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Сравнены траты россиян и европейцев на электричество в структуре расходов - РИА Новости, 16.08.2022
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Сравнены траты россиян и европейцев на электричество в структуре расходов
Сравнены траты россиян и европейцев на электричество в структуре расходов - РИА Новости, 16.08.2022
Сравнены траты россиян и европейцев на электричество в структуре расходов
Затраты на электроэнергию в России в среднем составляют менее 1,5% всех расходов домохозяйств, что вдвое ниже, чем у европейцев, поэтому рост цен в Европе... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T05:56
2022-08-16T05:57
экономика
россия
европа
евросоюз
германия
сергей колобанов
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Затраты на электроэнергию в России в среднем составляют менее 1,5% всех расходов домохозяйств, что вдвое ниже, чем у европейцев, поэтому рост цен в Европе воспринимается более болезненно, рассказал РИА Новости заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" Центра стратегических разработок (ЦСР) Сергей Колобанов.Колобанов пояснил, что в структуре конечной цены на электричество в ЕС доля затрат на производство энергии составляла для домохозяйств в 2021 году около 37%, для прочих потребителей – 43%. Поэтому рост биржевых цен на электроэнергию для конечных потребителей не обернется столь большим подорожанием, так как значительную часть составляют затраты на передачу энергии сетевыми организациями и налоги, которые многие правительства снижают в качестве антикризисной меры.Официальная статистика по фактическим ценам в Европе формируется с большой задержкой, также рассказал эксперт ЦСР, а учет при этом ведется в разрезе полугодий, поэтому данных январь-июнь 2022 года еще нет. Колобанов отметил, что оценить рост цен на электроэнергию в Европе можно только по данным биржевых торгов, которые ведутся по разным зонам (регионам). Так, например, в Германии за 7 месяцев 2022 года цена по краткосрочным контрактам выросла на 42%, а фьючерсы на декабрь текущего года предполагают рост цены на 133% к уровню декабря 2021 года, привел пример он."Если сравнивать цены для домохозяйств в Европе с тарифами для населения в России, то разница по итогам 2021 года была в 4,5-6,4 раза. В сегменте для прочих потребителей разница между ЕС и Россией в 2021 году также составляла около 5 раз", — рассказал он уточнив, что данные посчитаны при курсе евро около 87 рублей (в среднем за прошлый год).Колобанов добавил также, что за 7 месяцев 2022 года в России тарифы для населения (в рублях) выросли всего на 4-5%, однако поскольку текущий курс евро значительно ниже прошлогодних значений, в пересчете на европейскую валюту тарифы демонстрируют более значительный рост.
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"Дошло до того, что мы радуемся воде" – засуха обострила энергокризис в ЕС
Аномальная засушливая погода в Норвегии привела к снижению уровня воды в реках и сокращению производства энергии ГЭС. Запасы питьевой воды в этой стране оказались на рекордно низком уровне. Правительство Норвегии планирует ограничить экспорт электроэнергии, что усугубит проблемы с энергообеспечением в Германии, Нидерландах и Англии. Атомные электростанции во Франции не могут работать в полную силу из-за слишком теплой воды в реках. В Германии затруднено судоходство по Рейну. А в Италии от засухи и обмеления рек сильно страдает сельское хозяйство.
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экономика, россия, европа, евросоюз, германия, сергей колобанов
Экономика, Россия, Европа, Евросоюз, Германия, Сергей Колобанов
05:56 16.08.2022 (обновлено: 05:57 16.08.2022)
 
Сравнены траты россиян и европейцев на электричество в структуре расходов

Эксперт Колобанов: траты на электричество в структуре расходов в России ниже, чем в Европе

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкТрансформаторы
Трансформаторы - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Затраты на электроэнергию в России в среднем составляют менее 1,5% всех расходов домохозяйств, что вдвое ниже, чем у европейцев, поэтому рост цен в Европе воспринимается более болезненно, рассказал РИА Новости заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" Центра стратегических разработок (ЦСР) Сергей Колобанов.
Колобанов пояснил, что в структуре конечной цены на электричество в ЕС доля затрат на производство энергии составляла для домохозяйств в 2021 году около 37%, для прочих потребителей – 43%. Поэтому рост биржевых цен на электроэнергию для конечных потребителей не обернется столь большим подорожанием, так как значительную часть составляют затраты на передачу энергии сетевыми организациями и налоги, которые многие правительства снижают в качестве антикризисной меры.
"Вместе с тем надо учитывать как разный уровень жизни в наших странах, так и различную структуру потребления: если в России затраты на электроэнергию в среднем составляют менее 1,5% всех расходов домохозяйств, то в Европе эта величина значительно выше – около 2,5-3%. Поэтому рост цен на электричество там воспринимается более болезненно", — уверен он.
Официальная статистика по фактическим ценам в Европе формируется с большой задержкой, также рассказал эксперт ЦСР, а учет при этом ведется в разрезе полугодий, поэтому данных январь-июнь 2022 года еще нет. Колобанов отметил, что оценить рост цен на электроэнергию в Европе можно только по данным биржевых торгов, которые ведутся по разным зонам (регионам). Так, например, в Германии за 7 месяцев 2022 года цена по краткосрочным контрактам выросла на 42%, а фьючерсы на декабрь текущего года предполагают рост цены на 133% к уровню декабря 2021 года, привел пример он.
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"Если сравнивать цены для домохозяйств в Европе с тарифами для населения в России, то разница по итогам 2021 года была в 4,5-6,4 раза. В сегменте для прочих потребителей разница между ЕС и Россией в 2021 году также составляла около 5 раз", — рассказал он уточнив, что данные посчитаны при курсе евро около 87 рублей (в среднем за прошлый год).
Колобанов добавил также, что за 7 месяцев 2022 года в России тарифы для населения (в рублях) выросли всего на 4-5%, однако поскольку текущий курс евро значительно ниже прошлогодних значений, в пересчете на европейскую валюту тарифы демонстрируют более значительный рост.
 
ЭкономикаРоссияЕвропаЕвросоюзГерманияСергей Колобанов
 
 
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