https://ria.ru/20220816/uaz-1810096288.html

Суд вынес приговор сотрудникам УАЗа за хищение деталей на 800 тысяч рублей

Суд вынес приговор сотрудникам УАЗа за хищение деталей на 800 тысяч рублей - РИА Новости, 16.08.2022

Суд вынес приговор сотрудникам УАЗа за хищение деталей на 800 тысяч рублей

Суд вынес приговор в отношении сотрудников Ульяновского автомобильного завода (УАЗ, входит в группу "Соллерс"), шестеро из них получили реальные сроки, сообщает РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T20:06

2022-08-16T20:06

2022-08-16T20:06

происшествия

ульяновский автомобильный завод (уаз)

россия

следственный комитет россии (ск рф)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800552689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_36c1addcd79fa4ad50ac136d4cc1f447.jpg

САМАРА, 16 авг – РИА Новости. Суд вынес приговор в отношении сотрудников Ульяновского автомобильного завода (УАЗ, входит в группу "Соллерс"), шестеро из них получили реальные сроки, сообщает пресс-служба СУСК по региону.В июне прошлого года в УМВД по региону РИА Новости сообщили, что провели оперативно-розыскные мероприятия на заводе. В пресс-службе УАЗа агентству уточнили, что в результате была разоблачена группа из сотрудников завода и заводской охраны. Следователи возбудили уголовное дело по факту хищения имущества УАЗа.Следствием и судом установлено, что с января по июнь 2021 года двое работников производства сборки и сдачи автомобилей похищали и прятали детали и запасные части для автомобилей в заранее обустроенные тайники. Затем четверо других сотрудников завода, маскируя похищенное под личные вещи в ручной клади, переносили его через охрану главной проходной за пределы территории УАЗа. Четверо сотрудников из числа охраны за деньги пропускали их без досмотра. Еще один участник организованной преступной группы, не являющийся работником предприятия, за деньги предоставил нескольких гаражных боксов для складирования похищенного, а также осуществлял поиск покупателей. По данным СУСК, ущерб предприятию составил 799 тысяч рублей. В ходе следствия он был возмещен в полном объеме."Шестеро осужденных приговорены к реальному лишению свободы на сроки от 3 лет до 4 лет 6 месяцев, еще пятерым осужденным назначено наказание в виде лишения свободы условно. Кроме того, всем осужденным назначено дополнительное наказание в виде штрафа", - говорится в сообщении.Все осужденные признаны виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 4 статьи 158 УК (кража, совершенная в крупном размере, организованной группой).

https://ria.ru/20220421/vzyatka-1784752579.html

https://ria.ru/20220720/sud-1803766647.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, ульяновский автомобильный завод (уаз), россия, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии)