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Российские военные уничтожили десять украинских взводов РСЗО и артиллерии - РИА Новости, 16.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220816/ukraina-1809902526.html
Российские военные уничтожили десять украинских взводов РСЗО и артиллерии
Российские военные уничтожили десять украинских взводов РСЗО и артиллерии - РИА Новости, 16.08.2022
Российские военные уничтожили десять украинских взводов РСЗО и артиллерии
Российские артиллеристы в ходе спецоперации за сутки уничтожили два украинских взвода РСЗО "Град" и восемь взводов артиллерии, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T09:38
2022-08-16T13:01
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
донбасс
харьковская область
северск
артемовск
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Российские артиллеристы в ходе спецоперации за сутки уничтожили два украинских взвода РСЗО "Град" и восемь взводов артиллерии, сообщило Минобороны РФ."В ходе контрбатарейной борьбы поражены: два взвода реактивных систем залпового огня "Град" в районах населенных пунктов Владимировка Донецкой Народной Республики и Вернополье Харьковской области. Также подавлены: три артиллерийских взвода орудий "Гиацинт-Б" и пять взводов гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Новомихайловка, Звановка, Северск, Артемовск, Бахмутское, Яковлевка Донецкой Народной Республики, Полтавка и Новоандреевка Запорожской области", - говорится в сводке ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
донбасс
харьковская область
северск
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безопасность, украина, донбасс, харьковская область, северск, артемовск, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Донбасс, Харьковская область, Северск, Артемовск, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
09:38 16.08.2022 (обновлено: 13:01 16.08.2022)
 
Российские военные уничтожили десять украинских взводов РСЗО и артиллерии

Минобороны России сообщило об уничтожении десяти украинских взводов РСЗО и артиллерии

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские артиллеристы
Украинские артиллеристы - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские артиллеристы. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Российские артиллеристы в ходе спецоперации за сутки уничтожили два украинских взвода РСЗО "Град" и восемь взводов артиллерии, сообщило Минобороны РФ.
"В ходе контрбатарейной борьбы поражены: два взвода реактивных систем залпового огня "Град" в районах населенных пунктов Владимировка Донецкой Народной Республики и Вернополье Харьковской области. Также подавлены: три артиллерийских взвода орудий "Гиацинт-Б" и пять взводов гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Новомихайловка, Звановка, Северск, Артемовск, Бахмутское, Яковлевка Донецкой Народной Республики, Полтавка и Новоандреевка Запорожской области", - говорится в сводке ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаДонбассХарьковская областьСеверскАртемовскМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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