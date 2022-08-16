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В Китае рассказали, что сделает Россия, если НАТО нападет на Крым - РИА Новости, 16.08.2022
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В Китае рассказали, что сделает Россия, если НАТО нападет на Крым
В Китае рассказали, что сделает Россия, если НАТО нападет на Крым - РИА Новости, 16.08.2022
В Китае рассказали, что сделает Россия, если НАТО нападет на Крым
Если НАТО начнет военную агрессию против Крыма, Россия в ответ нанесет ракетный удар по Лондону, заявил обозреватель китайского портала Sina. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T02:40
2022-08-16T10:45
в мире
россия
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республика крым
великобритания
китай
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Если НАТО начнет военную агрессию против Крыма, Россия в ответ нанесет ракетный удар по Лондону, заявил обозреватель китайского портала Sina.Он отметил, что Москва готова к самым решительным мерам.В материале указали, что США и их союзники мешают урегулировать ситуацию на Украине, пытаясь за счет России решить свои собственные внутриполитические проблемы. Кроме того, Запад заинтересован в нестабильной международной обстановке и вооруженных конфликтах, так как благодаря этому страны НАТО смогут получать прибыль от продажи оружия и технологий, пояснил автор.При этом руководство России понимает истинные намерения политики Североатлантического альянса, подчеркивает портал, и готово противостоять им.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220814/polsha-1809565277.html
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в мире, россия, нато, республика крым, великобритания, китай, лондон
В мире, Россия, НАТО, Республика Крым, Великобритания, Китай, Лондон
02:40 16.08.2022 (обновлено: 10:45 16.08.2022)
 
В Китае рассказали, что сделает Россия, если НАТО нападет на Крым

Sina: Россия нанесет ракетный удар по Лондону, если НАТО нападет на Крым

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкФлаг России в Бахчисарае
Флаг России в Бахчисарае - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Флаг России в Бахчисарае. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Если НАТО начнет военную агрессию против Крыма, Россия в ответ нанесет ракетный удар по Лондону, заявил обозреватель китайского портала Sina.
Он отметил, что Москва готова к самым решительным мерам.
"Как только НАТО нападет на Крым, это будет равносильно объявлению России войны, и Москва тут же запустит ракеты по Лондону, чтобы показать миру последствия своего гнева", — пишет Sina.
В материале указали, что США и их союзники мешают урегулировать ситуацию на Украине, пытаясь за счет России решить свои собственные внутриполитические проблемы. Кроме того, Запад заинтересован в нестабильной международной обстановке и вооруженных конфликтах, так как благодаря этому страны НАТО смогут получать прибыль от продажи оружия и технологий, пояснил автор.
При этом руководство России понимает истинные намерения политики Североатлантического альянса, подчеркивает портал, и готово противостоять им.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Военнослужащие Южной Кореи на танке K2 - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
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В миреРоссияНАТОРеспублика КрымВеликобританияКитайЛондон
 
 
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