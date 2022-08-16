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На Тайване назвали учения армии Китая вокруг острова опасной провокацией

На Тайване назвали учения армии Китая вокруг острова опасной провокацией - РИА Новости, 16.08.2022

На Тайване назвали учения армии Китая вокруг острова опасной провокацией

Тайбэй считает новые учения китайских военных вокруг Тайваня опасной провокацией, которая может подорвать региональную стабильность, говорится в заявлении на... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T08:55

2022-08-16T08:55

2022-08-16T08:55

в мире

тайвань

китай

минобороны китая

конгресс сша

у цянь

нэнси пелоси

сша

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ПЕКИН, 16 авг – РИА Новости. Тайбэй считает новые учения китайских военных вокруг Тайваня опасной провокацией, которая может подорвать региональную стабильность, говорится в заявлении на сайте МИД Тайваня.В понедельник официальный представитель минобороны КНР У Цянь заявил, что китайская армия вновь проводит военные учения и патрулирование вокруг Тайваня в ответ на двухдневный визит на остров делегации американских конгрессменов во главе с сенатором Эдом Марки."В связи с тем, что Китай 15 августа вновь объявил о проведении военных учений в морской акватории и воздушном пространстве вокруг Тайваня под предлогом визита на остров конгрессменов США, министерство иностранных дел повторяет, что прием иностранных парламентариев является нормальным явлением для обычных обменов между демократическими странами", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства острова.В министерстве также считают, что со стороны Китая абсурдно "использовать это в качестве предлога для осуществления опасных военных провокаций"."Это может лишь еще сильнее подорвать региональную стабильность и стать помехой для крайне важных морских путей и коммерческой деятельности в Индо-Тихоокеанском регионе, это незаконно и безответственно", - указали в МИД Тайваня.Отмечается, что Тайбэй предупреждает Пекин о необходимости "немедленно прекратить эскалацию региональной напряженности", а также призывает международное сообщество "совместно осудить нерациональные военные действия Китая, которые не только подрывают статус-кво в Тайваньском проливе, но и создают серьезный вызов региональной безопасности".Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавнего визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и начал масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220816/tayvan-1809892733.html

https://ria.ru/20220816/kitay-1809887912.html

https://ria.ru/20220815/tayvan-1809617455.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, тайвань, китай, минобороны китая, конгресс сша, у цянь, нэнси пелоси, сша