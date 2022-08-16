https://ria.ru/20220816/ukraina-1809902526.html

Российские военные уничтожили десять украинских взводов РСЗО и артиллерии

Российские военные уничтожили десять украинских взводов РСЗО и артиллерии - РИА Новости, 16.08.2022

Российские военные уничтожили десять украинских взводов РСЗО и артиллерии

Российские артиллеристы в ходе спецоперации за сутки уничтожили два украинских взвода РСЗО "Град" и восемь взводов артиллерии, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T09:38

2022-08-16T09:38

2022-08-16T13:01

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

донбасс

харьковская область

северск

артемовск

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Российские артиллеристы в ходе спецоперации за сутки уничтожили два украинских взвода РСЗО "Град" и восемь взводов артиллерии, сообщило Минобороны РФ."В ходе контрбатарейной борьбы поражены: два взвода реактивных систем залпового огня "Град" в районах населенных пунктов Владимировка Донецкой Народной Республики и Вернополье Харьковской области. Также подавлены: три артиллерийских взвода орудий "Гиацинт-Б" и пять взводов гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Новомихайловка, Звановка, Северск, Артемовск, Бахмутское, Яковлевка Донецкой Народной Республики, Полтавка и Новоандреевка Запорожской области", - говорится в сводке ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

донбасс

харьковская область

северск

артемовск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, украина, донбасс, харьковская область, северск, артемовск, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф