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На Тайване назвали учения армии Китая вокруг острова опасной провокацией - РИА Новости, 16.08.2022
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На Тайване назвали учения армии Китая вокруг острова опасной провокацией
На Тайване назвали учения армии Китая вокруг острова опасной провокацией - РИА Новости, 16.08.2022
На Тайване назвали учения армии Китая вокруг острова опасной провокацией
Тайбэй считает новые учения китайских военных вокруг Тайваня опасной провокацией, которая может подорвать региональную стабильность, говорится в заявлении на... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T08:55
2022-08-16T08:55
в мире
тайвань
китай
минобороны китая
конгресс сша
у цянь
нэнси пелоси
сша
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ПЕКИН, 16 авг – РИА Новости. Тайбэй считает новые учения китайских военных вокруг Тайваня опасной провокацией, которая может подорвать региональную стабильность, говорится в заявлении на сайте МИД Тайваня.В понедельник официальный представитель минобороны КНР У Цянь заявил, что китайская армия вновь проводит военные учения и патрулирование вокруг Тайваня в ответ на двухдневный визит на остров делегации американских конгрессменов во главе с сенатором Эдом Марки."В связи с тем, что Китай 15 августа вновь объявил о проведении военных учений в морской акватории и воздушном пространстве вокруг Тайваня под предлогом визита на остров конгрессменов США, министерство иностранных дел повторяет, что прием иностранных парламентариев является нормальным явлением для обычных обменов между демократическими странами", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства острова.В министерстве также считают, что со стороны Китая абсурдно "использовать это в качестве предлога для осуществления опасных военных провокаций"."Это может лишь еще сильнее подорвать региональную стабильность и стать помехой для крайне важных морских путей и коммерческой деятельности в Индо-Тихоокеанском регионе, это незаконно и безответственно", - указали в МИД Тайваня.Отмечается, что Тайбэй предупреждает Пекин о необходимости "немедленно прекратить эскалацию региональной напряженности", а также призывает международное сообщество "совместно осудить нерациональные военные действия Китая, которые не только подрывают статус-кво в Тайваньском проливе, но и создают серьезный вызов региональной безопасности".Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавнего визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и начал масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20220816/tayvan-1809892733.html
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в мире, тайвань, китай, минобороны китая, конгресс сша, у цянь, нэнси пелоси, сша
В мире, Тайвань, Китай, Минобороны Китая, Конгресс США, У Цянь, Нэнси Пелоси, США
08:55 16.08.2022
 
На Тайване назвали учения армии Китая вокруг острова опасной провокацией

На Тайване считают новые учения армии Китая вокруг острова опасной провокацией

© AFP 2022 / Hector RetamalЛюди наблюдают за пусками ракет во время учений армии Китая в Тайваньском проливе
Люди наблюдают за пусками ракет во время учений армии Китая в Тайваньском проливе - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© AFP 2022 / Hector Retamal
Люди наблюдают за пусками ракет во время учений армии Китая в Тайваньском проливе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 16 авг – РИА Новости. Тайбэй считает новые учения китайских военных вокруг Тайваня опасной провокацией, которая может подорвать региональную стабильность, говорится в заявлении на сайте МИД Тайваня.
В понедельник официальный представитель минобороны КНР У Цянь заявил, что китайская армия вновь проводит военные учения и патрулирование вокруг Тайваня в ответ на двухдневный визит на остров делегации американских конгрессменов во главе с сенатором Эдом Марки.
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"В связи с тем, что Китай 15 августа вновь объявил о проведении военных учений в морской акватории и воздушном пространстве вокруг Тайваня под предлогом визита на остров конгрессменов США, министерство иностранных дел повторяет, что прием иностранных парламентариев является нормальным явлением для обычных обменов между демократическими странами", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства острова.
В министерстве также считают, что со стороны Китая абсурдно "использовать это в качестве предлога для осуществления опасных военных провокаций".
"Это может лишь еще сильнее подорвать региональную стабильность и стать помехой для крайне важных морских путей и коммерческой деятельности в Индо-Тихоокеанском регионе, это незаконно и безответственно", - указали в МИД Тайваня.
Экипаж танка Type 96 армии КНР - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
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Отмечается, что Тайбэй предупреждает Пекин о необходимости "немедленно прекратить эскалацию региональной напряженности", а также призывает международное сообщество "совместно осудить нерациональные военные действия Китая, которые не только подрывают статус-кво в Тайваньском проливе, но и создают серьезный вызов региональной безопасности".
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавнего визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и начал масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Сенатор-демократ США Эд Марки и член Палаты представителей Демократической партии Джон Гараменди прибывают к зданию парламента в Тайбэе, Тайвань - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
Вчера, 10:47
США повторяют провокации, отправив новую делегацию на Тайвань пишут СМИ
 
В миреТайваньКитайМинобороны КитаяКонгресс СШАУ ЦяньНэнси ПелосиСША
 
 
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