https://ria.ru/20220816/traur-1810077597.html

В Армении объявили траур по погибшим при взрыве в ТЦ

В Армении объявили траур по погибшим при взрыве в ТЦ - РИА Новости, 16.08.2022

В Армении объявили траур по погибшим при взрыве в ТЦ

Траур в память о жертвах взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване объявлен в Армении 17 и 18 августа, сообщается на сайте правительства. РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T18:24

2022-08-16T18:24

2022-08-16T18:36

армения

ереван

взрыв на рынке в ереване

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ЕРЕВАН, 16 авг - РИА Новости. Траур в память о жертвах взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване объявлен в Армении 17 и 18 августа, сообщается на сайте правительства."В память о гражданах, погибших в результате пожара и взрыва...14 августа в Республике Армения объявляется траур 17 и 18 августа", - говорится в правительственном распоряжении.В результате взрыва в торговом центре, по последним данным, погибли 16 человек, 62 получили ранения. В мэрии Еревана ранее уточняли, что в "Сурмалу" взорвался склад пиротехнических материалов.

https://ria.ru/20220816/erevan-1810071284.html

армения

ереван

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армения, ереван, взрыв на рынке в ереване