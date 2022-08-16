https://ria.ru/20220816/traty-1809884927.html

Сравнены траты россиян и европейцев на электричество в структуре расходов

Сравнены траты россиян и европейцев на электричество в структуре расходов - РИА Новости, 16.08.2022

Сравнены траты россиян и европейцев на электричество в структуре расходов

Затраты на электроэнергию в России в среднем составляют менее 1,5% всех расходов домохозяйств, что вдвое ниже, чем у европейцев, поэтому рост цен в Европе... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T05:56

2022-08-16T05:56

2022-08-16T05:57

экономика

россия

европа

евросоюз

германия

сергей колобанов

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Затраты на электроэнергию в России в среднем составляют менее 1,5% всех расходов домохозяйств, что вдвое ниже, чем у европейцев, поэтому рост цен в Европе воспринимается более болезненно, рассказал РИА Новости заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" Центра стратегических разработок (ЦСР) Сергей Колобанов.Колобанов пояснил, что в структуре конечной цены на электричество в ЕС доля затрат на производство энергии составляла для домохозяйств в 2021 году около 37%, для прочих потребителей – 43%. Поэтому рост биржевых цен на электроэнергию для конечных потребителей не обернется столь большим подорожанием, так как значительную часть составляют затраты на передачу энергии сетевыми организациями и налоги, которые многие правительства снижают в качестве антикризисной меры.Официальная статистика по фактическим ценам в Европе формируется с большой задержкой, также рассказал эксперт ЦСР, а учет при этом ведется в разрезе полугодий, поэтому данных январь-июнь 2022 года еще нет. Колобанов отметил, что оценить рост цен на электроэнергию в Европе можно только по данным биржевых торгов, которые ведутся по разным зонам (регионам). Так, например, в Германии за 7 месяцев 2022 года цена по краткосрочным контрактам выросла на 42%, а фьючерсы на декабрь текущего года предполагают рост цены на 133% к уровню декабря 2021 года, привел пример он."Если сравнивать цены для домохозяйств в Европе с тарифами для населения в России, то разница по итогам 2021 года была в 4,5-6,4 раза. В сегменте для прочих потребителей разница между ЕС и Россией в 2021 году также составляла около 5 раз", — рассказал он уточнив, что данные посчитаны при курсе евро около 87 рублей (в среднем за прошлый год).Колобанов добавил также, что за 7 месяцев 2022 года в России тарифы для населения (в рублях) выросли всего на 4-5%, однако поскольку текущий курс евро значительно ниже прошлогодних значений, в пересчете на европейскую валюту тарифы демонстрируют более значительный рост.

https://ria.ru/20220814/evrosoyuz-1808813791.html

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"Дошло до того, что мы радуемся воде" – засуха обострила энергокризис в ЕС Аномальная засушливая погода в Норвегии привела к снижению уровня воды в реках и сокращению производства энергии ГЭС. Запасы питьевой воды в этой стране оказались на рекордно низком уровне. Правительство Норвегии планирует ограничить экспорт электроэнергии, что усугубит проблемы с энергообеспечением в Германии, Нидерландах и Англии. Атомные электростанции во Франции не могут работать в полную силу из-за слишком теплой воды в реках. В Германии затруднено судоходство по Рейну. А в Италии от засухи и обмеления рек сильно страдает сельское хозяйство. 2022-08-16T05:56 true PT2M07S

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экономика, россия, европа, евросоюз, германия, сергей колобанов