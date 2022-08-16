https://ria.ru/20220816/viktoriya-1809938672.html

Стартовал прием заявок на премию "Виктория–2022"

Стартовал прием заявок на премию "Виктория–2022" - РИА Новости, 16.08.2022

Стартовал прием заявок на премию "Виктория–2022"

Фонд поддержки отечественной музыки начал прием заявок на соискание музыкальной премии "Виктория-2022". Работы на конкурс можно подать до 1 октября, сообщают... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T12:59

2022-08-16T12:59

2022-08-16T19:17

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Фонд поддержки отечественной музыки начал прием заявок на соискание музыкальной премии "Виктория-2022". Работы на конкурс можно подать до 1 октября, сообщают организаторы мероприятия.В честь начала приема заявок в столице прошло специальное мероприятие, на котором, в частности, выступили номинанты прошлых лет: группы "Пицца" и "На-На", певица Наталья Гордиенко и другие. Предлагать номинантов на соискание премии могут творческие и продюсерские центры, звукозаписывающие лейблы, композиторы, поэты, а также сами артисты. На победу в 13 номинациях имеют право претендовать только произведения и музыкальные события, опубликованные или прошедшие с 1 октября 2021 года по 30 сентября 2022 года.В число основных номинаций "Виктории 2022" войдут "Песня года", "Певица года", "Певец года", "Поп-группа года", "Лучшая рок-группа/рок-исполнитель", "Поэт года", "Композитор года", "Городской романс", "Хип-хоп исполнитель года" и другие.Награждение победителей премии состоится 17 ноября. Учредителями мероприятия выступили поэт и бизнесмен Михаил Гуцериев и композитор Игорь Крутой. Президент премии – медиаменеджер Юрий Костин.

https://ria.ru/20220816/golos-1809899137.html

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Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу-бизнес