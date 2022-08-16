https://ria.ru/20220816/tramp-1809878404.html

В США предъявили обвинения мужчине, угрожавшему убить агентов ФБР

В США предъявили обвинения мужчине, угрожавшему убить агентов ФБР - РИА Новости, 16.08.2022

В США предъявили обвинения мужчине, угрожавшему убить агентов ФБР

Правоохранительные органы США арестовали и предъявили обвинения мужчине, который начал публиковать угрозы убийства в адрес агентов Федерального бюро... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T02:54

2022-08-16T02:54

2022-08-16T02:54

в мире

роджер стоун

сша

флорида

пенсильвания

федеральное бюро расследований сша

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ВАШИНГТОН, 16 авг – РИА Новости. Правоохранительные органы США арестовали и предъявили обвинения мужчине, который начал публиковать угрозы убийства в адрес агентов Федерального бюро расследований после обысков в поместье экс-главы государства Дональда Трампа, свидетельствуют документы суда.Согласно этим данным, речь идет о 46-летнем выходце из штата Пенсильвания. За последний месяц он опубликовал в аккаунте одной из соцсетей, популярной среди сторонников правых политических взглядов, многочисленные угрозы в адрес агентов ФБР. В частности, в одной из публикаций мужчина заявил, что видит своей единственной целью "перебить как можно больше федералов прежде, чем погибнуть самому".В конечном счете мужчина был задержан. Какое наказание ему грозит в случае доказательства его вины, не уточняется.Само ведомство ранее выступило с заявлением, что угрозы расправы в адрес его сотрудников значительно участились после обысков в имении Трампа в штате Флорида, где, согласно заявлениям федералов, были обнаружены и изъяты секретные документы.На прошлой неделе Трамп заявил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР. Бывший президент добавил, что агенты ФБР не позволили никому, включая адвокатов, присутствовать при обысках. Глава минюста Меррик Гарланд позднее сообщил, что лично санкционировал обращение в суд за ордером на обыск, это решение далось нелегко, но было обоснованным.Как писала газета Wall Street Journal, всего во время обысков в поместье экс-президента агенты ФБР изъяли 11 комплектов секретных документов, оттуда также вывезли порядка 20 коробок с документацией, фотографиями и записками. Среди изъятых бумаг числится в том числе указ о помиловании бывшего советника Трампа Роджера Стоуна.Суд во Флориде обнародовал ордер на обыск имения Трампа и опись изъятого имущества. Как следует из документов, ордер на обыск был утвержден судом днем 5 августа, инстанция разрешила исследовать всю территорию имения. Суд, как следует из документов, руководствовался в том числе статьей кодекса США о "сборе, передаче или утере оборонной информации". В списке изъятого значатся коробки с документами, заметки, фотографии и совершенно секретные бумаги.Наказанием по статье о чувствительной информации, на которую в документе ссылается суд, может стать штраф или лишение свободы на срок до десяти лет, по статье об уничтожении или фальсификации документов - до 20 лет тюрьмы.

https://ria.ru/20220815/tramp-1809858167.html

https://ria.ru/20220815/tramp-1809808723.html

https://ria.ru/20220815/obysk-1809588832.html

сша

флорида

пенсильвания

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в мире, роджер стоун, сша, флорида, пенсильвания, федеральное бюро расследований сша