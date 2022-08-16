Рейтинг@Mail.ru
Российские военные за сутки уничтожили силы ВСУ и технику в 182 районах - РИА Новости, 16.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220816/ukraina-1809898805.html
Российские военные за сутки уничтожили силы ВСУ и технику в 182 районах
Российские военные за сутки уничтожили силы ВСУ и технику в 182 районах - РИА Новости, 16.08.2022
Российские военные за сутки уничтожили силы ВСУ и технику в 182 районах
Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили семь пунктов управления украинских войск, живую силу в 182 районах и уничтожили... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T09:22
2022-08-16T13:00
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
донецкая народная республика
соледар
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1c/1805542186_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a41f66cf620b2234306aae8780132d02.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили семь пунктов управления украинских войск, живую силу в 182 районах и уничтожили радиолокационную станцию обнаружения ПВО в районе Баштанки, сообщили во вторник в Минобороны РФ."Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражено: семь пунктов управления, в том числе 14-й механизированной бригады в районе Соледара Донецкой народной республики, а также живая сила, вооружение, военная и специальная техника в 182-х районах. Кроме того, уничтожены: радиолокационная станция обнаружения и наведения целей ПВО в районе населенного пункта Баштанка Николаевской области, склад боеприпасов в районе Зайцево Донецкой народной республики и склад горючего в районе Андреевки Харьковской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
донецкая народная республика
соледар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1c/1805542186_580:462:2692:2046_1920x0_80_0_0_4b39545347efeb469d74ecd0127c2c79.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, украина, донецкая народная республика, соледар, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Донецкая Народная Республика, Соледар, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
09:22 16.08.2022 (обновлено: 13:00 16.08.2022)
 
Российские военные за сутки уничтожили силы ВСУ и технику в 182 районах

Минобороны России сообщило об уничтожении за сутки живой силы и техники ВСУ в 182 районах

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили семь пунктов управления украинских войск, живую силу в 182 районах и уничтожили радиолокационную станцию обнаружения ПВО в районе Баштанки, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
"Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражено: семь пунктов управления, в том числе 14-й механизированной бригады в районе Соледара Донецкой народной республики, а также живая сила, вооружение, военная и специальная техника в 182-х районах. Кроме того, уничтожены: радиолокационная станция обнаружения и наведения целей ПВО в районе населенного пункта Баштанка Николаевской области, склад боеприпасов в районе Зайцево Донецкой народной республики и склад горючего в районе Андреевки Харьковской области", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаДонецкая Народная РеспубликаСоледарМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала