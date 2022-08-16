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В Китае рассказали, что сделает Россия, если НАТО нападет на Крым

В Китае рассказали, что сделает Россия, если НАТО нападет на Крым - РИА Новости, 16.08.2022

В Китае рассказали, что сделает Россия, если НАТО нападет на Крым

Если НАТО начнет военную агрессию против Крыма, Россия в ответ нанесет ракетный удар по Лондону, заявил обозреватель китайского портала Sina. РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T02:40

2022-08-16T02:40

2022-08-16T10:45

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россия

нато

республика крым

великобритания

китай

лондон

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Если НАТО начнет военную агрессию против Крыма, Россия в ответ нанесет ракетный удар по Лондону, заявил обозреватель китайского портала Sina.Он отметил, что Москва готова к самым решительным мерам.В материале указали, что США и их союзники мешают урегулировать ситуацию на Украине, пытаясь за счет России решить свои собственные внутриполитические проблемы. Кроме того, Запад заинтересован в нестабильной международной обстановке и вооруженных конфликтах, так как благодаря этому страны НАТО смогут получать прибыль от продажи оружия и технологий, пояснил автор.При этом руководство России понимает истинные намерения политики Североатлантического альянса, подчеркивает портал, и готово противостоять им.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220814/polsha-1809565277.html

россия

республика крым

великобритания

китай

лондон

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в мире, россия, нато, республика крым, великобритания, китай, лондон