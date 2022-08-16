https://ria.ru/20220816/ukraina-1809898805.html
Российские военные за сутки уничтожили силы ВСУ и технику в 182 районах
Российские военные за сутки уничтожили силы ВСУ и технику в 182 районах - РИА Новости, 16.08.2022
Российские военные за сутки уничтожили силы ВСУ и технику в 182 районах
Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили семь пунктов управления украинских войск, живую силу в 182 районах и уничтожили... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T09:22
2022-08-16T09:22
2022-08-16T13:00
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
донецкая народная республика
соледар
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили семь пунктов управления украинских войск, живую силу в 182 районах и уничтожили радиолокационную станцию обнаружения ПВО в районе Баштанки, сообщили во вторник в Минобороны РФ."Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражено: семь пунктов управления, в том числе 14-й механизированной бригады в районе Соледара Донецкой народной республики, а также живая сила, вооружение, военная и специальная техника в 182-х районах. Кроме того, уничтожены: радиолокационная станция обнаружения и наведения целей ПВО в районе населенного пункта Баштанка Николаевской области, склад боеприпасов в районе Зайцево Донецкой народной республики и склад горючего в районе Андреевки Харьковской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, украина, донецкая народная республика, соледар, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Донецкая Народная Республика, Соледар, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
09:22 16.08.2022 (обновлено: 13:00 16.08.2022)
Российские военные за сутки уничтожили силы ВСУ и технику в 182 районах
Минобороны России сообщило об уничтожении за сутки живой силы и техники ВСУ в 182 районах