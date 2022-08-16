https://ria.ru/20220816/ukraina-1809980775.html

Китай призвал не допустить выход конфликта на Украине за пределы региона

Китай призвал не допустить выход конфликта на Украине за пределы региона - РИА Новости, 16.08.2022

Китай призвал не допустить выход конфликта на Украине за пределы региона

Нельзя допустить, чтобы конфликт на Украине вышел за пределы региона, заявил министр обороны Китая Вэй Фэнхэ. РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T13:27

2022-08-16T13:27

2022-08-16T13:27

в мире

украина

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россия

европа

вэй фэнхэ

минобороны кнр

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КУБИНКА (Московская обл.), 16 авг - РИА Новости. Нельзя допустить, чтобы конфликт на Украине вышел за пределы региона, заявил министр обороны Китая Вэй Фэнхэ."Кризис не кончится за один день, но нельзя допустить, чтобы конфликты и войны вышли за пределы региона. Всем сторонам следует с ответственностью продвигать урегулирование украинского кризиса, и Китай также продолжит свою работу и конструктивную роль в этом отношении", - сказал он в видеосообщении, которое было продемонстрировано на Московской конференции по международной безопасности.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220816/kitay-1809872109.html

украина

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, китай, россия, европа, вэй фэнхэ, минобороны кнр