https://ria.ru/20220816/ukraina-1809980775.html
Китай призвал не допустить выход конфликта на Украине за пределы региона
Китай призвал не допустить выход конфликта на Украине за пределы региона - РИА Новости, 16.08.2022
Китай призвал не допустить выход конфликта на Украине за пределы региона
Нельзя допустить, чтобы конфликт на Украине вышел за пределы региона, заявил министр обороны Китая Вэй Фэнхэ. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T13:27
2022-08-16T13:27
2022-08-16T13:27
в мире
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вэй фэнхэ
минобороны кнр
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КУБИНКА (Московская обл.), 16 авг - РИА Новости. Нельзя допустить, чтобы конфликт на Украине вышел за пределы региона, заявил министр обороны Китая Вэй Фэнхэ."Кризис не кончится за один день, но нельзя допустить, чтобы конфликты и войны вышли за пределы региона. Всем сторонам следует с ответственностью продвигать урегулирование украинского кризиса, и Китай также продолжит свою работу и конструктивную роль в этом отношении", - сказал он в видеосообщении, которое было продемонстрировано на Московской конференции по международной безопасности.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220816/kitay-1809872109.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, китай, россия, европа, вэй фэнхэ, минобороны кнр
В мире, Украина, Китай, Россия, Европа, Вэй Фэнхэ, Минобороны КНР
Китай призвал не допустить выход конфликта на Украине за пределы региона
Глава МО Китая Вэй Фэнхэ призвал не дать конфликту на Украине выйти за пределы региона