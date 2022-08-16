https://ria.ru/20220816/twitch-1809947972.html

Суд оштрафовал Twitch на два миллиона рублей за фейки о российской армии

Суд оштрафовал Twitch на два миллиона рублей за фейки о российской армии - РИА Новости, 16.08.2022

Суд оштрафовал Twitch на два миллиона рублей за фейки о российской армии

Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 2 миллиона рублей сервис прямых трансляций Twitch за отказ удалить фейки о российской... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T11:56

2022-08-16T11:56

2022-08-16T11:56

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

происшествия

цензура

интернет

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 2 миллиона рублей сервис прямых трансляций Twitch за отказ удалить фейки о российской армии, передает корреспондент РИА Новости."Постановлением мирового судьи судебного участка N422 Таганского района города Москвы Twitch Interactive, Inc признан виновным в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ... назначить наказание в виде административного штрафа в размере 2 миллионов рублей", - сказал судья.Протокол составлен после публикации записи стрима девушки из украинской Бучи с геймером.Представители компании просили прекратить производство, так как часть видео длиной 31 секунду "была вырвана из контекста". Также юристы представили заключение эксперта - директора Национального исследовательского центра телевидения и радио, который указал, что никто из собеседников не упоминает Вооруженные силы РФ, а также похожие по смыслу слова.Twitch известен прежде всего как сервис по трансляции видеоигр и киберспортивных турниров.В Минобороны РФ ранее заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о "преступлениях" российских военных в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.Как отмечал в июне глава МИД РФ Сергей Лавров, имена погибших в ходе провокации в Буче, показанные западными телеканалами, до сих пор никому не предъявлены, нет и информации о характере ранений людей, которые привели к их гибели - это говорит о том, что Западу важно лишь "вбросить провокацию, устроить из нее громкий шум".

https://ria.ru/20220810/ovsyannikova-1808672620.html

https://ria.ru/20220810/rozysk-1808494824.html

https://ria.ru/20220804/feyk-1807247095.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

министерство обороны рф (минобороны рф), россия, происшествия, цензура, интернет