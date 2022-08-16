02:01 16.08.2022 (обновлено: 10:47 16.08.2022)
В США предупредили Киев о катастрофическом ударе России
NI предсказал катастрофические последствия для Киева при потере доступа к Черному морю
© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-мать в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Потеря доступа к Черному морю во время российской спецоперации нанесет катастрофический удар по Киеву, написал обозреватель National Interest Илья Тимченко.
По его мнению, при таком сценарии Украина превратится в "государство-обрубок".
"Потеря доступа к Черному морю нанесет катастрофический экономический и военный удар по Украине и сделает ее государством-обрубком без выхода к морю", — отметил Тимченко.
Автор публикации предположил, что Киев столкнется с проблемой экспорта своей продукции, а также может потерять контроль над трубопроводом, через который голубое топливо поступает в Румынию.
"Если Россия получит эту ветку газопровода, Кремль одержит еще одну стратегическую победу", — говорится в статье.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.