https://ria.ru/20220816/ukraina-1809946426.html

Западные кураторы почти списали киевский режим со счетов, заявили в СВР

Западные кураторы почти списали киевский режим со счетов, заявили в СВР - РИА Новости, 16.08.2022

Западные кураторы почти списали киевский режим со счетов, заявили в СВР

Западные кураторы практически списали киевский режим со счетов и уже планируют раздел Украины, заявил представитель Службы внешней разведки генерал-полковник... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T11:53

2022-08-16T11:53

2022-08-16T14:23

в мире

украина

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

сергей нарышкин

польша

форум "армия-2022"

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Западные кураторы практически списали киевский режим со счетов и уже планируют раздел Украины, заявил представитель Службы внешней разведки генерал-полковник Владимир Матвеев на Московской конференции по международной безопасности."Очевидно, что Запад обеспокоен не судьбой киевского режима. Как видно из поступающей в СВР информации, западные кураторы уже практически списали его со счетов и вовсю занимаются разработкой планов по разделу и оккупации по крайней мере части украинских земель", — сказал он.Однако, по словам генерала, на кону стоит гораздо большее, чем Украина: для Вашингтона и его союзников речь идет о судьбе колониальной системы господства над миром.О том, что Вашингтон и Варшава намерены установить военно-политический контроль Польши над "историческими владениями" на Украине, говорил в конце апреля директор СВР Сергей Нарышкин. По его словам, польское руководство уже приступило к проработке сценариев де-факто расчленения Украины, причем в Варшаве убеждены, что США и Великобритания будут вынуждены поддержать этот план.

https://ria.ru/20220816/zapad-1809915749.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, польша, форум "армия-2022"