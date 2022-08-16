https://ria.ru/20220816/udar-1809875978.html

В США предупредили Киев о катастрофическом ударе России

В США предупредили Киев о катастрофическом ударе России - РИА Новости, 16.08.2022

В США предупредили Киев о катастрофическом ударе России

Потеря доступа к Черному морю во время российской спецоперации нанесет катастрофический удар по Киеву, написал обозреватель National Interest Илья Тимченко. РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T02:01

2022-08-16T02:01

2022-08-16T10:47

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

россия

украина

киев

черное море

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Потеря доступа к Черному морю во время российской спецоперации нанесет катастрофический удар по Киеву, написал обозреватель National Interest Илья Тимченко.По его мнению, при таком сценарии Украина превратится в "государство-обрубок".Автор публикации предположил, что Киев столкнется с проблемой экспорта своей продукции, а также может потерять контроль над трубопроводом, через который голубое топливо поступает в Румынию.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

https://ria.ru/20220731/konets-1806160129.html

россия

украина

киев

черное море

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в мире, владимир путин, россия, украина, киев, черное море