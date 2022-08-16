Рейтинг@Mail.ru
Китай призвал не допустить выход конфликта на Украине за пределы региона - РИА Новости, 16.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220816/ukraina-1809980775.html
Китай призвал не допустить выход конфликта на Украине за пределы региона
Китай призвал не допустить выход конфликта на Украине за пределы региона - РИА Новости, 16.08.2022
Китай призвал не допустить выход конфликта на Украине за пределы региона
Нельзя допустить, чтобы конфликт на Украине вышел за пределы региона, заявил министр обороны Китая Вэй Фэнхэ. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T13:27
2022-08-16T13:27
в мире
украина
китай
россия
европа
вэй фэнхэ
минобороны кнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574766874_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f097b9dd623710f37721bcf4f81168fe.jpg
КУБИНКА (Московская обл.), 16 авг - РИА Новости. Нельзя допустить, чтобы конфликт на Украине вышел за пределы региона, заявил министр обороны Китая Вэй Фэнхэ."Кризис не кончится за один день, но нельзя допустить, чтобы конфликты и войны вышли за пределы региона. Всем сторонам следует с ответственностью продвигать урегулирование украинского кризиса, и Китай также продолжит свою работу и конструктивную роль в этом отношении", - сказал он в видеосообщении, которое было продемонстрировано на Московской конференции по международной безопасности.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220816/kitay-1809872109.html
украина
китай
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574766874_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_5308b4e7a459506c07b8e533c91fd969.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, китай, россия, европа, вэй фэнхэ, минобороны кнр
В мире, Украина, Китай, Россия, Европа, Вэй Фэнхэ, Минобороны КНР
13:27 16.08.2022
 
Китай призвал не допустить выход конфликта на Украине за пределы региона

Глава МО Китая Вэй Фэнхэ призвал не дать конфликту на Украине выйти за пределы региона

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Флаг Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
КУБИНКА (Московская обл.), 16 авг - РИА Новости. Нельзя допустить, чтобы конфликт на Украине вышел за пределы региона, заявил министр обороны Китая Вэй Фэнхэ.
"Кризис не кончится за один день, но нельзя допустить, чтобы конфликты и войны вышли за пределы региона. Всем сторонам следует с ответственностью продвигать урегулирование украинского кризиса, и Китай также продолжит свою работу и конструктивную роль в этом отношении", - сказал он в видеосообщении, которое было продемонстрировано на Московской конференции по международной безопасности.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Флаги США и КНР - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
08:00
"Да как вы посмели!": Китай объясняет Америке, кто кого сажает на таблетки
 
В миреУкраинаКитайРоссияЕвропаВэй ФэнхэМинобороны КНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала