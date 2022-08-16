Банк "Уралсиб" приостановил исходящие переводы в евро
Банк "Уралсиб" с 13 августа приостановил исходящие переводы в евро для физлиц и юрлиц
© Фото : предоставлено пресс-службой Банка "УРАЛСИБ"Банк "Уралсиб"
© Фото : предоставлено пресс-службой Банка "УРАЛСИБ"
Банк "Уралсиб". Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Банк "Уралсиб" с 13 августа приостановил исходящие переводы в евро для физлиц и юрлиц, при этом входящие платежи в европейской валюте и операции в долларах доступны клиентам в полном объеме, говорится в сообщениях кредитной организации.
"В связи с введением ограничений валютных операций со стороны европейских банков-корреспондентов банк "Уралсиб" с 13 августа вынужден приостановить осуществление денежных переводов и платежей в евро для клиентов", - сказано в сообщениях для физлиц и юрлиц.
Отмечается, что входящие платежи в евро и конверсионные операции доступны в полном объеме. Для физлиц операции в долларах доступны в штатном режиме, а для юрлиц доступны еще и другие валюты.
В начале августа банк сообщал, что ввел комиссию за входящие SWIFT-переводы в 5% от суммы, при этом ее минимальный размер составит 25 долларов или евро.
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