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В Харьковской области учителя отправились на курсы переподготовки в Россию

В Харьковской области учителя отправились на курсы переподготовки в Россию - РИА Новости, 16.08.2022

В Харьковской области учителя отправились на курсы переподготовки в Россию

Первая группа преподавателей начальных классов из освобожденных районов Харьковской области направились в Россию на курсы по переподготовки, сообщает... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T14:39

2022-08-16T14:39

2022-08-16T14:39

сергей кравцов

россия

харьковская область

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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Первая группа преподавателей начальных классов из освобожденных районов Харьковской области направились в Россию на курсы по переподготовки, сообщает пресс-служба администрации региона."Девяносто три преподавателя начальных классов из Харьковской области отправились на курсы по переподготовке в Курск Российской Федерации", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что это первая группа педагогов, которая отправилась в РФ на переобучение.О том, что Россия предоставит такую возможность учителям из Харьковской области, говорил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в рамках своего визита в Купянск, уточнили в администрации.

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россия

харьковская область

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сергей кравцов, россия, харьковская область