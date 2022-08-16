https://ria.ru/20220816/ukraina-1810032630.html
Порошенко утверждает о закупке "крутых" беспилотников для украинской армии
Порошенко утверждает о закупке "крутых" беспилотников для украинской армии - РИА Новости, 16.08.2022
Порошенко утверждает о закупке "крутых" беспилотников для украинской армии
Экс-президент Украины Петр Порошенко сообщил о долгосрочном контракте на закупку партии "крутых" беспилотников для украинской армии. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T15:51
2022-08-16T15:51
2022-08-16T16:11
специальная военная операция на украине
в мире
украина
петр порошенко
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко сообщил о долгосрочном контракте на закупку партии "крутых" беспилотников для украинской армии."Во время командировки в рамках рабочей поездки по странам Европы мы договорились о долгосрочном контракте с компаниями – производителями самых крутых беспилотников. Мы выкупаем всю партию этих беспилотников, которые должны стать глазами нашей артиллерии", - заявил Порошенко в Telegram.Он отметил, что "по понятным причинам" не называет производителей и страну изготовления.Ранее украинский министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что в рамках проекта "Армия дронов" Украина собрала уже 751 миллион гривен (20 миллионов долларов), до конца августа планируется закупка 200 дронов-разведчиков, ведутся переговоры с украинскими производителями беспилотников. Ранее в генштабе украинских войск сообщали, что в стране должна появиться своя "армия дронов" для помощи военным, чтобы "закрыть дронами" линию фронта шириной в 2 470 километров.
https://ria.ru/20220812/bespilotnik-1809134893.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, петр порошенко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Петр Порошенко, Вооруженные силы Украины
15:51 16.08.2022 (обновлено: 16:11 16.08.2022)
Порошенко утверждает о закупке "крутых" беспилотников для украинской армии
Порошенко утверждает о закупке партии самых крутых беспилотников для украинской армии