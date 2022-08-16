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Банк "Уралсиб" приостановил исходящие переводы в евро - РИА Новости, 16.08.2022
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Банк "Уралсиб" приостановил исходящие переводы в евро
Банк "Уралсиб" приостановил исходящие переводы в евро - РИА Новости, 16.08.2022
Банк "Уралсиб" приостановил исходящие переводы в евро
Банк "Уралсиб" с 13 августа приостановил исходящие переводы в евро для физлиц и юрлиц, при этом входящие платежи в европейской валюте и операции в долларах... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T13:54
2022-08-16T13:54
экономика
уралсиб (финансовая корпорация)
россия
санкции
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Банк "Уралсиб" с 13 августа приостановил исходящие переводы в евро для физлиц и юрлиц, при этом входящие платежи в европейской валюте и операции в долларах доступны клиентам в полном объеме, говорится в сообщениях кредитной организации."В связи с введением ограничений валютных операций со стороны европейских банков-корреспондентов банк "Уралсиб" с 13 августа вынужден приостановить осуществление денежных переводов и платежей в евро для клиентов", - сказано в сообщениях для физлиц и юрлиц.Отмечается, что входящие платежи в евро и конверсионные операции доступны в полном объеме. Для физлиц операции в долларах доступны в штатном режиме, а для юрлиц доступны еще и другие валюты.В начале августа банк сообщал, что ввел комиссию за входящие SWIFT-переводы в 5% от суммы, при этом ее минимальный размер составит 25 долларов или евро.
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экономика, уралсиб (финансовая корпорация), россия, санкции
Экономика, Уралсиб (финансовая корпорация), Россия, Санкции
13:54 16.08.2022
 
Банк "Уралсиб" приостановил исходящие переводы в евро

Банк "Уралсиб" с 13 августа приостановил исходящие переводы в евро для физлиц и юрлиц

© Фото : предоставлено пресс-службой Банка "УРАЛСИБ"Банк "Уралсиб"
Банк Уралсиб - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой Банка "УРАЛСИБ"
Банк "Уралсиб". Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Банк "Уралсиб" с 13 августа приостановил исходящие переводы в евро для физлиц и юрлиц, при этом входящие платежи в европейской валюте и операции в долларах доступны клиентам в полном объеме, говорится в сообщениях кредитной организации.
"В связи с введением ограничений валютных операций со стороны европейских банков-корреспондентов банк "Уралсиб" с 13 августа вынужден приостановить осуществление денежных переводов и платежей в евро для клиентов", - сказано в сообщениях для физлиц и юрлиц.
Отмечается, что входящие платежи в евро и конверсионные операции доступны в полном объеме. Для физлиц операции в долларах доступны в штатном режиме, а для юрлиц доступны еще и другие валюты.
В начале августа банк сообщал, что ввел комиссию за входящие SWIFT-переводы в 5% от суммы, при этом ее минимальный размер составит 25 долларов или евро.
Денежные купюры: доллары США и евро - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
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ЭкономикаУралсиб (финансовая корпорация)РоссияСанкции
 
 
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