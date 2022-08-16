https://ria.ru/20220816/tranzit-1810078825.html

Банки в Литве могут в виде исключения принять оплату транзита в Калининград

Банки в Литве могут в виде исключения принять оплату транзита в Калининград - РИА Новости, 16.08.2022

Банки в Литве могут в виде исключения принять оплату транзита в Калининград

Министерство транспорта Литвы попросило банки в исключительных случаях создавать возможности для оплаты транзита российских грузов в Калининград. РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T18:31

2022-08-16T18:31

2022-08-16T18:31

калининград

евросоюз

еврокомиссия

санкции в отношении россии

литва

россия

экономика

в мире

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Министерство транспорта Литвы попросило банки в исключительных случаях создавать возможности для оплаты транзита российских грузов в Калининград."Министерство транспорта попросило коммерческие банки оценивать обстоятельства и в исключительных случаях создавать возможность для осуществления расчетов, связанных с калининградским транзитом", - приводит агентство ELTA сообщение министерства.В ведомстве также подчеркнули, что банки, ассоциация банков Литвы и ответственные организации постоянно ведут консультации по поводу конкретных случаев, однако окончательное решение об осуществлении платежей зависит не от государственных учреждений.Литовский "Шяуляй банк", через который проходили платежи за калининградский транзит, с 15 августа прекращает операции с Россией в рублях, расчеты во всех остальных валютах будут остановлены 1 сентября, заявила представитель ассоциации банков Литвы Валерия Кигуолене. Ранее в конце июля банк объявил о прекращении с 1 сентября операций с Россией.Вильнюс с 18 июня запретил провозить по своей территории в Калининградскую область товары, подпавшие под санкции Евросоюза: стройматериалы, металл, дерево, цемент, удобрения, алкоголь, икру и другие категории - в целом примерно половину от всего объема перевозок. Как утверждают литовские власти, они только выполняли санкции ЕС. Впоследствии Еврокомиссия опубликовала разъяснения, согласно которым транзит в Калининград автотранспортом остается под запретом, а транзит по железной дороге возможен при должном контроле.Ранее министр транспорта Литвы Марюс Скуодис заявлял, что решение прекратить принимать платежи из России, которое может повлечь за собой остановку транзита в Калининград, принимают сами банки, а государство на них повлиять никак не может. В ответ на это губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил открыть счет в казначействе Литвы, чтобы оплачивать железнодорожный транзит. По его мнению, такой счет можно открыть Российским железным дорогам, чтобы через него вносить платежи в адрес литовских железных дорог.Позднее в СМИ появилась информация со ссылкой на Минфин Литвы, что закон о государственной казне не предусматривает такой возможности.

https://ria.ru/20220815/tranzit-1809769572.html

https://ria.ru/20220810/poezda-1808475750.html

https://ria.ru/20220809/isk-1808301359.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

калининград, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, литва, россия, экономика, в мире, санкции, калининградская область