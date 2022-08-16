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В Харьковской области учителя отправились на курсы переподготовки в Россию
В Харьковской области учителя отправились на курсы переподготовки в Россию - РИА Новости, 16.08.2022
В Харьковской области учителя отправились на курсы переподготовки в Россию
Первая группа преподавателей начальных классов из освобожденных районов Харьковской области направились в Россию на курсы по переподготовки, сообщает... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T14:39
2022-08-16T14:39
2022-08-16T14:39
сергей кравцов
россия
харьковская область
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Первая группа преподавателей начальных классов из освобожденных районов Харьковской области направились в Россию на курсы по переподготовки, сообщает пресс-служба администрации региона."Девяносто три преподавателя начальных классов из Харьковской области отправились на курсы по переподготовке в Курск Российской Федерации", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что это первая группа педагогов, которая отправилась в РФ на переобучение.О том, что Россия предоставит такую возможность учителям из Харьковской области, говорил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в рамках своего визита в Купянск, уточнили в администрации.
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сергей кравцов, россия, харьковская область
Сергей Кравцов, Россия, Харьковская область
В Харьковской области учителя отправились на курсы переподготовки в Россию
Школьные учителя из Харьковской области отправились на курсы переподготовки в Россию