https://ria.ru/20220816/ukraina-1809902526.html
Российские военные уничтожили десять украинских взводов РСЗО и артиллерии
Российские военные уничтожили десять украинских взводов РСЗО и артиллерии - РИА Новости, 16.08.2022
Российские военные уничтожили десять украинских взводов РСЗО и артиллерии
Российские артиллеристы в ходе спецоперации за сутки уничтожили два украинских взвода РСЗО "Град" и восемь взводов артиллерии, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T09:38
2022-08-16T09:38
2022-08-16T13:01
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
донбасс
харьковская область
северск
артемовск
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Российские артиллеристы в ходе спецоперации за сутки уничтожили два украинских взвода РСЗО "Град" и восемь взводов артиллерии, сообщило Минобороны РФ."В ходе контрбатарейной борьбы поражены: два взвода реактивных систем залпового огня "Град" в районах населенных пунктов Владимировка Донецкой Народной Республики и Вернополье Харьковской области. Также подавлены: три артиллерийских взвода орудий "Гиацинт-Б" и пять взводов гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Новомихайловка, Звановка, Северск, Артемовск, Бахмутское, Яковлевка Донецкой Народной Республики, Полтавка и Новоандреевка Запорожской области", - говорится в сводке ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
донбасс
харьковская область
северск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, украина, донбасс, харьковская область, северск, артемовск, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
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09:38 16.08.2022 (обновлено: 13:01 16.08.2022)
Российские военные уничтожили десять украинских взводов РСЗО и артиллерии
Минобороны России сообщило об уничтожении десяти украинских взводов РСЗО и артиллерии