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В США предупредили Киев о катастрофическом ударе России - РИА Новости, 16.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220816/udar-1809875978.html
В США предупредили Киев о катастрофическом ударе России
В США предупредили Киев о катастрофическом ударе России - РИА Новости, 16.08.2022
В США предупредили Киев о катастрофическом ударе России
Потеря доступа к Черному морю во время российской спецоперации нанесет катастрофический удар по Киеву, написал обозреватель National Interest Илья Тимченко. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T02:01
2022-08-16T10:47
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
россия
украина
киев
черное море
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Потеря доступа к Черному морю во время российской спецоперации нанесет катастрофический удар по Киеву, написал обозреватель National Interest Илья Тимченко.По его мнению, при таком сценарии Украина превратится в "государство-обрубок".Автор публикации предположил, что Киев столкнется с проблемой экспорта своей продукции, а также может потерять контроль над трубопроводом, через который голубое топливо поступает в Румынию.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
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в мире, владимир путин, россия, украина, киев, черное море
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Россия, Украина, Киев, Черное море
02:01 16.08.2022 (обновлено: 10:47 16.08.2022)
 
В США предупредили Киев о катастрофическом ударе России

NI предсказал катастрофические последствия для Киева при потере доступа к Черному морю

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-мать в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Потеря доступа к Черному морю во время российской спецоперации нанесет катастрофический удар по Киеву, написал обозреватель National Interest Илья Тимченко.
По его мнению, при таком сценарии Украина превратится в "государство-обрубок".
"Потеря доступа к Черному морю нанесет катастрофический экономический и военный удар по Украине и сделает ее государством-обрубком без выхода к морю", — отметил Тимченко.
Автор публикации предположил, что Киев столкнется с проблемой экспорта своей продукции, а также может потерять контроль над трубопроводом, через который голубое топливо поступает в Румынию.
"Если Россия получит эту ветку газопровода, Кремль одержит еще одну стратегическую победу", — говорится в статье.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинРоссияУкраинаКиевЧерное море
 
 
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