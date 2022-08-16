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Западные кураторы почти списали киевский режим со счетов, заявили в СВР - РИА Новости, 16.08.2022
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Западные кураторы почти списали киевский режим со счетов, заявили в СВР
Западные кураторы почти списали киевский режим со счетов, заявили в СВР - РИА Новости, 16.08.2022
Западные кураторы почти списали киевский режим со счетов, заявили в СВР
Западные кураторы практически списали киевский режим со счетов и уже планируют раздел Украины, заявил представитель Службы внешней разведки генерал-полковник... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T11:53
2022-08-16T14:23
в мире
украина
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
сергей нарышкин
польша
форум "армия-2022"
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Западные кураторы практически списали киевский режим со счетов и уже планируют раздел Украины, заявил представитель Службы внешней разведки генерал-полковник Владимир Матвеев на Московской конференции по международной безопасности."Очевидно, что Запад обеспокоен не судьбой киевского режима. Как видно из поступающей в СВР информации, западные кураторы уже практически списали его со счетов и вовсю занимаются разработкой планов по разделу и оккупации по крайней мере части украинских земель", — сказал он.Однако, по словам генерала, на кону стоит гораздо большее, чем Украина: для Вашингтона и его союзников речь идет о судьбе колониальной системы господства над миром.О том, что Вашингтон и Варшава намерены установить военно-политический контроль Польши над "историческими владениями" на Украине, говорил в конце апреля директор СВР Сергей Нарышкин. По его словам, польское руководство уже приступило к проработке сценариев де-факто расчленения Украины, причем в Варшаве убеждены, что США и Великобритания будут вынуждены поддержать этот план.
https://ria.ru/20220816/zapad-1809915749.html
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в мире, украина, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, польша, форум "армия-2022"
В мире, Украина, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Сергей Нарышкин, Польша, Форум "Армия-2022"
11:53 16.08.2022 (обновлено: 14:23 16.08.2022)
 
Западные кураторы почти списали киевский режим со счетов, заявили в СВР

Представитель СВР Матвеев заявил, что Запад приступил к подготовке раздела Украины

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне
Флаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Западные кураторы практически списали киевский режим со счетов и уже планируют раздел Украины, заявил представитель Службы внешней разведки генерал-полковник Владимир Матвеев на Московской конференции по международной безопасности.
"Очевидно, что Запад обеспокоен не судьбой киевского режима. Как видно из поступающей в СВР информации, западные кураторы уже практически списали его со счетов и вовсю занимаются разработкой планов по разделу и оккупации по крайней мере части украинских земель", — сказал он.
Однако, по словам генерала, на кону стоит гораздо большее, чем Украина: для Вашингтона и его союзников речь идет о судьбе колониальной системы господства над миром.
О том, что Вашингтон и Варшава намерены установить военно-политический контроль Польши над "историческими владениями" на Украине, говорил в конце апреля директор СВР Сергей Нарышкин. По его словам, польское руководство уже приступило к проработке сценариев де-факто расчленения Украины, причем в Варшаве убеждены, что США и Великобритания будут вынуждены поддержать этот план.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
10:30
Запад уготовил Украине судьбу пушечного мяса, заявил Путин
 
В миреУкраинаСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Сергей НарышкинПольшаФорум "Армия-2022"
 
 
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