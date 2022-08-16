10:01 16.08.2022 (обновлено: 16:08 16.08.2022)
Запад ждет падения Украины, заявил Кулеба
Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Запад ждет падения Киева
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Некоторые западные страны ждут, когда Украина сдастся, чтобы все проблемы решились сами собой, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
"Меня часто в интервью и общении министры иностранных дел спрашивают: а сколько вы еще продержитесь? Вместо того чтобы спросить: а что еще нужно сделать, чтобы победить в самое короткое время", — сказал он.
По словам Кулебы, складывается ощущение, будто все ждут, когда Украина рухнет и проблема исчезнет сама собой.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
В начале апреля Росфинмониторинг включил Гордона в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
В начале апреля Росфинмониторинг включил Гордона в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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