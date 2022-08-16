https://ria.ru/20220816/uralsib-1809990099.html

Банк "Уралсиб" приостановил исходящие переводы в евро

Банк "Уралсиб" приостановил исходящие переводы в евро - РИА Новости, 16.08.2022

Банк "Уралсиб" приостановил исходящие переводы в евро

Банк "Уралсиб" с 13 августа приостановил исходящие переводы в евро для физлиц и юрлиц, при этом входящие платежи в европейской валюте и операции в долларах... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T13:54

2022-08-16T13:54

2022-08-16T13:54

экономика

уралсиб (финансовая корпорация)

россия

санкции

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Банк "Уралсиб" с 13 августа приостановил исходящие переводы в евро для физлиц и юрлиц, при этом входящие платежи в европейской валюте и операции в долларах доступны клиентам в полном объеме, говорится в сообщениях кредитной организации."В связи с введением ограничений валютных операций со стороны европейских банков-корреспондентов банк "Уралсиб" с 13 августа вынужден приостановить осуществление денежных переводов и платежей в евро для клиентов", - сказано в сообщениях для физлиц и юрлиц.Отмечается, что входящие платежи в евро и конверсионные операции доступны в полном объеме. Для физлиц операции в долларах доступны в штатном режиме, а для юрлиц доступны еще и другие валюты.В начале августа банк сообщал, что ввел комиссию за входящие SWIFT-переводы в 5% от суммы, при этом ее минимальный размер составит 25 долларов или евро.

https://ria.ru/20220806/banki-1807610670.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, уралсиб (финансовая корпорация), россия, санкции