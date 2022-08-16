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Банки в Литве могут в виде исключения принять оплату транзита в Калининград - РИА Новости, 16.08.2022
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Банки в Литве могут в виде исключения принять оплату транзита в Калининград
Банки в Литве могут в виде исключения принять оплату транзита в Калининград - РИА Новости, 16.08.2022
Банки в Литве могут в виде исключения принять оплату транзита в Калининград
Министерство транспорта Литвы попросило банки в исключительных случаях создавать возможности для оплаты транзита российских грузов в Калининград. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T18:31
2022-08-16T18:31
калининград
евросоюз
еврокомиссия
санкции в отношении россии
литва
россия
экономика
в мире
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Министерство транспорта Литвы попросило банки в исключительных случаях создавать возможности для оплаты транзита российских грузов в Калининград."Министерство транспорта попросило коммерческие банки оценивать обстоятельства и в исключительных случаях создавать возможность для осуществления расчетов, связанных с калининградским транзитом", - приводит агентство ELTA сообщение министерства.В ведомстве также подчеркнули, что банки, ассоциация банков Литвы и ответственные организации постоянно ведут консультации по поводу конкретных случаев, однако окончательное решение об осуществлении платежей зависит не от государственных учреждений.Литовский "Шяуляй банк", через который проходили платежи за калининградский транзит, с 15 августа прекращает операции с Россией в рублях, расчеты во всех остальных валютах будут остановлены 1 сентября, заявила представитель ассоциации банков Литвы Валерия Кигуолене. Ранее в конце июля банк объявил о прекращении с 1 сентября операций с Россией.Вильнюс с 18 июня запретил провозить по своей территории в Калининградскую область товары, подпавшие под санкции Евросоюза: стройматериалы, металл, дерево, цемент, удобрения, алкоголь, икру и другие категории - в целом примерно половину от всего объема перевозок. Как утверждают литовские власти, они только выполняли санкции ЕС. Впоследствии Еврокомиссия опубликовала разъяснения, согласно которым транзит в Калининград автотранспортом остается под запретом, а транзит по железной дороге возможен при должном контроле.Ранее министр транспорта Литвы Марюс Скуодис заявлял, что решение прекратить принимать платежи из России, которое может повлечь за собой остановку транзита в Калининград, принимают сами банки, а государство на них повлиять никак не может. В ответ на это губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил открыть счет в казначействе Литвы, чтобы оплачивать железнодорожный транзит. По его мнению, такой счет можно открыть Российским железным дорогам, чтобы через него вносить платежи в адрес литовских железных дорог.Позднее в СМИ появилась информация со ссылкой на Минфин Литвы, что закон о государственной казне не предусматривает такой возможности.
https://ria.ru/20220815/tranzit-1809769572.html
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калининград, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, литва, россия, экономика, в мире, санкции, калининградская область
Калининград, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России, Литва, Россия, Экономика, В мире, Санкции, Калининградская область
18:31 16.08.2022
 
Банки в Литве могут в виде исключения принять оплату транзита в Калининград

Минтранс Литвы просит банки в исключительных случаях принять оплату транзита в Калининград

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкПрибытие первого грузового поезда с цементом в Калининград транзитом через Литву после снятия ограничений Евросоюза
Прибытие первого грузового поезда с цементом в Калининград транзитом через Литву после снятия ограничений Евросоюза - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Прибытие первого грузового поезда с цементом в Калининград транзитом через Литву после снятия ограничений Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Министерство транспорта Литвы попросило банки в исключительных случаях создавать возможности для оплаты транзита российских грузов в Калининград.
"Министерство транспорта попросило коммерческие банки оценивать обстоятельства и в исключительных случаях создавать возможность для осуществления расчетов, связанных с калининградским транзитом", - приводит агентство ELTA сообщение министерства.
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Москва призвала Вильнюс "прекратить игры" по транзиту в Калининград
В ведомстве также подчеркнули, что банки, ассоциация банков Литвы и ответственные организации постоянно ведут консультации по поводу конкретных случаев, однако окончательное решение об осуществлении платежей зависит не от государственных учреждений.
Литовский "Шяуляй банк", через который проходили платежи за калининградский транзит, с 15 августа прекращает операции с Россией в рублях, расчеты во всех остальных валютах будут остановлены 1 сентября, заявила представитель ассоциации банков Литвы Валерия Кигуолене. Ранее в конце июля банк объявил о прекращении с 1 сентября операций с Россией.
Вильнюс с 18 июня запретил провозить по своей территории в Калининградскую область товары, подпавшие под санкции Евросоюза: стройматериалы, металл, дерево, цемент, удобрения, алкоголь, икру и другие категории - в целом примерно половину от всего объема перевозок. Как утверждают литовские власти, они только выполняли санкции ЕС. Впоследствии Еврокомиссия опубликовала разъяснения, согласно которым транзит в Калининград автотранспортом остается под запретом, а транзит по железной дороге возможен при должном контроле.
Первый грузовой поезд с цементом прибывает в Калининград транзитом через Литву после снятия ограничений Евросоюза - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
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Ранее министр транспорта Литвы Марюс Скуодис заявлял, что решение прекратить принимать платежи из России, которое может повлечь за собой остановку транзита в Калининград, принимают сами банки, а государство на них повлиять никак не может. В ответ на это губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил открыть счет в казначействе Литвы, чтобы оплачивать железнодорожный транзит. По его мнению, такой счет можно открыть Российским железным дорогам, чтобы через него вносить платежи в адрес литовских железных дорог.
Позднее в СМИ появилась информация со ссылкой на Минфин Литвы, что закон о государственной казне не предусматривает такой возможности.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
9 августа, 13:43
Алиханов считает, что из-за проблем с транзитом нужно подать иск в ВТО
 
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