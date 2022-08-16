11:53 16.08.2022 (обновлено: 14:23 16.08.2022)
Западные кураторы почти списали киевский режим со счетов, заявили в СВР
Представитель СВР Матвеев заявил, что Запад приступил к подготовке раздела Украины
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Западные кураторы практически списали киевский режим со счетов и уже планируют раздел Украины, заявил представитель Службы внешней разведки генерал-полковник Владимир Матвеев на Московской конференции по международной безопасности.
"Очевидно, что Запад обеспокоен не судьбой киевского режима. Как видно из поступающей в СВР информации, западные кураторы уже практически списали его со счетов и вовсю занимаются разработкой планов по разделу и оккупации по крайней мере части украинских земель", — сказал он.
Однако, по словам генерала, на кону стоит гораздо большее, чем Украина: для Вашингтона и его союзников речь идет о судьбе колониальной системы господства над миром.
О том, что Вашингтон и Варшава намерены установить военно-политический контроль Польши над "историческими владениями" на Украине, говорил в конце апреля директор СВР Сергей Нарышкин. По его словам, польское руководство уже приступило к проработке сценариев де-факто расчленения Украины, причем в Варшаве убеждены, что США и Великобритания будут вынуждены поддержать этот план.