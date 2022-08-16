https://ria.ru/20220816/traur-1810077597.html
В Армении объявили траур по погибшим при взрыве в ТЦ
В Армении объявили траур по погибшим при взрыве в ТЦ - РИА Новости, 16.08.2022
В Армении объявили траур по погибшим при взрыве в ТЦ
Траур в память о жертвах взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване объявлен в Армении 17 и 18 августа, сообщается на сайте правительства. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T18:24
2022-08-16T18:24
2022-08-16T18:36
армения
ереван
взрыв на рынке в ереване
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ЕРЕВАН, 16 авг - РИА Новости. Траур в память о жертвах взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване объявлен в Армении 17 и 18 августа, сообщается на сайте правительства."В память о гражданах, погибших в результате пожара и взрыва...14 августа в Республике Армения объявляется траур 17 и 18 августа", - говорится в правительственном распоряжении.В результате взрыва в торговом центре, по последним данным, погибли 16 человек, 62 получили ранения. В мэрии Еревана ранее уточняли, что в "Сурмалу" взорвался склад пиротехнических материалов.
https://ria.ru/20220816/erevan-1810071284.html
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армения, ереван, взрыв на рынке в ереване
Армения, Ереван, Взрыв на рынке в Ереване
18:24 16.08.2022 (обновлено: 18:36 16.08.2022)
В Армении объявили траур по погибшим при взрыве в ТЦ
В Армении объявили траур 17 и 18 августа по погибшим при взрыве в ТЦ в Ереване