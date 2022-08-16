https://ria.ru/20220816/turisty-1810058997.html

Эксперт рассказал, за чем туристы из России едут в Белоруссию

Эксперт рассказал, за чем туристы из России едут в Белоруссию - РИА Новости, 16.08.2022

Эксперт рассказал, за чем туристы из России едут в Белоруссию

Туристический поток из России в Белоруссию на фоне западных санкций вырос, вернувшись к объемам доковидного периода, но изменился средний возраст туристов и... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T17:09

2022-08-16T17:09

2022-08-16T17:13

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МИНСК, 16 авг – РИА Новости. Туристический поток из России в Белоруссию на фоне западных санкций вырос, вернувшись к объемам доковидного периода, но изменился средний возраст туристов и сферы их интересов, сообщил РИА Новости председатель правления белорусского Республиканского союза туристической индустрии Филипп Гулый.Турпоток растет, но точных цифр нет"Исходя из тех данных, того среза, который есть у нас по союзу … можно сказать, что (количество туристов из России – ред.) фактически доковидных времен. Единственное, что есть существенная разница в возрасте и категории туристов", - сказал Гулый.Собеседник агентства отметил, что в настоящее время туристический поток из России примерно такой же, как до коронавирусной пандемии и введенных на ее фоне ограничений на поездки граждан, но точное количество российских туристов и их вклад в экономику Белоруссии сложно оценить ввиду отсутствия корректной статистики в республике: имеющиеся инструменты статистического учета не предполагают возможности оперативной статистики."Подавляющее большинство – это не организованные туристы, а самостоятельные. Поток хаотичный, нет глубины продаж и бронирования. Соответственно, официальная статистика (о вкладе российских туристов в экономику Белоруссии – ред.) будет существенно занижена. Вклад от туризма будет отнесен на другие сферы (экономики – ред.)", - продолжил собеседник агентства. Он также обратил внимание на отсутствие пограничного контроля на белорусско-российской границе, на свободное передвижение граждан между странами, что также усложняет учет туристов.Как подчеркнул эксперт, росту туристического потока из РФ в Белоруссию поспособствовали не столько снятие ковидных ограничений между странами и улучшение транспортного сообщения, сколько западные санкции в отношении России и уход ряда западных компаний с российского рынка. "Этому росту не способствовало ничего, что могла бы сделать Республика Беларусь: росту поспособствовали исключительно ограничения логистических возможностей для туристов Российской Федерации за пределами России", - сказал он.Гулый назвал этот процесс "импортозамещением Европы", отметив, что Белоруссия оказалась в более выигрышной ситуации. Он подчеркнул, что такое происходит не в первый раз, подобная ситуация была в 2008 году и в 2014 году.Портрет туриста из РФГулый отметил, что белорусские туристические компании не имеют отношения к въездному потоку туристов из России. По его словам, 5-7 турфирм предлагают услуги въездного туризма, гиды также обрабатывают лишь часть потока российских туристов, но основными бенефициарами потока является инфраструктура – гостиницы, санатории и сфера развлечений. Эксперт также отметил, что каналами дистрибуции далеко не всегда выступают российские туристические компании, не говоря уже о белорусских. "Это – самостоятельный хаотичный поток", - констатировал собеседник.Гулый рассказал, что на сегодняшний день приезжающий в республику российский турист более молодой и более платежеспособный, он в меньшей степени потребляет классические туристические продукты, в меньшей степени посещает классические туристические объекты. "Он больше ориентирован на сферу развлечений, развлекательную и общепотребительскую инфраструктуру", - констатировал глава союза. По его словам, "российские туристы не столько приобретают экскурсии и посещения музеев, сколько предпочитают магазины, шопинг, оформление банковских карт (эмитированных белорусскими банками тех международных платежных систем, которые ушли с российского рынка – ред.)".Касаясь спроса россиян на белорусские санатории и агроусадьбы, Гулый заметил, что агроусадьбы не пользовались у россиян сверхспросом: основным потребителем их услуг были белорусские граждане. Исключение составляют некоторые гостиничные комплексы, которые юридически попадают под определение усадьбы. Они были и остаются популярны у россиян. "Все классические продукты, которые российским рынком потреблялись, сейчас тоже востребованы", - отметил собеседник. Он подчеркнул, что сейчас лето, высокий сезон и большая загрузка.Туристы из ЕС тоже предпочитают шоппингГулый также рассказал, что на фоне введения безвизового въезда в Белоруссию для жителей Литвы, Латвии и Польши наблюдается рост турпотока и с этой стороны. В отличие от России количество туристов из соседних стран ЕС можно подсчитать: по информации госпогранкомитета Белоруссии на понедельник, например, с 15 апреля 186 625 жителей Латвии, Литвы и Польши воспользовались правом безвизового въезда в республику.Собеседник агентства рассказал, что эта категория туристов также ориентируется на покупки и развлечения в Белоруссии, в незначительном количестве приобретает экскурсии. По его словам, поляков, литовцев, латышей "много, они заправляются (на АЗС в Белоруссии – ред.), путешествуют самостоятельно, ходят в магазины, живут в гостиницах и санаториях, иногда организованные группы заказывают гидов".Он подчеркнул, что власти стран Балтии противодействуют взаимодействию между бизнесом этих стран и бизнесом Белоруссии, есть запреты на банковские переводы, так что фактически белорусский турбизнес не может работать с партнерами в этих странах. В то же время Гулый заметил, что есть небольшие компании, которые автобусами привозят туристов в Белоруссию, самостоятельно рассчитываются, в лучшем случае нанимая у белорусской стороны гидов.Он подчеркнул, что в текущих условиях наблюдается ситуация, когда белорусские туркомпании, которые осуществляют продажу турпродуктов, "выпадают из цепочки", но туристическая инфраструктура заполняется иностранцами. "В подавляющей своей массе (иностранный – ред.) турист в Белоруссии неорганизованный и его вклад в экономику, доходы от туризма невозможно оценить. В доковидный период роль туристических компаний была все же гораздо заметнее", - констатировал эксперт.

https://ria.ru/20220810/krym-1808650451.html

https://ria.ru/20220816/kart-1809872635.html

https://ria.ru/20220814/defitsit-1809552952.html

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белоруссия, россия, евросоюз, туризм, новости - туризм