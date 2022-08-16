https://ria.ru/20220816/ukraina-1809901332.html
Российская авиация уничтожила командно-наблюдательный пункт ВСУ
Российская авиация уничтожила командно-наблюдательный пункт ВСУ - РИА Новости, 16.08.2022
Российская авиация уничтожила командно-наблюдательный пункт ВСУ
Авиация РФ уничтожила в районе Андреевки командно-наблюдательный пункт войск Украины, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T09:32
2022-08-16T09:32
2022-08-16T13:00
специальная военная операция на украине
безопасность
войска воздушно-космической обороны
россия
херсонская область
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801655780_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_162391060f01c56cf278d70303ea76e7.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Авиация РФ уничтожила в районе Андреевки командно-наблюдательный пункт войск Украины, сообщили во вторник в Минобороны РФ."Высокоточным оружием ВКС России в районе населенного пункта Андреевка Херсонской области поражен командно-наблюдательный пункт 3-го батальона 46-й аэромобильной бригады, а также пункт временной дислокации данной бригады в районе населенного пункта Лозовое. Уничтожено свыше 20 и ранено до 30 националистов", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
херсонская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801655780_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_31b0efe8954909791a4d30ec114461af.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, войска воздушно-космической обороны, россия, херсонская область , украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Войска воздушно-космической обороны, Россия, Херсонская область , Украина, Вооруженные силы Украины
09:32 16.08.2022 (обновлено: 13:00 16.08.2022)
Российская авиация уничтожила командно-наблюдательный пункт ВСУ
Минобороны России: авиация уничтожила в районе Андреевки командно-наблюдательный пункт ВСУ