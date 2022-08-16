Рейтинг@Mail.ru
Российская авиация уничтожила командно-наблюдательный пункт ВСУ - РИА Новости, 16.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220816/ukraina-1809901332.html
Российская авиация уничтожила командно-наблюдательный пункт ВСУ
Российская авиация уничтожила командно-наблюдательный пункт ВСУ - РИА Новости, 16.08.2022
Российская авиация уничтожила командно-наблюдательный пункт ВСУ
Авиация РФ уничтожила в районе Андреевки командно-наблюдательный пункт войск Украины, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T09:32
2022-08-16T13:00
специальная военная операция на украине
безопасность
войска воздушно-космической обороны
россия
херсонская область
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801655780_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_162391060f01c56cf278d70303ea76e7.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Авиация РФ уничтожила в районе Андреевки командно-наблюдательный пункт войск Украины, сообщили во вторник в Минобороны РФ."Высокоточным оружием ВКС России в районе населенного пункта Андреевка Херсонской области поражен командно-наблюдательный пункт 3-го батальона 46-й аэромобильной бригады, а также пункт временной дислокации данной бригады в районе населенного пункта Лозовое. Уничтожено свыше 20 и ранено до 30 националистов", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
херсонская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801655780_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_31b0efe8954909791a4d30ec114461af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, войска воздушно-космической обороны, россия, херсонская область , украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Войска воздушно-космической обороны, Россия, Херсонская область , Украина, Вооруженные силы Украины
09:32 16.08.2022 (обновлено: 13:00 16.08.2022)
 
Российская авиация уничтожила командно-наблюдательный пункт ВСУ

Минобороны России: авиация уничтожила в районе Андреевки командно-наблюдательный пункт ВСУ

© РИА Новости / Кирилл Нортон / Перейти в фотобанкПилот у самолета Су-25 на аэродроме базирования в зоне проведения спецоперации
Пилот у самолета Су-25 на аэродроме базирования в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Кирилл Нортон
Перейти в фотобанк
Пилот у самолета Су-25 на аэродроме базирования в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Авиация РФ уничтожила в районе Андреевки командно-наблюдательный пункт войск Украины, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
"Высокоточным оружием ВКС России в районе населенного пункта Андреевка Херсонской области поражен командно-наблюдательный пункт 3-го батальона 46-й аэромобильной бригады, а также пункт временной дислокации данной бригады в районе населенного пункта Лозовое. Уничтожено свыше 20 и ранено до 30 националистов", - сказали в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВойска воздушно-космической обороныРоссияХерсонская областьУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала