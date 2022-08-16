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Суд вынес приговор сотрудникам УАЗа за хищение деталей на 800 тысяч рублей - РИА Новости, 16.08.2022
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Суд вынес приговор сотрудникам УАЗа за хищение деталей на 800 тысяч рублей
Суд вынес приговор сотрудникам УАЗа за хищение деталей на 800 тысяч рублей - РИА Новости, 16.08.2022
Суд вынес приговор сотрудникам УАЗа за хищение деталей на 800 тысяч рублей
Суд вынес приговор в отношении сотрудников Ульяновского автомобильного завода (УАЗ, входит в группу "Соллерс"), шестеро из них получили реальные сроки, сообщает РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T20:06
2022-08-16T20:06
происшествия
ульяновский автомобильный завод (уаз)
россия
следственный комитет россии (ск рф)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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САМАРА, 16 авг – РИА Новости. Суд вынес приговор в отношении сотрудников Ульяновского автомобильного завода (УАЗ, входит в группу "Соллерс"), шестеро из них получили реальные сроки, сообщает пресс-служба СУСК по региону.В июне прошлого года в УМВД по региону РИА Новости сообщили, что провели оперативно-розыскные мероприятия на заводе. В пресс-службе УАЗа агентству уточнили, что в результате была разоблачена группа из сотрудников завода и заводской охраны. Следователи возбудили уголовное дело по факту хищения имущества УАЗа.Следствием и судом установлено, что с января по июнь 2021 года двое работников производства сборки и сдачи автомобилей похищали и прятали детали и запасные части для автомобилей в заранее обустроенные тайники. Затем четверо других сотрудников завода, маскируя похищенное под личные вещи в ручной клади, переносили его через охрану главной проходной за пределы территории УАЗа. Четверо сотрудников из числа охраны за деньги пропускали их без досмотра. Еще один участник организованной преступной группы, не являющийся работником предприятия, за деньги предоставил нескольких гаражных боксов для складирования похищенного, а также осуществлял поиск покупателей. По данным СУСК, ущерб предприятию составил 799 тысяч рублей. В ходе следствия он был возмещен в полном объеме."Шестеро осужденных приговорены к реальному лишению свободы на сроки от 3 лет до 4 лет 6 месяцев, еще пятерым осужденным назначено наказание в виде лишения свободы условно. Кроме того, всем осужденным назначено дополнительное наказание в виде штрафа", - говорится в сообщении.Все осужденные признаны виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 4 статьи 158 УК (кража, совершенная в крупном размере, организованной группой).
https://ria.ru/20220421/vzyatka-1784752579.html
https://ria.ru/20220720/sud-1803766647.html
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происшествия, ульяновский автомобильный завод (уаз), россия, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
20:06 16.08.2022
 
Суд вынес приговор сотрудникам УАЗа за хищение деталей на 800 тысяч рублей

Суд вынес приговор сотрудникам УАЗа за хищение деталей и запчастей на 799 тысяч рублей

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
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Молоток судьи. Архивное фото
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САМАРА, 16 авг – РИА Новости. Суд вынес приговор в отношении сотрудников Ульяновского автомобильного завода (УАЗ, входит в группу "Соллерс"), шестеро из них получили реальные сроки, сообщает пресс-служба СУСК по региону.
В июне прошлого года в УМВД по региону РИА Новости сообщили, что провели оперативно-розыскные мероприятия на заводе. В пресс-службе УАЗа агентству уточнили, что в результате была разоблачена группа из сотрудников завода и заводской охраны. Следователи возбудили уголовное дело по факту хищения имущества УАЗа.
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
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Чиновник в Нижегородской области пойдет в колонию за взятку УАЗом
Следствием и судом установлено, что с января по июнь 2021 года двое работников производства сборки и сдачи автомобилей похищали и прятали детали и запасные части для автомобилей в заранее обустроенные тайники. Затем четверо других сотрудников завода, маскируя похищенное под личные вещи в ручной клади, переносили его через охрану главной проходной за пределы территории УАЗа. Четверо сотрудников из числа охраны за деньги пропускали их без досмотра. Еще один участник организованной преступной группы, не являющийся работником предприятия, за деньги предоставил нескольких гаражных боксов для складирования похищенного, а также осуществлял поиск покупателей. По данным СУСК, ущерб предприятию составил 799 тысяч рублей. В ходе следствия он был возмещен в полном объеме.
"Шестеро осужденных приговорены к реальному лишению свободы на сроки от 3 лет до 4 лет 6 месяцев, еще пятерым осужденным назначено наказание в виде лишения свободы условно. Кроме того, всем осужденным назначено дополнительное наказание в виде штрафа", - говорится в сообщении.
Все осужденные признаны виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 4 статьи 158 УК (кража, совершенная в крупном размере, организованной группой).
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20 июля, 15:38
В Воронежской области директора техникума будут судить за "мертвые души"
 
ПроисшествияУльяновский автомобильный завод (УАЗ)РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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