", певица Наталья Гордиенко и другие.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Певец Артем Кид (Артем Пиндюра)

Фестиваль Reka Fest
1 из 7

Певец Артем Кид (Артем Пиндюра)

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Участник группы "На-На" Владимир Политов

Фестиваль Reka Fest
2 из 7

Участник группы "На-На" Владимир Политов

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Дизайнер Игорь Гуляев

Фестиваль Reka Fest
3 из 7

Дизайнер Игорь Гуляев

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Группа "На-на"

Фестиваль Reka Fest
4 из 7

Группа "На-на"

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Певица Наталья Гордиенко

Фестиваль Reka Fest
5 из 7

Певица Наталья Гордиенко

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Певица и автор песен Lina Lee (Лина Подлужная)

Фестиваль Reka Fest
6 из 7

Певица и автор песен Lina Lee (Лина Подлужная)

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Группа "Пицца"

Фестиваль Reka Fest
7 из 7

Группа "Пицца"

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
1 из 7

Певец Артем Кид (Артем Пиндюра)

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
2 из 7

Участник группы "На-На" Владимир Политов

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
3 из 7

Дизайнер Игорь Гуляев

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
4 из 7

Группа "На-на"

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
5 из 7

Певица Наталья Гордиенко

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
6 из 7

Певица и автор песен Lina Lee (Лина Подлужная)

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
7 из 7

Группа "Пицца"

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Предлагать номинантов на соискание премии могут творческие и продюсерские центры, звукозаписывающие лейблы, композиторы, поэты, а также сами артисты. На победу в 13 номинациях имеют право претендовать только произведения и музыкальные события, опубликованные или прошедшие с 1 октября 2021 года по 30 сентября 2022 года.
В число основных номинаций "Виктории 2022" войдут "Песня года", "Певица года", "Певец года", "Поп-группа года", "Лучшая рок-группа/рок-исполнитель", "Поэт года", "Композитор года", "Городской романс", "Хип-хоп исполнитель года" и другие.
Награждение победителей премии состоится 17 ноября. Учредителями мероприятия выступили поэт и бизнесмен Михаил Гуцериев и композитор Игорь Крутой. Президент премии – медиаменеджер Юрий Костин.
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