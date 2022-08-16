https://ria.ru/20220816/ukraina-1809901332.html

Российская авиация уничтожила командно-наблюдательный пункт ВСУ

Российская авиация уничтожила командно-наблюдательный пункт ВСУ - РИА Новости, 16.08.2022

Российская авиация уничтожила командно-наблюдательный пункт ВСУ

Авиация РФ уничтожила в районе Андреевки командно-наблюдательный пункт войск Украины, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T09:32

2022-08-16T09:32

2022-08-16T13:00

специальная военная операция на украине

безопасность

войска воздушно-космической обороны

россия

херсонская область

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Авиация РФ уничтожила в районе Андреевки командно-наблюдательный пункт войск Украины, сообщили во вторник в Минобороны РФ."Высокоточным оружием ВКС России в районе населенного пункта Андреевка Херсонской области поражен командно-наблюдательный пункт 3-го батальона 46-й аэромобильной бригады, а также пункт временной дислокации данной бригады в районе населенного пункта Лозовое. Уничтожено свыше 20 и ранено до 30 националистов", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

безопасность, войска воздушно-космической обороны, россия, херсонская область , украина, вооруженные силы украины