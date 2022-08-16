https://ria.ru/20220816/ukraina-1809907233.html

Запад ждет падения Украины, заявил Кулеба

Запад ждет падения Украины, заявил Кулеба - РИА Новости, 16.08.2022

Запад ждет падения Украины, заявил Кулеба

Некоторые западные страны ждут, когда Украина сдастся, чтобы все проблемы решились сами собой, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T10:01

2022-08-16T10:01

2022-08-16T16:08

в мире

украина

дмитрий кулеба

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1e/1761403836_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cc9c7abfda9aaadc83c4c8bfa4a32e5e.jpg

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Некоторые западные страны ждут, когда Украина сдастся, чтобы все проблемы решились сами собой, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. "Меня часто в интервью и общении министры иностранных дел спрашивают: а сколько вы еще продержитесь? Вместо того чтобы спросить: а что еще нужно сделать, чтобы победить в самое короткое время", — сказал он.По словам Кулебы, складывается ощущение, будто все ждут, когда Украина рухнет и проблема исчезнет сама собой. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.В начале апреля Росфинмониторинг включил Гордона в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

https://ria.ru/20220815/ukraina-1809667665.html

https://ria.ru/20220814/zelenskiy-1809480265.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, дмитрий кулеба